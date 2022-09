6 apps para aprender mais sobre ciências usando o seu celular

1 de 7 Confira seis aplicativos para estudar sobre ciência em celulares Android e iPhone (iOS); plataforma da NASA é uma das opções da lista — Foto: Ana Marques/TechTudo Confira seis aplicativos para estudar sobre ciência em celulares Android e iPhone (iOS); plataforma da NASA é uma das opções da lista — Foto: Ana Marques/TechTudo

1. Acompanhar astronomia pelo app NASA

O app NASA é o aplicativo oficial da agência estadunidense, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). O serviço apresenta as últimas notícias sobre programas de exploração espacial, imagens produzidas por telescópios e satélites, vídeos inéditos, informações sobre missões, calendário de lançamentos e até os tweets mais recentes da empresa. Com ele, também é possível acompanhar a TV NASA, que faz reprodução contínua das atividades da agência.

Para usá-lo, basta abrir o app e selecionar entre as opções disponíveis na tela, que incluem “Notícias", “Imagens”, “TV e áudio”, “Missões”, “Tweets” e “Recursos”. O aplicativo também apresenta um menu representado por três barras verticais, que permite configurar a plataforma e ativar notificações sobre novas fotos disponíveis, eventos etc.

2 de 7 App NASA permite visualizar notícias, imagens e acompanhar missões da agência — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes App NASA permite visualizar notícias, imagens e acompanhar missões da agência — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

2. Identificar plantas e pedras naturais pelo Google Lens

O Google Lens é um serviço que permite fazer pesquisas diversas a partir de imagens. Com ele, basta que o usuário aponte a câmera do celular para um item e aguarde a exibição dos resultados, assim como se estivesse pesquisando por termos. Nesse sentido, o recurso pode ser útil para identificar plantas e pedras naturais desconhecidas - o que por si só já educa bastante sobre ciência.

Ao pesquisar uma imagem, o Google Lens direciona para uma aba de navegação do Google que exibe nome e descrição do objeto pesquisado. Além disso, o app também apresenta sites e conteúdos semelhantes ao que foi buscado.

Para realizar uma pesquisa no Google Lens, toque no símbolo de câmera e fotografe o item na aba “Pesquisa”. Em seguida, puxe a guia que se abre na parte inferior da tela para verificar os resultados obtidos, como descrição e imagens semelhantes. O aplicativo é gratuito e está disponível para celulares Android e iPhone (iOS).

3 de 7 Identifique plantas e pedras com o Google Lens — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Identifique plantas e pedras com o Google Lens — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

3. Checar previsões meteorológicas no app Tempo

Para checar previsões e outros dados de meteorologia, o app Tempo pode ser muito útil. A plataforma permite, além de descobrir as condições climáticas de uma região, checar mapas de precipitação, qualidade do ar e temperaturas máximas e mínimas. Ainda, também é possível configurar notificações e alertas sobre eventos climáticos, por exemplo.

Para checar as informações oferecidas pelo aplicativo com ainda mais praticidade, é possível adicionar widgets à tela inicial do celular. Além disso, caso queira, você pode também sincronizar o app com o Apple Watch e Siri.

4 de 7 Acompanhe a previsão do tempo e informações meteorológicas no app Tempo — Foto: Reprodução/Clara Fabro Acompanhe a previsão do tempo e informações meteorológicas no app Tempo — Foto: Reprodução/Clara Fabro

4. Consultar o app Tabela Periódica 2021

Com o app Tabela Periódica, é possível verificar nome, número e massa atômica de um elemento químico. Além disso, também dá para selecionar o nível de conhecimento no assunto para poder visualizar resultados mais otimizados. Outra possibilidade do serviço é usar os controles deslizantes interativos para verificar como os elementos mudam de estado conforme a temperatura.

Disponível para celulares Android e iPhone (iOS), o aplicativo ainda oferece informações históricas, vídeos e podcasts sobre o assunto. Para usá-lo, basta tocar no elemento desejado e, em seguida, na sigla. Também é possível verificar a tabela em formato de lista, com informações adicionais, ao pressionar o símbolo de grade no canto superior direito.

5 de 7 Estude os elementos da tabela periódica com o aplicativo Tabela Periódica — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Estude os elementos da tabela periódica com o aplicativo Tabela Periódica — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

5. Fazer experimentos pelo app Little Alchemy

O Little Alchemy é um aplicativo gratuito disponível na Google Play Store e App Store que permite cruzar elementos para obter novos resultados. Inicialmente, o app apresenta quatro itens básicos: ar, terra, fogo e água. Ao unir água com ar, por exemplo, é possível obter a chuva.

Dessa forma, o jogo pode apresentar mais de 500 elementos que podem ser formados através de combinações. Para começar a usá-lo, basta apertar o botão “Play”. Em seguida, arraste os elementos que deseja cruzar para a área em branco e posicione-os um sobre o outro. Verifique que o número de elementos criados ficará disponível na parte inferior da tela.

6 de 7 Little Alchemy permite jogar com elementos distintos e obter o resultado de experimentos — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Little Alchemy permite jogar com elementos distintos e obter o resultado de experimentos — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

6. Aprender sobre termos científicos no Science Dictionary by Farlex

O Science Dictionary é uma ferramenta de pesquisa sobre termos científicos. O app apresenta mais de 100.000 palavras, bem como imagens de enciclopédias e dicionários que abrangem diversos campos científicos. Em cada termo pesquisado, é possível checar uma definição e a fonte da informação. O recurso pode ser útil para conhecer conceitos novos e descobrir mais sobre o ramo científico.

Para usar o Science Dictionary by Farlex, toque no símbolo da lupa e digite uma palavra-chave. Se quiser, também é possível salvar termos pesquisados na aba de favoritos, representada pelo ícone de estrela. O app está disponível para celulares Android e iPhone (iOS) e é gratuito, com anúncios. Para obter a versão sem propagandas, é preciso pagar R$ 5,12/mês.

7 de 7 Conheça a definição de termos científicos com o app Science Dictionary by Farlex — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Conheça a definição de termos científicos com o app Science Dictionary by Farlex — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Com informações de Makeuseof.

