6 fones de ouvido ideais para o home office

Fones de ouvido com microfone são dispositivos indispensáveis para o home office. Os acessórios podem ser usados para melhorar a comunicação durante as reuniões de trabalho e ainda contam com tecnologias de áudio que podem aprimorar a experiência de áudio. Empresas como JBL , Edifier , Philips e Motorola oferecem modelos por preços a partir de R$ 75 , como é o caso do JBL T110 , que tem formato intra-auricular que promete conforto e promete reprodução de sons nítidos.

Já o Pulse 120, da Motorola, pode reduzir ruídos externos para promover uma comunicação limpa e sem interferências por cerca de R$ 121. Outra alternativa é o JBL Wave 100TWS, que tem autonomia de bateria de até 20 horas por valores que partem de R$ 260. Veja a seguir seis fones com microfone para comprar no Brasil em 2022.

1 de 7 Fones de ouvido para home office: veja sete opções para usar no PC por até R$ 260 — Foto: Unsplash/Dan Farrell Fones de ouvido para home office: veja sete opções para usar no PC por até R$ 260 — Foto: Unsplash/Dan Farrell

1. JBL T110 - a partir de R$ 75

O JBL T110 é um modelo de fone de ouvido bastante simples. Ele é do tipo intra-auricular e acompanha três borrachinhas de tamanhos diferentes para promover um encaixe mais confortável nos ouvidos. O modelo é equipado com drivers de 9 mm e promete a reprodução de sons nítidos, incluindo graves. O diferencial do dispositivo é o seu cabo flat que não enrola com facilidade e nem faz nós, podendo aumentar a durabilidade dos fones. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 75.

Ele também conta com controles de volume em linha, e permite aceitar ou recusar chamadas com o apertar de um botão, o que deve ser útil quando ao usar o celular. No site da Amazon, o modelo é classificado com nota 4,6 de 5. Consumidores elogiam a qualidade dos fones e da reprodução do som captado pelo microfone, mas criticam a durabilidade do modelo.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: consumidores criticam a durabilidade

2 de 7 JBL T110 é um fone de ouvido intra-auricular simples — Foto: Eduardo Manhães/TechTudo JBL T110 é um fone de ouvido intra-auricular simples — Foto: Eduardo Manhães/TechTudo

2. Philips H1205 - a partir de R$ 98

O H1205, da Philips, é um modelo over-ear sem fios com conexão Bluetooth. Ele tem autonomia de até 15 horas, mas também conta com um sistema de carregamento rápido em que apenas 15 minutos de carga pode gerar até três horas a mais de reprodução. O modelo é equipado com alto-falantes de 32 mm e possui controles de mídia em linha, o que pode facilitar alguns ajustes simples durante as reuniões de trabalho, por exemplo. O produto é visto por cerca de R$ 98.

Ele também possui protetores nas conchas que prometem conforto mesmo após longas horas de uso, e seu design dobrável pode facilitar o transporte. No site da Amazon, é avaliado com nota 4,7 de 5 e consumidores que adquiriram o modelo elogiam o conforto dos fones e a durabilidade da bateria, mas criticam a qualidade dos fones e destacam que a opção pode apresentar falhas na leitura da conexão via Bluetooth.

Prós: promessa de conforto durante o uso e boa duração da bateria

promessa de conforto durante o uso e boa duração da bateria Contras: segundo relatos de usuários, o modelo pode apresentar problemas de conexão ao tentar usá-lo em dois dispositivos diferentes

3 de 7 Philips H1205 apresenta conexão Bluetooth — Foto: Divulgação/Philips Philips H1205 apresenta conexão Bluetooth — Foto: Divulgação/Philips

3. Motorola Pulse 120 - a partir de R$ 121

O Pulse 120, da Motorola, é um headphone over-ear equipado com drivers de 40 mm. De acordo com a fabricante, o modelo oferece qualidade de som em alta definição, e ainda garante o isolamento de ruídos, permitindo uma comunicação clara e sem interferências durante as reuniões de trabalho. O microfone é embutido e o modelo também permite o controle de mídia em linha. Ele é encontrado por cifras a partir de R$ 121.

Ele possui haste regulável para a cabeça e conta com almofadas acolchoadas para as orelhas, garantindo conforto. Além disso, o modelo é dobrável, o que pode facilitar o transporte e o seu armazenamento na estação de trabalho. No site da Amazon, o modelo é avaliado com nota 4,4 de 5. Consumidores elogiam o conforto da peça mesmo após algumas horas de uso e destacam que o fone pode reproduzir áudios com graves presentes e agudos equilibrados. Como pontos negativos, no entanto, avaliam que a qualidade do microfone deixa a desejar.

Prós: promessas de conforto mesmo após longas horas de uso

promessas de conforto mesmo após longas horas de uso Contras: segundo relatos, o microfone do modelo pode deixar a desejar

4 de 7 O Pulse 120, da Motorola, possui isolamento passivo de ruídos — Foto: Divulgação/Motorola O Pulse 120, da Motorola, possui isolamento passivo de ruídos — Foto: Divulgação/Motorola

4. Headphone Comfort GO i2GO - a partir de R$ 159

Outra opção de headphone que pode agradar usuários que buscam um modelo over-ear é o Comfort Go, da i2GO. A opção é um fone de ouvido Bluetooth que promete a reprodução de áudios fiéis com a liberdade de movimentos na estação de trabalho. Apesar disso, caso o seu computador não seja compatível com a tecnologia, é possível usar o cabo auxiliar para conectá-lo por meio da entrada P2 do computador. Vale dizer que a opção ainda possui controles de mídia na lateral dos fones, que podem facilitar ajustes rápidos durante as chamadas e sua bateria tem duração de até sete horas. O produto pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 159.

Os drivers de 40 mm do modelo prometem imersão, e as conchas almofadadas da peça prometem proporcionar conforto ao mesmo tempo em que reduzem ruídos externos. Pelo site da Amazon, quem adquiriu os fones classifica o acessório com nota 4,3 de 5. Por lá, eles elogiam o conforto da peça, a construção do modelo e qualidade de reprodução. Como pontos negativos, no entanto, criticam o fato do microfone parar de funcionar quando o modelo é conectado ao PC a partir do cabo P2.

Prós: usuários elogiam o conforto do modelo e a qualidade de reprodução de áudio

usuários elogiam o conforto do modelo e a qualidade de reprodução de áudio Contras: apesar de oferecer conexão via cabo P2, o microfone da peça para de funcionar quando ele é conectado por meio dos fios

5 de 7 Comfort GO, da i2GO, traz conchas almofadadas que prometem proporcionar conforto ao mesmo tempo em que reduzem ruídos externos — Foto: Divulgação/i2GO Comfort GO, da i2GO, traz conchas almofadadas que prometem proporcionar conforto ao mesmo tempo em que reduzem ruídos externos — Foto: Divulgação/i2GO

Outro modelo de fone de ouvido sem fio que pode agradar quem busca maior liberdade de movimentos é o W100T, da Edifier. O modelo é equipado com drivers de 13 mm e promete uma experiência de áudio imersiva. Ele também conta com proteção IP54, que oferece certa resistência à poeira e respingos de água, aumentando a durabilidade dos fones. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 175.

A opção ainda conta com tecnologia de cancelamento de ruídos para promover uma comunicação clara e nítida durante as chamadas e tem autonomia de até 28 horas - sendo sete delas nos fones e 21 horas no estojo de carregamento. No site da Amazon, a opção é classificada com nota 4,6 de 5. Consumidores que adquiriram o modelo elogiam a qualidade dos fones, mas ressaltam que, por não ter as borrachinhas na ponta, ele não consegue vedar completamente os sons externos.

Prós: a proteção IP54 é um diferencial que pode aumentar a vida útil do modelo

a proteção IP54 é um diferencial que pode aumentar a vida útil do modelo Contras: ele não é capaz de vedar completamente, o que prejudica o isolamento de ruídos

6 de 7 W100T é um fone com design pequeno que promete bom encaixe no ouvido — Foto: DIvulgação/Edifier W100T é um fone com design pequeno que promete bom encaixe no ouvido — Foto: DIvulgação/Edifier

6. JBL Wave 100TWS - a partir de R$ 260

O modelo Wave 100TWS, da JBL, é um fone de ouvido intra-auricular sem fios. Ele possui drivers de 8 mm e seu formato ergonômico promete conforto mesmo depois de longas horas de reprodução. Vale dizer que o modelo também acompanha três ponteiras de tamanhos diferentes para promover um encaixe mais confortável nos ouvidos, além de uma vedação que auxilia no isolamento de ruídos externos. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 260 para adquirir o produto.

A opção conta com microfone integrado e tem conexão via Bluetooth. De acordo com a fabricante, o modelo oferece mais 20 horas de reprodução, sendo cinco horas nos fones e 15 no estojo de carregamento. No site da Amazon, a opção é avaliada com nota 4,7 de 5. Por lá, consumidores elogiam a qualidade dos fones e o conforto do modelo. Apesar disso, relatam que tiveram problemas com a conexão.

Prós: formato ergonômico e isolamento de ruídos

formato ergonômico e isolamento de ruídos Contras: usuários relatam dificuldades no pareamento do fone

7 de 7 JBL Wave 100TWS possui drivers de 8 mm — Foto: Divulgação/JBL JBL Wave 100TWS possui drivers de 8 mm — Foto: Divulgação/JBL

