6 water coolers para refrigerar o gabinete por a partir de R$ 304

O water cooler é um sistema de refrigeração que auxilia a combater o superaquecimento no interior do gabinete por meio de água. A peça pode ser importante para preservar a vida útil das peças e garantir o funcionamento adequado do computador. Empresas como NZXT, Cooler Master , Thermaltake , Gammaxx e Corsair apresentam modelos por preços a partir de R$ 304 , como é o caso do Gammaxx L120T RED, que traz fan de 120 mm e pode chegar a uma velocidade de 2.400 RPM.

Já o W138-PL14, da Thermaltake , disponibiliza iluminação RGB discreta e um controle remoto para administrar o dispositivo por valores que partem de R$ 1.393. Já o Kraken Z73, da NZXT, apresenta um visor LED para acompanhar a temperatura do líquido refrigerador e compatibilidade com processadores Intel e AMD por cerca de R$ 2.580. Veja a seguir seis water coolers para refrigerar o gabinete.

1. Gammaxx L120T RED – a partir de R$ 304

O L120T RED, da Gammaxx, apresenta compatibilidade com os processadores das fabricantes Intel e AMD. O item conserva uma potência de 2,64 W, foi construído em alumínio e apresenta uma película com iluminação LED na cor vermelha. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 304.

Ele oferece uma única fan de 120 mm, que dispõe de nove pás para aumentar o potencial de refrigeração. O item configura dimensões totais de 15 x 12 cm e pode chegar a uma velocidade de 2.400 RPM. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a facilidade de instalação e a boa eficiência do sistema.

Prós: oferta sistema de iluminação LED

Contras: a única fan pode não ser o suficiente para refrigerar um gabinete com peças robustas

2. Cooler Master ML120L V2 – a partir de R$ 499

O ML120L V2, da Cooler Master, é bastante similar ao item anterior. O modelo desponta de uma ventoinha de 120 mm com iluminação LED roxa e disponibiliza compatibilidade com os processadores Intel e AMD. Contudo, oferta uma potência maior de 3,36 W. Além disso, fornece uma velocidade entre 650 e 1.800 RPM. As dimensões concentram valores totais de 23 x 13 cm. O produto pode ser encontrado por preços que partem de R$ 499.

O fabricante promete que o sistema interno do periférico foi atualizado para promover maior resistência ao desgaste e desempenho mais duradouro. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam que o periférico cumpre com o que promete. Porém, criticam que o item fornece tubos muito curtos.

Prós: velocidade de rotação razoável

Contras: tubos curtos

3. Cooler Master ML360L V2 – a partir de R$ 659

O ML360L V2, da Cooler Master, oferece um sistema de refrigeração bastante robusto: três ventoinhas com sete pás, cada uma com 120 mm de comprimento. Além disso, ainda fornecem iluminação RGB em cada fan, o que pode combinar com o setup do usuário. O modelo é vendido por cifras a partir de R$ 659.

O equipamento pode ser conectado a sistemas Intel e AMD, desponta de uma potência de 2,4 W, e dimensões totais de 39 x 12 cm. Promete uma velocidade com potencial entre 650 a 1.800 RPM. Avaliado com uma nova de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários denotam o funcionamento eficiente e silencioso do produto. No entanto, destacam negativamente que o item é muito grande e não cabe em qualquer gabinete.

Prós: iluminação RGB

Contras: as fans têm apenas sete pás

O CW-9060050-WW, da Corsair, também oferece um sistema duplo de refrigeração: cada ventoinha desponta nove pás, 120 mm de comprimento, e uma película com iluminação RGB em tons claros. O eletrônico oferta uma velocidade robusta, que pode alcançar rotações entre 400 e 2.400 RPM. O produto pode ser adquirido por cerca de R$ 1.052.

A fabricante promete funcionamento eficiente e silencioso para proporcionar a melhor experiência ao usuário. O water cooler disponibiliza dimensões de 27 x 12 cm e é compatível com os sistemas Intel e AMD. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a eficiência do produto em manter a temperatura do gabinete adequada. Porém, criticam que o produto emite ruídos altos, ao contrário da propaganda.

Prós: iluminação RGB

Contras: segundo consumidores, emite ruídos altos

A W138-PL14, da Thermaltake , apresenta um sistema de refrigeração com duas ventoinhas, cada um com 120 mm e com sete pás. Há, ainda, um círculo bem discreto de iluminação RGB ao redor de cada fan. O diferencial deste produto é o fato de a velocidade, o modo, e o acionamento do item podem ser controlados pelo usuário por meio de controles que ficam na extremidade dos tubos. Ele é vendido por cerca de R$ 1.393.

Com dimensões totais de 31 x 20 cm, o water cooler conta com uma velocidade que pode chegar entre 800 e 1.500 RPM. Ele ainda pode ser conectado a dispositivos Intel e AMD. Avaliado com uma nota 4 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a boa operação do sistema quando em conjunto ao processador Ryzen 7. Entretanto, criticam que o produto não cabe em qualquer gabinete.

Prós: possibilidade de controle remoto

Contras: a fabricante não disponibiliza a potência

O Kraken Z73, da NZXT, é outro modelo com sistema de refrigeração robusto. Ele apresenta três ventoinhas com nove pás cada e 120 mm, o que soma um total de 360 mm. Compatível com os processadores Intel e AMD, este water cooler fornece iluminação RGB e um visor LCD remoto que informa a temperatura atual do líquido refrigerador. O modelo é encontrado por valores a partir de R$ 2.580.

Os tubos prometem revestimento em uma malha fina de nylon para prevenir contra vazamentos, enquanto as dimensões totais do aparelho englobam 47 x 18 cm. A velocidade total também apresenta alta eficiência, acumulando rotações entre 800 e 2.800 RPM, e uma potência de 4,5 W. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a facilidade de instalação e a beleza do design.

Prós: alta eficiência de refrigeração

Contras: preço elevado

