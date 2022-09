5 truques rápidos para traduzir textos em celulares Android e iPhone

Traduzir textos pelo celular é um procedimento possível de diferentes formas. Isso porque vários apps e recursos nativos capazes de fazer as transformações estão disponíveis para Android e iPhone ( iOS ). Nesse sentido, opções como o Live Text e o Google Lens podem ser muito úteis, pois utilizam apenas a câmera dos smartphones para as traduções. Assim, é possível utilizá-los para facilitar conversas com estrangeiros, fazer leituras rápidas ou mesmo aprender novos idiomas. Confira, a seguir, cinco formas de traduzir textos no celular.

1. Live Text

O Lixe Text é uma função do iPhone introduzida com a atualização do iOS 15. Com ela, é possível identificar e copiar conteúdos de texto de imagens com a câmera do celular. O recurso permite que o usuário selecione, copie, compartilhe, faça pesquisas na web e traduza todo o conteúdo de texto detectado em poucos passos. Para usar a ferramenta, basta abrir a câmera do iPhone (iOS) e apontar a lente para uma área de texto - é importante que ele apareça dentro da moldura da câmera para ser identificado por completo.

Depois que os escritos forem detectados, um pequeno ícone em menu sanduíche aparecerá no canto inferior direito da tela - então, toque sobre ele. Em seguida, uma aba com algumas opções será exibida. Para traduzir o texto, aperte sobre a seta que aponta para o lado direito e, depois, toque em "Traduzir". Caso queira, também é possível modificar os idiomas e copiar a tradução para salvá-la no celular ou compartilhar o resultado com os amigos.

Usuários de Android podem traduzir textos no celular através do recurso "Toque para traduzir", do Google Tradutor. A função abre um balão flutuante na tela e se sobrepõe a outros apps, o que facilita a tradução dos conteúdos.

Para usar a ferramenta, é necessário ativar o recurso no celular primeiro. Para isso, basta abrir o Google Tradutor e acessar as configurações do app. Após fazer isso, o balão flutuante aparecerá na tela de forma automática e, para conferir a tradução, é só tocar sobre o ícone do app e colar o texto selecionado.

3. Google Lens

O Google Lens funciona de maneira muito semelhante ao Live Text do iPhone (iOS). O aplicativo, que está disponível tanto para Android quanto para o sistema operacional da Apple, é capaz de identificar textos e traduzi-los de forma automática através da câmera do celular.

Para usar o recurso, abra o app, selecione o filtro "Traduzir" localizado no menu inferior, e aponte o celular para o texto que deseja conferir a tradução. Após a identificação do trecho, a ferramenta irá detectar o idioma original e, então, o traduzirá para o português de forma automática.

Quem usa o Gboard também pode traduzir pequenos textos, pois o teclado do Google possui integração com o Google Tradutor. A ferramenta vem habilitada por padrão e permite que usuários façam traduções com um recurso presente no próprio teclado do celular. Para usá-la, basta iniciar uma conversa em um app de mensagens ou abrir um novo documento em algum aplicativo de notas, por exemplo, e tocar sobre o ícone do Google Tradutor que aparecerá no menu do Gboard.

Na sequência, uma caixa de texto aparecerá no teclado e, ao escrever uma mensagem por lá, o conteúdo será traduzido instantaneamente. Por padrão, o idioma de saída é o inglês, mas é possível modificá-lo para qualquer outro idioma de sua preferência. Para isso, basta aperte em "Inglês" e selecionar uma entre as diversas outras opções disponíveis. Vale dizer que a função está disponível para Android e iPhone (iOS).

5. Selecionar trechos no navegador e pressionar em "Traduzir"

Tanto o iPhone (iOS) quanto o Android contam com outro recurso de tradução bastante simples e prático, que permite traduzir palavras e pequenas frases com poucos toques e sem precisar abrir outros apps. Esse recurso é útil principalmente para quem costuma ler artigos em inglês ou outro idioma no navegador, já que o recurso se sobrepõe à página e retorna a tradução solicitada sem interromper o fluxo de leitura. Para usá-lo, basta selecionar a palavra ou o trecho em questão e tocar em "Traduzir" na aba que aparecerá sobre a tela.

