6 TVs ideais para jogos por a partir de R$ 2.349

Já a Samsung 55Q80A é um modelo de 55 polegadas, vem com quatro entradas HDMI e está disponível por aproximadamente R$ 4.132. Outra opção é a LG OLED65C1, que possui tecnologia G-Sync e FreeSync, tela OLED de 65 polegadas e pode ser obtida por cerca de R$ 7.968. Veja seis TVs voltadas para o público gamer que podem ser compradas no Brasil em 2022.

A Philco PTV50G70R2CBBL é um modelo mais em conta desta lista e pode atender o público gamer. Segundo a fabricante, o modelo conta com uma tela LED de 50 polegadas, proporção 16:9, resolução 4K de 3840 x 2160 pixels, taxa de atualização de 60 Hz, além dos sistemas de cores PAL-M, PAL-N e NTSC. A TV está disponível a partir de R$ 2.349.

Outra característica presente no aparelho, é que ele possui opções de conectividade para cabos de rede, USB e HDMI, além da conexão sem fio, via Wi-Fi. A TV também acompanha aplicativos de serviços de streaming como Netflix e Disney+, para assistir a filmes e séries no intervalo das jogatinas. No site da Amazon, o produto é avaliado com 5 de 5 estrelas e, os compradores destacam a beleza da TV e o fato dela ser compatível com a assistente virtual Alexa.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: apesar da resolução 4K, o modelo não dispõe de algumas funções específica para jogos, como G-Sync e FreeSync

A LG 50UQ8050 é um modelo que pode atender os jogadores que desejam testar a tecnologia de games por streaming, pois este aparelho vem com o aplicativo GeForce Now, da Nvidia, que permite acessar jogos em nuvem, sem a necessidade de ter um console da nova geração. Este televisor é ofertado a partir de R$ 2.599.

De acordo com a fabricante, a TV possui tela LED, de 50 polegadas, proporção 16:9 e resolução 4K de 3840 x 2160 pixels. O modelo também dispõe de três saídas HDMI 3.0, duas portas USB, uma entrada RF para antenas, além de conectividade com a internet por meio de cabos ou Wi-Fi.

Prós: acompanha o aplicativo GeForce Now, da Nvidia, que permite acessar jogos via streaming

acompanha o aplicativo GeForce Now, da Nvidia, que permite acessar jogos via streaming Contras: a opção de jogar pela nuvem pode não ser acessível a todos, já que a tecnologia exige uma alta velocidade de internet

A Philips 55PUG7906/78 é outra escolha que pode agradar o público gamer. De acordo com a fabricante, o produto possui tela 4K com resolução de 3840 x 2160 pixels, taxa de atualização de 60 Hz, proporção de 16:9 e tecnologia de Alto Alcance Dinâmico (HDR), que promete proporcionar imagens mais nítidas. O aparelho está acessível a partir de R$ 2.999.

As especificações destacam que a TV também acompanha quatro entradas HDMI, duas portas USB, saídas para fone de ouvido e pode ser conectada à internet via cabo ou Wi-Fi. Os compradores avaliaram o produto com 4,7 de 5 estrelas na Amazon e ressaltam as funcionalidades proporcionadas pelo sistema Android e a qualidade da imagem.

Prós: possui quatro entradas HDMI, o que permite conectar vários dispositivos

possui quatro entradas HDMI, o que permite conectar vários dispositivos Contras: preço elevado

A Samsung 55Q80A é mais uma opção de TV 4K que pode aproveitar os recursos dos consoles modernos, pois o aparelho possui um modo game com tecnologia FreeSync, que visa corrigir problemas de imagens presentes nos jogos. Segundo a marca, o modelo também vem com uma tela QLED de 55 polegadas, conta com resolução de 3840 x 2160 pixels e frequência de 120Hz. O televisor é visto por preços que se iniciam em R$ 4.132.

Além disso, a TV vem equipada com quatro saídas HDMI, duas conexões USB, uma entrada de Vídeo Composto (AV), uma de vídeo componente e uma RCA. O aparelho também dispõe das conexões Bluetooth e Wi-Fi. O produto é avaliado com 4,9 de 5 estrelas na Amazon e os consumidores elogiam o conforto do controle remoto, o bom funcionamento do modo jogo e a qualidade de imagem e som. Porém, alguns afirmam que os 120 Hz não são alcançados no PS5.

Prós: modo game que promete extrair o máximo dos consoles modernos

modo game que promete extrair o máximo dos consoles modernos Contras: alguns reclamam que a TV não alcança 120 Hz quando é conectada a um PS5

A TCL C715 pode ser mais uma opção para quem deseja extrair o potencial dos consoles modernos. Segundo as especificações, o item possui tela QLED de 55 polegadas, proporção de 16:9 e resolução 4K de 3840 x 2160 pixels. O modelo acompanha três entradas HDMI para conectar videogames ou aparelhos de Blu-Ray, além de duas portas USB, para HDs externos e outros dispositivos. A TV está disponível por cerca de R$ 4.809.

O televisor também permite controle por voz por meio do Google Assistente e o sistema operacional Android promete acesso rápido a diversos aplicativos, como Netflix e YouTube. O modelo é avaliado com 4,2 de 5 estrelas na Amazon e, os compradores destacam o design e a qualidade de imagem. No entanto, alguns relatam que a TV trava com bastante frequência.

Prós: sistema Android que promete praticidade no gerenciamento de aplicativos

sistema Android que promete praticidade no gerenciamento de aplicativos Contras: alguns compradores afirmam que ela trava com frequência

A LG OLED65C1 é outra escolha voltada para o público gamer. De acordo com as especificações da fabricante, este item possui tecnologias G-Sync e FreeSync, que prometem auxiliar na renderização de imagens de jogos. Este modelo possui tela OLED de 65 polegadas, com resolução 4K de 3840 x 2160 pixels e frequência de 120 Hz. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 7.968 para comprar o produto.

Assim como outros itens desta lista, este também possui quatro entradas HDMI, mas dispõe de três portas USB. O aparelho é avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon e muitos compradores elogiam as funções G-Sync e FreeSync, que melhoram o desempenho dos jogos. Por outro lado, alguns relatam que com pouco tempo de uso, a TV apresentou problemas de pixel morto.

Prós: tecnologias G-Sync e FreeSync que prometem melhorar a experiência nos jogos

tecnologias G-Sync e FreeSync que prometem melhorar a experiência nos jogos Contras: alguns compradores reclamam que a TV apresentou pixel morto com pouco tempo de uso

