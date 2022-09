5 microfones para montar seu podcast por a partir de R$ 159

Já o Blue Yeti tem conexão USB-C e suporte com um braço articulado com variados formatos por valores que partem de R$ 999. Outra alternativa é o Shure SM7B, que traz um tripé suspenso e recepção cardióide por cerca de R$ 3.418. Veja abaixo cinco microfones para podcasts à venda no Brasil em 2022.

1 de 6 Lista reúne cinco microfones para montar seu próprio podcast — Foto: Reprodução/Blue Lista reúne cinco microfones para montar seu próprio podcast — Foto: Reprodução/Blue

1. Trust GXT 232 – a partir de R$ 159

O Trust GXT 232 apresenta um bom custo-benefício para quem precisa de uma opção mais avançada e pretende não investir muito em equipamentos. O microfone é equipado com filtro, uma estrutura que serve para diminuir o som da respiração, proporcionando uma reprodução mais limpa e nítida. O microfone usa conectividade USB e funciona em qualquer tipo de computador, sendo sistemas Windows, macOS, além de compatível com PS4 e Xbox Series. O modelo é encontrado por valores a partir de R$ 159.

O dispositivo é um microfone condensador, com padrão polar omnidirecional. O modelo ainda traz suspensão elástica antivibração e é equipado com tecnologias de cancelamento de eco e de ruídos, prometendo uma reprodução nítida dos áudios. O produto é equipamento com tripé de mesa ajustável, cabo de 1,5 metro de extensão e suspensão elástica antivibrações para reduzir ruídos. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas pelos últimos compradores, o aparelho se destaca pelo custo-benefício e pelo pop filter.

Prós: equipado com pop filter e conectividade com videogames

equipado com pop filter e conectividade com videogames Contras: captação pode não ser tão potente dependendo da distância entre a boca e o produto

2 de 6 Trust GXT 232 é equipado com suporte de tripé ajustável e cabo 1,5 metro — Foto: Divulgação/Trust Trust GXT 232 é equipado com suporte de tripé ajustável e cabo 1,5 metro — Foto: Divulgação/Trust

2. Blue Yeti – a partir de R$ 999

O Yeti, da Blue, apresenta um formato discreto confeccionado em um metal de cor preta, sem muito detalhes. Ele oferta múltiplas possibilidades para a captação de áudio de quatro maneiras, sendo elas cardioide flexível, omni, bidirecional e estéreo. Ainda de acordo com o fabricante, ele produz bom som vocal de transmissão com efeitos aprimorados, modulação avançada e amostras de áudio em HD, sendo para podcast, YouTube e Twitch. Ele possui um sistema de funcionamento USB-C para conectar-se a PCs e macOS. O produto pode ser adquirido por valores que partem de R$ 999.

O corpo do microfone ainda conta com um botão multifuncional para auxiliar o usuário a mutar e administrar o volume. O acessório ainda apresenta uma frequência de resposta que oscila entre 16bits a 48kHz, sendo 48.000 Hz, enquanto seu suporte promove um braço articulado com variados formatos. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam positivamente a alta eficiência em captação de áudio e todas as funcionalidades trazidas pelo software. Entretanto, destacam que as configurações dos módulos devem ser efetuada pelo programa Logitech G Hub.

Prós: uso bastante versátil e captação de áudio em HD

uso bastante versátil e captação de áudio em HD Contras: custo elevado

3 de 6 Blue Yeti tem conexão USB-C — Foto: Reprodução/Blue Blue Yeti tem conexão USB-C — Foto: Reprodução/Blue

O kit AT2020USB+PK foi pensado para streamers, podcasters e outros criadores de conteúdo iniciantes que precisam de uma instalação de microfone versátil com fácil instalação. O conversor AD apresenta de alta qualidade com taxa de amostragem de 44,1 bits e 48 kHz de 16 bits para áudio e controle de mixagem para combinar o sinal do microfone e o áudio gravado. Ele é visto por cerca de R$ 1.749.

Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, os compradores listaram a qualidade de captação e que é um produto que se adapta aos acessórios de mesa. Outros destacam que o microfone apresentou problemas e falhas que interferiram na qualidade. O combo conta com um microfone USB condensador cardióide AT2020USB+, um fone de ouvido profissional ATH-M20x e um suporte com ajustes de mesa com um cabo USB.

Prós: qualidade de captação de áudio e custo-benefício

qualidade de captação de áudio e custo-benefício Contras: relatos de que o microfone apresenta falhas após um determinado tempo de uso

4 de 6 O AT2020USB+PK é indicado para podcasters iniciantes que precisam de uma instalação de microfone versátil com fácil instalação — Foto: Divulgação/Audio Technica O AT2020USB+PK é indicado para podcasters iniciantes que precisam de uma instalação de microfone versátil com fácil instalação — Foto: Divulgação/Audio Technica

O Shure MV7 é uma boa opção para quem procuram um microfone de podcasts fora de um ambiente de estúdio. Ele possui isolamento de voz e conta com entrada para fone de ouvido de 3,5 mm em sua base, permitindo monitorar o som e fazer alterações diversos por meio do painel de toque intuitivo. O microfone dinâmico tem saídas XLR e USB, o que permite usá-lo tanto em interfaces de áudio profissionais quanto em computadores com sistemas Windows e macOS. A caixa ainda inclui dois cabos de três metros, um com conector USB-C e outro com conector USB-A. O modelo é encontrado por cifras que partem de R$ 1.929.

O aplicativo ShurePlus MOTIV para computador oferece configurações adicionais, como o modo de nível automático. O recurso permite que o usuário selecione o tom de voz preferido e indique a distância do microfone, deixando o software fazer os ajustes necessários em tempo real. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, os últimos compradores listaram que ele apresenta som limpo, sistema de regulagem de volume em touch e um visual mais discreta para setups.

Prós: som limpo e regulagem de volume em touch

som limpo e regulagem de volume em touch Contras: preço acima da média

5 de 6 Microfone dinâmico para podcasts Shure MV7 possui saídas XLR e USB — Foto: Divulgação/Shure Microfone dinâmico para podcasts Shure MV7 possui saídas XLR e USB — Foto: Divulgação/Shure

O SM7B, da Shure, é um microfone destinado para uso em tripés suspensos. Este modelo também apresenta corpo vertical cilíndrico, mas com um formato discreto e simples na cor preta. O sistema de captação oferta uma construção estofada que auxilia a combater ruídos incômodos, proporcionando um áudio mais limpo. Já a tecnologia de recepção sonora é a cardióide, que capta o som das partes frontais e laterais. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 3.418 para comprar o produto.

Pensado para pessoas que trabalham com podcast e áudio, o SM7B é um modelo bastante utilizado em estudos profissionais com isolamento acústico e equipamento. A Shure afirma que captação eficiente do som, independente de vibrações agudas ou graves. O eletrônico oferece uma resposta de frequência entre 50 Hz a 20 mil HZ e conectividade XLR. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5, os consumidores destacam a qualidade de captação do som e do acabamento. Porém, criticam que o fabricante não envia cabos de conexão na caixa.

Prós: captação de áudio limpa

captação de áudio limpa Contras: não vem com cabos de conexão

6 de 6 Shure SM7B pode ser ideal para montar seu podcast — Foto: Divulgação/Shure Shure SM7B pode ser ideal para montar seu podcast — Foto: Divulgação/Shure

