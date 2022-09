6 ajustes que você deveria fazer agora no Chrome para ter mais privacidade

Fazer alguns ajustes simples no Google Chrome é importante para manter a privacidade do seus dados e protegê-los contra ataques. Limpar o histórico de navegação, por exemplo, é um procedimento rápido que dificulta a interceptação das suas atividades online por hackers. Outra dica é desativar o salvamento de senhas, para evitar que terceiros que compartilham o navegador com você tenham acesso às suas contas, e o preenchimento automático de formulários, cujos dados também podem ser obtidos por criminosos mediante a exploração de brechas no browser. A seguir, o TechTudo lista seis ajustes rápidos e fáceis para preservar a sua segurança no Google Chrome.

Lista reúne seis ajustes de privacidade para fazer no Chrome; conheça

1. Sair da sua conta do Google

Vincular uma conta do Google ao Chrome permite sincronizar informações como histórico, senhas e favoritos entre diferentes dispositivos — seu computador e seu celular, por exemplo. Ao mesmo tempo em que é prática, essa configuração fornece ao Google acesso a mais informações do que o necessário.

Saia da sua conta do Google para preservar as suas informações pessoais.

Para preservar sua privacidade e sair da sua conta, clique nos três pontos no canto superior direito da barra de endereços do Chrome e selecione "Configurações". Em seguida, vá em "Você e o Google" e prossiga em "Gerenciar sua conta do Google". Você será redirecionado para outra página. Depois, clique na sua foto na lateral direita e em "Sair". Ainda na seção "Você e o Google", é interessante desativar a opção "Permitir login no Chrome". Assim, você pode fazer login em serviços como Gmail e YouTube sem fazer login no Chrome.

2. Desabilitar o oferecimento para salvar senhas

É comum armazenar senhas no Chrome para agilizar o processo de login em determinados sites. Apesar de poupar tempo, esse procedimento não é recomendado. Isso porque, se um hacker executar um ataque ao browser, ou invadir o seu computador, poderá ter acesso às suas senhas, descriptografá-las e roubá-las.

Tela do Chrome onde é possível desabilitar login automático e salvamento de senhas

Para desabilitar as senhas e o login automático no Chrome, clique nos três pontos no canto superior direito da barra de endereços e selecione "Configurações". Prossiga em "Preenchimento Automático" e "Gerenciador de Senhas". Depois, desabilite as opções "Oferecer para Senhas Salvas" e "Login Automático". Caso tenha contas e diversos serviços e precise armazenar as respectivas palavras-chave, a escolha mais segura é recorrer a um bom gerenciador de senhas, como NordPass, BitWarden e 1Password.

3. Revisar as configurações de segurança do Chrome

Para oferecer proteção reforçada aos usuários, o Chrome envia uma série de dados sobre a navegação ao Google. Com o objetivo de descobrir novas ameaças e prever eventos potencialmente perigosos, o navegador remete "uma pequena amostra de páginas, downloads, atividades de extensões e informações do sistema" para os servidores da empresa, que passa a obter uma quantidade muito maior de informações sobre o comportamento do usuário.

É possível habilitar a proteção padrão do Chrome no menu de Privacidade e Segurança

Felizmente, é possível navegar de forma segura sem enviar tamanho volume de dados para o Google. Para isso, basta acessar as configurações do Chrome, ir em "Privacidade e Segurança" e depois em "Segurança". Em "Navegação Segura", selecione em "Proteção padrão". Na mesma página, na opção "Avançado", você pode habilitar o recurso "Sempre usar conexões seguras" para carregar somente as versões HTTPS dos sites e ser avisado quando uma página não for compatível com o certificado.

4. Checar quais sites têm acesso à sua câmera, localização e microfone

Negar permissões de acesso ao microfone, câmera e localização também é uma boa forma de melhorar a privacidade no Google Chrome. Se um site malicioso estiver autorizado a acessar os últimos dois dispositivos, por exemplo, poderá usar essa permissão para monitorar conversas, o que viola a intimidade dos internautas.

Ajuste de permissões dos sites no Chrome

Para ajustar as permissões de acesso dos sites, visite "Configurações", vá em "Privacidade e Segurança" e depois em "Configurações do site". Na próxima tela, prossiga em "Permissões", revise cada opção e selecione a alternativa mais segura. Por exemplo, em "Localizações", você pode selecionar "Não permitir que sites acessem seu local", o que reduzirá pop-ups com solicitações do tipo. Em "Microfone", é possível não permitir que os sites usem seu microfone.

5. Limpar periodicamente o histórico de navegação

Limpar o histórico de navegação é importante não apenas para eliminar dados acumulados e melhorar o funcionamento do browser. O procedimento é útil também para evitar que essas informações sejam interceptadas por pessoas mal intencionados, como hackers que exploram brechas no Chrome, ou terceiros que usam o mesmo computador que o usuário.

Para fazer a limpeza, acesse as configurações do navegador, vá em "Privacidade e Segurança" e depois em "Remover dados de navegação". Na aba "Avançado". Recomendamos a opção avançada, personalize o período e os dados que deseja apagar e finalize em "Remover dados".

Limpeza de histórico de navegação no Chrome é concluída clicando no botão "Remover dados"

Você também pode bloquear os cookies para preservar ainda mais a sua privacidade, evitando que os sites acessem seus dados de navegação e rastreiem sua atividade. Para isso, dentro do menu "Privacidade e Segurança", selecione "Cookies e outros dados do site" e escolha "Bloquear cookies de terceiros".

6. Mudar as configurações de preenchimento automático

Apesar de agilizar o preenchimento de formulários, o recurso de preenchimento automático não é recomendado. Isso porque hackers podem se valer de vulnerabilidades na segurança do navegador para coletar dados pessoais e bancários armazenados no browser. Por isso, o melhor é desativar essa configuração. Para fazê-lo, acesse as configurações do Chrome, vá em "Você e o Google" e depois em "Serviços do Google e de Sincronização". Lá, desative a opção "Preencher automaticamente pesquisas e URLs".

Opção para desativar preenchimento automático no Chrome

Com informações de Google Chrome e Lifehacker

