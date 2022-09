5 truques do Amazon Prime Video que você deveria usar

O Amazon Prime Video tem recursos muito úteis úteis para os assinantes. Ao assistir a um filme ou série, por exemplo, é possível visualizar a ficha técnica da produção com o "Raio X". Dessa forma, o usuário tem acesso ao nome dos atores do elenco, à trilha sonora que está tocando e até mesmo a algumas curiosidades sobre a produção. Outra possibilidade é encontrar conteúdos sugeridos pela própria curadoria da Amazon . A plataforma analisa os títulos assistidos e oferece produções semelhantes, que podem agradar o usuário. Na lista a seguir, confira cinco truques para usar no Prime Video e como ativá-los na sua conta.

1. Customizar as legendas

O Prime Video permite customizar as legendas de filmes e séries. Esta opção é muito útil para usuários com dificuldades de leitura ou visão, ou que simplesmente desejam personalizar as legendas segundo suas preferências. Para usá-la durante um determinado conteúdo, basta ir no ícone de balão de fala e selecionar os idiomas para o áudio e as legendas. Ao seguir em "configurações das legendas", é possível alterar fonte, tamanho e cor, de acordo com as opções oferecidas.

Caso queira customizar ainda mais as legendas, o usuário pode ir até a página "Minha Conta", clicar em "Configurações de vídeo" e, em seguida, ir até a guia das legendas. Nesta seção, é possível editar as predefinições da plataforma, como fonte, cor, tamanho, efeito de borda e opacidade. Um painel mostra em tempo real as configurações. Quando o usuário tiver concluído suas alterações, basta finalizar em "Salvar".

2. Ver mais informações sobre o conteúdo que você está assistindo

Outro recurso do Amazon Prime Video é o X-Ray, que oferece mais informações sobre o conteúdo exibido. Com essa função, é possível descobrir o nome dos atores que fazem parte do elenco, qual é a música que está tocando e até mesmo alguma curiosidade dos bastidores daquela produção.

Para ver o X-Ray, basta pausar o vídeo e conferir as informações que constam do lado esquerdo da tela. Ao clicar em "Ver tudo", é possível visualizar um painel mais completo, que mostra a aparição dos atores em determinadas cenas ou o nome de todos os atores que compõem o elenco. Vale ressaltar que os dados do X-Ray vêm do IMDb, que a Amazon adquiriu em 1998.

3. Assistir a mais conteúdos com os canais

Para quem gosta de descobrir novos conteúdos, uma dica interessante é acessar os canais do Amazon Prime Video. A plataforma oferece opções como Paramount+, Discovery+, Starz Play, Looke, MGM, Love Nature, Reserva Imovision e muito mais. Com os canais, é possível ter acesso a um catálogo ainda mais completo, com títulos que não estão inclusos na assinatura comum.

Vale ressaltar que os canais variam de acordo com a região, e que cada um deles cobra um valor extra pela mensalidade. Alguns ainda oferecem testes gratuitos. Para conferir esse recurso, basta ir na opção "Canais", localizada no menu superior do Amazon Prime Video.

4. Restringir conteúdos com o controle parental

A opção de restringir conteúdos é útil especialmente para quem tem filhos ou convive com crianças. Com o recurso, o usuário pode controlar o que os pequenos assistem, evitando que eles acessem conteúdos inadequados para sua idade. Para isso, é preciso ir até a página "Minha Área", da sua conta na Amazon , clicar em "Configurações" e "Controle dos pais". Antes de personalizar as configurações, o cliente deverá criar um PIN de quatro dígitos, que será usado para ignorar o controle quando for necessário.

Depois disso, dois tipos de controle estarão disponíveis. Um deles é para restrições de compra, feito para evitar cobranças acidentais. Assim, o usuário precisará inserir o PIN antes de adquirir produtos na plataforma. O outro é a restrição de visualização, que pedirá o código de quatro dígitos para assistir aos vídeos cuja classificação é maior do que a permitida na conta. É possível escolher a partir de qual faixa etária não será mais preciso usar o PIN, além de selecionar em quais dispositivos serão aplicadas as configurações de controle parental.

5. Assistir séries e filmes selecionados pela curadoria da Amazon

Outro recurso disponibilizado pelo Prime é a curadoria da Amazon. Esta é uma forma de a plataforma fazer sugestões de títulos com base nos conteúdos já consumidos pelo assinante. Vale ressaltar que nem sempre as recomendações são as melhores, uma vez que o serviço pode sugerir todos os filmes de uma franquia que você costuma assistir, por exemplo.

Para ter acesso à curadoria, basta rolar a tela do catálogo até encontrar a opção "Séries (ou Filmes) que achamos que você vai gostar". Caso queira encontrar mais recomendações, é possível conferir as listas de "Melhores Filmes" e "Melhores Séries", também disponíveis na tela inicial do catálogo, e que contêm os conteúdos de maior destaque da plataforma.

