6 notebooks para usar na faculdade por a partir de R$ 1.838

Outro destaque é o Samsung Book, que vem equipado com processador Intel Core i3 de 11ª geração, SSD de 256 GB e é comercializado por aproximadamente R$ 2.784. Já o Dell Inspiron 15 3000 possui o processador Pentium Gold 7505, vem com SSD de 128 GB para armazenamento e é visto por valores a partir de R$ 2.899. Confira a seguir seis notebooks para usar na faculdade disponíveis no Brasil em 2022.

1 de 7 Veja 6 notebooks para usar na faculdade disponíveis para comprar no Brasil em 2022 — Foto: Reprodução/Samsung Veja 6 notebooks para usar na faculdade disponíveis para comprar no Brasil em 2022 — Foto: Reprodução/Samsung

Este modelo da Philco dispõe de um processador Celeron N3350, da Intel, 4 GB de memória RAM no padrão DDR3, um SSD de 128 GB para armazenamento e sistema operacional Windows 10. O notebook conta com placa de vídeo integrada e promete atender tarefas básicas, como atividades de faculdade ou escritório. Ele está disponível por valores a partir de R$ 1.838.

Outras características destacam que o notebook possui 25 cm de altura, 33,5 cm de largura e tela de 14,1 polegadas, com resolução Full HD, que pode ser ideal para quem deseja assistir a filmes e séries direto do computador. No site da Amazon o modelo da Philco é avaliado com 3,4 de 5 estrelas e alguns compradores ressaltam que o produto atende às necessidades.

Prós: atende ao básico

atende ao básico Contras: modelo vem com memória DDR3 e não DDR4

2 de 7 Modelo da Philco vem com processador Celeron N3350 — Foto: Divulgação/Philco Modelo da Philco vem com processador Celeron N3350 — Foto: Divulgação/Philco

O Asus E510MA-BR702X pode ser uma opção para os que buscam por um modelo básico. O notebook conta com um processador Intel Celeron Dual Core N4020, 4 GB de memória RAM no padrão DDR4, HD de 128 GB para armazenamento e sistema operacional Windows 11. Assim como o item anterior, este também vem com vídeo integrado. O produto é comercializado por preços que partem de R$ 1.885.

De acordo com as especificações, o modelo possui 7 cm de altura, 29 cm de largura e tela de 15,6 polegadas, com resolução HD de 1366 x 768 pixels, ideal para assistir conteúdos em plataformas de streaming. O notebook é avaliado com 5 de 5 estrelas na Amazon e os compradores destacam que ele é rápido e funciona bem como ferramenta de estudo.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não tem SSD

3 de 7 Modelo da Asus possui processador Intel Celeron Dual Core N4020 — Foto: Divulgação/Asus Modelo da Asus possui processador Intel Celeron Dual Core N4020 — Foto: Divulgação/Asus

3. Lenovo Ideapad 3 – a partir de R$ 1.979

O Lenovo Ideapad 3 é mais uma escolha que pode auxiliar na rotina de estudos. O notebook vem equipado com processador Celeron N, da Intel, 4 GB de memória RAM DDR4, sistema operacional Windows 11 e, diferente do modelo da Asus, este conta com um SSD de 128 GB para armazenamento, que promete mais velocidade na leitura de dados, quando comparado a um HD convencional. O item é visto por cerca de R$ 1.979.

Segundo a fabricante, o modelo possui um formato compacto, com 2 cm de altura, 36 cm de largura e tela de 15,6 polegadas, com resolução HD de 1366 x 768 pixels. O notebook também vem com uma entrada HDMI e três portas USB. Os compradores avaliam a máquina com 4,7 de 5 estrelas na Amazon e destacam o tamanho e o desempenho do SSD.

Pros: preço em conta ao considerar que acompanha SSD e sistema operacional moderno

preço em conta ao considerar que acompanha SSD e sistema operacional moderno Contras: alguns compradores relataram problemas com pouco tempo de uso

4 de 7 O Lenovo Ideapad 3 vem com um SSD de 128 GB — Foto: Divulgação/Lenovo O Lenovo Ideapad 3 vem com um SSD de 128 GB — Foto: Divulgação/Lenovo

O Acer NX.HRNAL.002 pode ser uma alternativa para os que procuram por mais armazenamento, pois este modelo conta com HD de 1 TB. Além disso, ele também possui um processador Celeron N4000, da Intel, 4 GB de memória RAM DDR4, duas portas USB 2.0, uma entrada USB 3.0, placa de vídeo integrada e sistema operacional Linux. O modelo está disponível por a partir de R$ 2.299.

Outras especificações apontam que o notebook tem 1,9 cm de altura, 36,4 cm de largura e tela de 15,6 polegadas com resolução HD de 1366 x 768 pixels. O produto é avaliado com 4,2 de 5 estrelas na Amazon e os compradores elogiam o design e o fato de o computador atender as tarefas básicas. Contudo, alguns criticam o sistema operacional Linux, que não possui compatibilidade com muitos aplicativos.

Pros: embora não seja SSD, o HD permite armazenamento de 1 TB

embora não seja SSD, o HD permite armazenamento de 1 TB Contras: sistema operacional Linux, que pode não agradar todos os perfis de usuários

5 de 7 O Acer NX.HRNAL.002 conta com HD de 1 TB — Foto: Divulgação/Acer O Acer NX.HRNAL.002 conta com HD de 1 TB — Foto: Divulgação/Acer

5. Samsung Book 2 – a partir de R$ 2.784

O Samsung Book 2 é mais um modelo que pode ajudar com as tarefas da faculdade. Este notebook vem com processador Intel Core i3 de 11ª geração, 4 GB de memória RAM DDR4, SSD de 256 GB para armazenamento e sistema operacional Windows 11. O modelo também possui placa de vídeo integrada e tela de 15,6 polegadas, com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. O computador é vendido por aproximadamente R$ 2.784.

As especificações apontam que o notebook possui 7 cm de altura e 30 cm de largura, além de também contar com duas portas USB 2.0 e uma entrada USB 3.0. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e, os compradores destacam o desempenho do computador e afirmam que ele cumpre com o que promete. Por outro lado, alguns relatam problemas com reinicializações constantes.

Pros: processador mais poderoso quando comparado aos demais itens da lista

processador mais poderoso quando comparado aos demais itens da lista Contras: alguns usuários apontam problemas de reinicialização constante

6 de 7 O Samsung Book 2 vem com processador Intel Core i3 de 11ª geração — Foto: Divulgação/Samsung O Samsung Book 2 vem com processador Intel Core i3 de 11ª geração — Foto: Divulgação/Samsung

6. Dell Inspiron 15 3000 – a partir de R$ 2.899

O Dell Inspiron 15 3000 é um notebook que vem equipado com um processador Pentium Gold 7505, da Intel, SSD de 128 GB para armazenamento, 4 GB de memória RAM DDR4, mas com possibilidade de expansão para 16 GB e sistema operacional Windows 11. Assim como todos os modelos desta lista, este também vem com placa de vídeo integrada e promete ser eficiente com tarefas básicas. O item é encontrado por preços a partir de R$ 2.899.

Este modelo conta com 1,9 cm de altura, 35,85 cm de largura e tela de 15,6 polegadas com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels, que pode também atender os que gostam de assistir a filmes e séries pelo computador. Além disso, o produto também vem com uma entrada HDMI, uma porta USB 2.0 e três entradas USB 3.2. O produto está avaliado com 4,7 de 5 na Amazon e, muitos compradores classificam o computador como uma opção de bom custo-benefício.

Pros: tela em Full HD e possibilidade de expandir a memória RAM para 16 GB

tela em Full HD e possibilidade de expandir a memória RAM para 16 GB Contras: preço elevado

7 de 7 O Dell Inspiron 15 3000 possui 4 GB de RAM, mas permite expandir até 16 GB — Foto: Divulgação/Dell O Dell Inspiron 15 3000 possui 4 GB de RAM, mas permite expandir até 16 GB — Foto: Divulgação/Dell

Cinco dicas importantes antes de comprar um notebook