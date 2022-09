5 gabinetes para montar um computador compacto por a partir de R$ 238

O TGC305W, da T-Dagger, oferece acabamento com design branco minimalista, detém uma tampa lateral de vidro temperado, e hospeda espaço para até cinco coolers por valores que partem de R$ 391. Já ‎o RC-110-KKN2, da Cooler Master, acomoda um total de três ventoinhas e tem chassi confeccionado em metal por cerca de R$ 530. Veja a seguir cinco gabinetes compactos para comprar no Brasil.

1. Multilaser GA190 – a partir de R$ 238

O GA190, da Multilaser, fornece uma torre com formato ATX. As dimensões apresentem valores compactos de 40 cm de altura por 35 cm de largura. A parte frontal do aparelho disponibiliza duas entradas P2 para a conexão de fone de ouvido e outras duas portas USB para cabos e pen drive. O design se destaca pelo acabamento frontal em virtude das listras esculpidas na superfície de aço inox. Ele é vendido por valores que partem de R$ 238.

O sistema interno resguarda uma ventoinha simples e uma fonte de 200 W, o que pode ser uma vantagem para alguns públicos. O espaço interno pode acomodar periféricos compactos, como placas-mãe e processadores ITX. Ele é avaliado com uma nota 5 de 5 na Amazon.

Prós: acompanha fonte e ventoinha

acompanha fonte e ventoinha Contras: a fabricante não fornece informações detalhadas

O TGC305W, T-Dagger, apresenta acabamento em metal branco texturizado, o que pode ser uma boa opção para consumidores que procuram minimalismo e design mais clean. O periférico se destaca pela lataria, que disponibiliza uma tampa lateral de vidro temperado: o recurso permite ao usuário enxergar o espaço interno sem ter de removê-la. A fabricante promete confecção de alta qualidade e operação silenciosa do sistema. Além disso, indicam a utilização de water coolers para o sistema de refrigeração: é possível anexar itens com até 240 mm no topo do gabinete. O produto é vendido por cerca de R$ 391.

Ele detém dimensões de 45 cm de altura por 20 cm de largura, o que deve ser o bastante para placas-mãe no formato Mini, Micro e ATX. A parte frontal disponibiliza três portas de conexão USB, duas entradas P2, e um botão para administração da iluminação RGB. É possível inserir até cinco coolers no gabinete, sendo dois frontais, dois no topo, e um atrás. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o tamanho razoável da torre e elogiam o acabamento de alta qualidade.

Prós: suporta até cinco coolers

suporta até cinco coolers Contras: não acompanha fan

3. Cooler Master MasterBox NR200 – a partir de R$ 528

O MasterBox NR200, da Cooler Master, apresenta dimensões de 29 cm de altura por 18 cm de largura, fatores que o caracterizam como uma torre ITX de tamanho compacto. O chassi foi confeccionado em material metálico e hospeda design superior com duas entradas USB e uma única porta P2 para fone de ouvido. Embora a tampa lateral não seja transparente, oferece centenas de furos para auxiliar no sistema de ventilação da máquina. Ele é comercializado por cerca de R$ 528.

O interior do gabinete é acompanhado por duas ventoinhas simples de 120 mm e 92 mm, mas o espaço interno promete acomodar um todo de sete coolers para promover máxima possibilidade de resfriamento. Além disso, é possível conectar GPU de slot triplo, placas-mãe de formato Mini-ITX ou Mini DTX. A fabricante indica que os water coolers podem ser mais eficientes que air coolers para refrigerar as peças deste gabinete. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários denotam a alta qualidade do material e a possibilidade de inserir várias fans. No entanto, destacam negativamente o painel superior, que é muito flexível e pode entortar com facilidade.

Prós: acompanha duas ventoinhas

acompanha duas ventoinhas Contras: a tampa lateral não é transparente

4. Cooler Master ‎RC-110-KKN2 – a partir de R$ 530

O RC-110-KKN2, da Cooler Master, oferece um painel de conexão na lateral esquerda, onde se concentram duas entradas USB e outras duas de tipo P2. O item foi construído em uma torre Mini-ITX com dimensões de 20 cm de altura por 26 cm de largura. A construção do chassi foi desenvolvida em metal, além de conter malhas metálicas na proteção do painel frontal. Acompanha uma ventoinha simples de 120 mm na frente, e consegue acomodar outras duas de 80 mm na lateral. A máquina é vista por cifras a partir de R$ 530.

A fabricante promete que o espaço interno pode hospedar fontes de padrão ATX, placa gráfica de até 210 mm, dentre outros periféricos. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os usuários destacam o acabamento e a possibilidade de inserir uma fonte de 600 W no interior do gabinete. No entanto, alguns consumidores relatam que as portas de conexão pararam de funcionar com pouco tempo.

Prós: hospeda até 3 fans

hospeda até 3 fans Contras: não oferece lateral com tampa transparente

O CGR-8M02B, da Cougar, é outro exemplo de gabinete Mini-ITX. As dimensões da torre englobam um tamanho de 26 cm de altura por 17 cm de largura. Construído inteiramente em metal escovado, o eletrônico oferta tampas laterais com centenas de furos para auxiliar no processo de refrigeração. O interior do produto hospeda uma única ventoinha de 90 mm na parte traseira, e promete suporte para placas-mãe de formato Mini ITX.

O interior do gabinete ainda fornece espaço dedicado para water coolers, o que pode ser útil para usuários que almejam inserir tanto sistemas de refrigeração de ar como de água. Também é possível inserir um placa de vídeo de até 350 mm, um fator importante para quem precisa de um processamento dedicado para gráficos. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a construção do espaço interno, pois facilita para usuários que desejam instalar extensões. Porém, alguns usuários relatam dificuldade para alinhar a GPU com os slots disponíveis.

Prós: suporte até sete coolers

suporte até sete coolers Contras: preço elevado

