7 câmeras de segurança para monitorar sua casa ou empresa

Outra alternativa é a TP-Link Tapo C320WS, que apresenta alarme sonoro que podem ser acionados ao detectar presença indesejada e compatibilidade com Google Assistente e Alexa por cerca de R$ 489. Veja a seguir sete câmeras de segurança para comprar no Brasil em 2022.

1.Intelbras B G6 - a partir de R$ 170

A Intelbras B G6 é uma câmera fixa indicada para o monitoramento de ambientes internos ou externos. Os ângulos de visão são de 98 graus na horizontal e 51 graus na vertical com imagens gravadas em Full HD de até 1080p. O item ainda conta com infravermelho que permite um alcance de até 20 metros. A lente é de 3,6 mm e acompanha dois LEDs. O modelo é vendido por cerca de R$ 170.

A B G6 tem circuito adicional de proteção contra surtos de tensão e case metálico com proteção. A conectividade é via fio e os recursos são ajustáveis pelo menu OSD. No site da Amazon foi avaliada com nota 4,6 de 5, com elogio ao custo-benefício.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: conectividade apenas via fio

2. WYZE Cam V3 - a partir de 210

A WYZE Cam V3 pode ser utilizada tanto em lugares internos como externos já que conta com proteção IP65. A conectividade é via fio e pode ser controlado via Google Assistente ou Alexa para dar comandos ao aparelho. Já as imagens são gravadas em até 1080p mesmo durante a noite. O produto é visto por preços a partir de R$ 210.

A câmera ainda pode detectar movimentos ou som e enviar alertas para o celular. As zonas de detecção de movimento e as configurações personalizadas permitem ajustar a sensibilidade da detecção ou desligá-la completamente. Além disso, permite comunicação graças ao alto-falante e microfone. O armazenamento das imagens é feito em um cartão microSD vendido separadamente. Na página da Amazon foi avaliada com nota 4,5 de 5 com muitos elogios ao custo-benefício, qualidade das imagens e uso do aplicativo.

Prós: personalização da zona de detecção

personalização da zona de detecção Contras: poucas possibilidades de armazenamento das imagens

3. TP-Link Tapo C200 - a partir de R$ 273

A TP-Link Tapo C200 é uma câmera de segurança com indicação para o uso interno. O seu alcance de visão é de 360 graus na horizontal e 114 graus na vertical com imagens em Full HD de até 1080p. Além disso, conta com a função visão noturno que permite visibilidade em uma extensão de até nove metros em locais com baixa luminosidade. As filmagens são armazenadas em um cartão microSD de 128 GB, ou seja, permite um total de 384 horas de gravação. Ainda é possível desativar as gravações com o ‘Modo Privado’. O modelo é visto por valores que partem de R$ 273.

O item traz áudio bidirecional que permite a comunicação com o local monitorado por meio do microfone e alto-falantes embutidos. A câmera ainda pode ser controlada via assistente de voz Alexa ou Google Assistente e enviar notificações em tempo real para celular ou tablet quando detectar movimentos. Outra possibilidade é a ativação de efeitos sonoros e de iluminação para inibir visitantes indesejados. A conexão é via Wi-Fi e conta com aplicativo Tapo para uma fácil configuração e o Tapocare (Serviço de Assinatura Completo para Gravação de Vídeos na Nuvem da TP-Link - teste grátis por 30 dias). Na Amazon, foi avaliada com nota 4,7 de 5 com elogios ao custo-beneficio e praticidade. No entanto, há alguns alertas com relação à conectividade Wi-Fi e baixo som do microfone.

Prós: alcance de visão em 360 graus na horizontal e 114 graus na vertical

alcance de visão em 360 graus na horizontal e 114 graus na vertical Contras: só permite conectividade via Wi-Fi

O Kit da ‎YI Techology traz duas câmeras fixas de resolução HD com até 1080p indicadas para o uso interno. O armazenamento das imagens pode ser feito no backup local que suporta cartão microSD com até 64 GB ou armazenamento na nuvem de forma segura e eficiente. As câmeras são compatíveis com Alexa e Google Assistente para a utilização do comando de voz. O produto é visto por cifras a partir de R$ 255.

O kit ainda possibilita a definição de uma zona de atividade, onde ao se perceber alguma movimentação, os itens emitem alertas para o celular. As imagens podem ser acessadas pelo aplicativo YI Home, que permite o compartilhamento para até cinco pessoas e a visualização de várias câmeras em uma mesma conta. A conexão acontece via cabeamento. No site da Amazon, recebeu nota 4,3 de 5 com reclamações em relação ao armazenamento das imagens.

Prós: permite o compartilhamento das filmagens com até cinco pessoas

permite o compartilhamento das filmagens com até cinco pessoas Contras: relatos com problemas com o armazenamento

A Elsys ESC-WB3F é uma câmera fixa com resolução Full HD e com as possibilidades de conectividade Wi-Fi, cabeamento e AP. O item é indicado para ambientes externos, uma vez que conta com proteção IP66. Além disso, possui dois LEDs de iluminação que podem ser acionados automaticamente ao detectarem movimentação ou se manterem ligados constantemente. A iluminação dos LEDs ainda garante imagens coloridas mesmo durante a noite. O infravermelho tem um alcance de até 30 metros. É possível adquirir a câmera por preços que partem de R$ 396.

Ao detectar uma pessoa, a câmera manda notificações para o celular via aplicativos que estão disponíveis para sistema Android e iOS. Outra possibilidade do equipamento é o desenho de uma ‘linha de passagem’ na tela da câmera, ou seja, quando alguém ultrapassar essa linha, o usuário recebe uma notificação no celular de que o limite foi ultrapassado. Essa comunicação pode ser feita por alarmes sonoros que são personalizáveis. A câmera ainda permite a comunicação via áudio bidirecional em que o usuário pode falar e ouvir quem estiver no ambiente. A Elsys ainda permite comando de voz via Alexa e tem suporte para cartão microSD de até 128 GB. O consumo de energia é de 5W e tem Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ‎A+, B, 85%. . No site da varejista, recebeu nota 4 de 5 dos clientes, com muitos elogios para a performance e algumas reclamações com relação à conectividade Wi-Fi.

Prós: captação de imagens coloridas durante a noite

captação de imagens coloridas durante a noite Contras: comando de voz somente via Alexa

6. Intelbras iM5 - a partir de R$ 464

A Intelbras iM5 é um equipamento indicado para o uso externo já que conta com proteção IP67. As imagens são gravadas em Full HD com até 1080p e contam com um amplo campo de visão e zoom digital de até 16x. O ângulo de visão é de até 30 metros, tendo 120 graus na diagonal, 102 graus na horizontal e 54 graus na vertical. A lente é de 2,8 mm e acompanha infravermelho que permite imagens claras mesmo em ambientes escuros. O modelo é visto por cifras que partem de R$ 464.

A câmera conta com inteligência artificial e microfone interno para a captação de áudio no ambiente que estiver monitorando. Ela pode ser programada para enviar notificações mediante movimento ou detecção de pessoas. As filmagens podem ser armazenadas no cartão microSD ou na nuvem mediante contratação de serviço disponibilizado pelo fabricante. Foi avaliada com nota 5 de 5 no site da Amazon, com muitos elogios à funcionalidade do equipamento.

Prós: alcance de visão de até 30 metros

alcance de visão de até 30 metros Contras: poderia ter áudio bidirecional

7. TP-Link Tapo C320WS - a partir de R$ 489

A TP-link Tapo C320WS é uma câmera fixa com conectividade via rede cabeada ou Wi-Fi. As imagens são coloridas até mesmo durante a noite e gravadas em 2K QHD com definição de 2560 x 1440 pixels. O sensor de luz captura imagens de alta qualidade mesmo em condição de pouca luminosidade. Conta ainda com áudio bidirecional, que permite falar e ouvir por meio do microfone e alto-falantes embutidos. Além disso, apresenta alarme sonoro e de luz que podem ser acionados ao detectar presença indesejada. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 489 para comprar o produto.

Ao detectar movimento, a câmera emite notificações para o celular do usuário. Esta detecção de movimento pode ser personalizada via aplicativo Tapo que ainda conta com o Tapocare, serviço de assinatura de gravação de vídeos direto na nuvem com período de teste grátis por 30 dias. A câmera pode ser comandada via Google Assistente ou Alexa. Ela ainda tem um espaço de armazenamento de 256 GB em um cartão microSD local. O modelo pode ser usado para ambientes internos ou externos já que tem proteção IP66. Na Amazon, foi avaliada com nota 4,3 de 5, com elogios ao ângulo de visão do equipamento.

Prós: imagens com boa definição

imagens com boa definição Contras: não permite conectividade via AP

