5 eletrodomésticos smart que podem se beneficiar com a chegada do 5G

A chegada do 5G no Brasil deve proporcionar várias vantagens sobre a rede convencional, como a melhora na conexão do celular . Porém, a internet de quinta geração também pode aprimorar a experiência em eletrodomésticos inteligentes, como é o caso de geladeiras, fogão smart e micro-ondas. Além disso, estes produtos também podem economizar na conta de luz no final do mês.

Os usuários poderão notar melhorias na velocidade e menor latência nos dispositivos. Veja a seguir cinco eletrodomésticos smart que podem se beneficiar com o 5G.

1. Micro-ondas

A utilização do micro-ondas smart pode ser útil para usuários que se encontram distantes do dispositivo. Porém, quanto mais distante do aparelho, mais difícil se torna a estabilidade de conexão para acioná-lo. Isso porque a distância, somada a paredes e portas que dificultam a transmissão do Wi-Fi, comprometem a possibilidade do eletrônico acionado de funcionar. Então, se o usuário mora em uma casa muito grande, está distante do eletrodoméstico, e aciona um comando, há chances de essa conexão não chegar até o destino. E se chegar, pode ser com um atraso significativo.

Com a rede 5G, este problema pode ter uma solução. A conexão promete altíssima estabilidade, mesmo que o usuário esteja longe do aparelho que deseja acionar. Ou seja, se o usuário estiver dentro da rede de cobertura da região (que pode ser uma cidade inteira, por exemplo), seria possível ligar e configurar o dispositivo a uma distância que a rede convencional não conseguiria dar conta. Então, a tecnologia 5G aprimora a possibilidade de contatar um micro-ondas smart, por exemplo, mesmo que distante.

O micro-ondas smart MC17T8000CG, da Samsung, por exemplo, disponibiliza conectividade Wi-Fi, que permite administrar os modos e tempos de cozimento dos alimentos. Já o controle por voz proporciona os comandos de ligar e desligar o aparelho remotamente. Estas configurações podem ser úteis para economizar energia no final do mês.

A fabricante ainda oferta o aplicativo Smart Things Cooking, que auxilia no planejamento de diversas refeições: é possível acessar receitas personalizadas com base em um histórico de preferências e até criar listas de compras para ingredientes e produtos que devem ser entregues em casa. Dentre os recursos tecnológicos disponíveis, destaca-se o Slim Fry: uma tecnologia que promete o preparo de alimentos fritos, mas com uma redução de gordura. O produto é comercializado, no site oficial da gigante sul-coreana por US$ 549, equivalente a R$ 2.841 em conversão direta.

2. Geladeira

A estabilidade de sinal, trazida pela implantação do 5G, também permite que os dispositivos não se desconectem da internet tão facilmente. Isso tende a acontecer com bastante frequência na rede convencional, porque múltiplos aparelhos podem estar conectados ao mesmo tempo, muito longe do roteador, ou "presos" em armários de cozinha. Portanto, para quem tem uma casa inteligente, é imprescindível que a conexão seja eficiente para que possa acessar os eletrodomésticos de qualquer lugar.

No caso de uma geladeira smart, caso o usuário utilize uma rede convencional, há chances de ela se desconectar autonomamente, devido à instabilidade de sinal. Isso poderia ser um problema durante uma festa, por exemplo, evento no qual o consumidor precisaria administrar remotamente a intensidade de refrigeração em lugares específicos do eletrodoméstico, ou mesmo aumentar a produção automática de gelo.

O modelo French Door RF22R7351SR, da Samsung, por exemplo, apresenta portas francesas: as duas da parte superior hospedam o refrigerador, enquanto a única na região inferior resguarda o freezer. Esta estrutura é mais ergonômica, visto que o acesso à geladeira é mais rotineiro que ao freezer. O interior do produto ainda reserva uma capacidade total de 501 litros, divididos entre a região superior, uma gaveta pequena, e o freezer. Assim como os demais aparelhos inteligentes, o refrigerador pode ser conectado via Wi-Fi, cuja administração remota proporciona ações como alterar a temperatura da geladeira, freezer, e gaveta, por exemplo.

O design apresenta características modernas, como a confecção metalizada e a cor cinza de aço escovado. Um dos recursos mais chamativos do produto é a tecnologia Twin Cooling Plus, que utiliza dois sistemas de refrigeração independentes, o que é útil para evitar a troca de odores entre o freezer e o refrigerador, além de preservar os alimentos frescos por mais tempo. Uma das peculiaridades do design é o Food Showcase: uma porta transparente que permite ao consumidor verificar o interior da geladeira antes de abri-la. O item pode ser encontrado no site Americanas por cifras a partir de R$ 22.338.

3. Fogão

Outra vantagem do 5G sobre a rede convencional é a instantaneidade: a conexão promete uma resposta imediata dos dispositivos acionados. Isso é possível graças à baixíssima latência da conectividade. Isto é, o tempo que as informações e comandos são enviados e processados do celular ao eletrodoméstico são menores do que o habitual, o que leva a um acionamento mais eficiente. Esta é uma característica útil quando é necessário ter uma resposta imediata.

Por exemplo, se o usuário esqueceu uma boca do fogão acesa, a conexão 5G garante que ela será apagada imediatamente. Ao contrário da rede convencional, que poderia levar mais tempo para processar toda a informação e atrasaria o comando. Este é um fator decisivo para combater um possível incêndio na cozinha.

O fogão inteligente HRA578BS6, da fabricante Bosch, apresenta design moderno, com acabamentos nas cores preta e cinza de aço escovado. O item promete um visor LCD que informa a hora e as configurações do eletrônico quando em uso, como a temperatura do forno. Ele foi desenvolvido em formato de forno embutido e promete cozinhar os alimentos da forma tradicional ou a vapor. Segundo a marca, o instrumento garante maior crocância à comida. Além disso, o sistema tecnológico permite ao usuário a escolha de até 30 diferentes tipos de pratos para o preparo e até a inserção de peso para que o cozimento aconteça da forma esperada.

Um dos seus destaques é a função de auto-limpeza, que promete eliminar qualquer sujeira proveniente no interior da máquina - este aspecto pode ser útil para consumidores que buscam maior praticidade. O fogão é facilmente acionável pela conexão Wi-Fi a partir do smartphone ou mesmo pelo comando de voz por meio do Google Assistente. A ficha técnica fica completa com um artigo inédito: o fogão consegue "ler" as receitas e estabelecer o tempo mais adequado para cozinhar a comida. O eletrodoméstico é comercializado no exterior por US$ 1.999 — R$ 10.338 no câmbio de hoje.

4. Ar-condicionado

A presença do 5G oferece aos dispositivos a capacidade de se comunicarem de forma eficiente. Esta característica é importante porque há uma gama extensa de aparelhos smart, cada um proveniente de fabricantes e tecnologias diferentes. Eles possuem sua própria forma de transmissão de dados e um método diferente para o processamento. Tudo isso pode sobrecarregar redes convencionais de internet e impedir que múltiplos aparelhos se comuniquem entre si eficientemente.

Este benefício do 5G é importante, pois garante que assistentes virtuais acionados por voz, por exemplo, detenham uma taxa mais competente de comunicação com eletrodomésticos smart, independentemente da geração ou tecnologia presente no dispositivo. Tal habilidade é útil quando novos periféricos são lançados e os consumidores que apresentam smart speakers mais antigos. Logo, se o usuário utilizasse uma caixa de som inteligente mais antiga para se conectar a um ar-condicionado mais moderno, o 5G faria esta comunicação acontecer de forma eficaz.

O modelo Idea Inverter AirStill, da Midea, pode ser controlado remotamente via aplicativo ou por comando de voz por meio de assistentes virtuais. Dentre as possibilidades de configuração remota, constam ligar e desligar o aparelho, alterar a temperatura, mudar o ciclo de funcionamento (frio ou quente) e programar o uso para horários específicos.

A marca disponibiliza opções com diferentes níveis de potência, que oscilam entre 9 e 23 mil BTUs. Uma das vantagens deste ar-condicionado é a moderna tecnologia Inverter, cujo motor não gasta energia extra para ligar e desligar o aparelho, o que acaba economizando energia elétrica no final do mês. A ficha técnica fica completa com a função antibacteriana dos filtros: os íons de prata são eficazes para eliminar os patógenos presentes no ar. O item pode ser encontrado por valores a partir de R$ 4.979 no site oficial da fabricante.

5. Máquina de lavar

A máquina de lavar é outro dispositivo que se beneficia da conexão estável e de longa distância do 5G. Isso porque os eletrodomésticos costumam ficar "escondidos" nas áreas de serviço da casa ou apartamento, cercados por paredes e portas que comprometem a circulação eficiente da internet convencional. Com a tecnologia de conexão 5G, seria mais fácil acionar a máquina pelo celular de qualquer canto da casa, pois a transmissão do sinal seria captada independentemente da localização do aparelho.

O modelo LWI13, da Electrolux, pode ser controlado remotamente por aplicativo de celular, disponível no Google Play Store e App Store. O usuário consegue desempenhar diferentes funções pelo smartphone, como ligar e desligar a máquina, monitorar o status de funcionamento, administrar o modo de lavagem e até criar ciclos específicos para lavar as roupas.

O dispenser de sabão e amaciante é autolimpante e ainda conta com o recurso Jet&Clean, que garante a diluição completa dos agentes de limpeza depositados. Estas características são úteis para auxiliar na praticidade da rotina e até para evitar manchas nas roupas. O item dispõe de um cesto de aço inox, promete uma capacidade de 13 kg e oferta design com acabamento em branco e cinza chumbo. A máquina de lavar é vista por valores a partir de R$ 2.349 no site oficial da fabricante.

