7 filmes e séries baseados em jogos de sucesso, mas que decepcionaram

Adaptações de jogos em filmes e séries são comuns na indústria, e sempre geram uma grande expectativa entre os fãs. Apesar disso, nem sempre são sinônimo de sucesso, como é o caso da produção mais recente de Resident Evil, da Netflix , que decepcionaram o público. A franquia da Capcom também teve um filme igualmente criticado tanto pelos fãs quanto por especialistas, assim como Super Mario Bros. (1993) e Doom (2005), longas que também fracassaram nesse sentido. Pensando nisso, o TechTudo separou, utilizando as notas de audiência e crítica no Rotten Tomatoes, sete adaptações de jogos que deixaram a desejar.

2 de 7 Resident Evil: Bem-vindo a Racoon City é um caso recente de filme baseado em jogos que decepcionou a comunidade — Foto: Divulgação/Constantin Film Resident Evil: Bem-vindo a Racoon City é um caso recente de filme baseado em jogos que decepcionou a comunidade — Foto: Divulgação/Constantin Film

👉 Resident Evil 4 Remake vai sair para PS4? Tire as dúvidas no Fórum TechTudo

1. Resident Evil: Bem-vindo a Raccoon City

Para abrir a lista, vale relembrar o recente Resident Evil: Bem-vindo a Raccoon City, de 2021. O longa chegou com a promessa de ser mais fiel aos games e trazer uma experiência de terror. Infelizmente, não foi isso que aconteceu: o filme trouxe uma caracterização de personagens que, segundo os fãs, dava uma aparência de cosplay, humor que a crítica considerou fora de tom e cenas de ação que não convenceram a audiência.

No Rotten Tomatoes, fica claro como o filme desagradou à crítica, com 30% de aprovação. Na parte da audiência, a aprovação é de 65%, mas com um número baixo de avaliações feitas. Um detalhe que pesou para muitos fãs na hora de avaliar o longa é o fato de que o padrão não era alto. Os filmes anteriores de Resident Evil foram um tremendo sucesso de bilheteria, mas nunca agradaram a comunidade do jogo por terem se distanciado muito da obra original.

2. Doom (2005)

3 de 7 Doom contava com The Rock e Karl Urban no elenco — Foto: Reprodução/Universal Pictures Doom contava com The Rock e Karl Urban no elenco — Foto: Reprodução/Universal Pictures

Quando Doom chegou aos cinemas, a expectativa dos fãs em ver cenas de combate sanguinárias contra demônios estava alta. Apesar disso, Doom chegou com uma mudança de roteiro que tentava dar uma explicação científica para os monstros, além de possuir diálogos considerados muito mal escritos pela crítica especializada. Aliás, a crítica se mostrou correta quando apontou a má direção de atores no caso do filme, já que o longa conta com Karl Urban (The Boys), Rosamund Pike (A Roda do Tempo) e, ninguém menos que The Rock como protagonista.

Ou seja, o elenco seria suficiente para fazer um bom filme de ação, mas, na prática, o filme foi um dos maiores fracassos da indústria e amarga porcentagem baixíssimas de aprovação no Rotten Tomatoes: 18% da crítica e 34% da audiência. Justiça seja feita, o filme possui um ponto positivo, que é a cena filmada em primeira pessoa que replica uma sequência de videogame.

3. Street Fighter: The Legend of Chun Li (2009)

4 de 7 Street Fighter de 2009 errou em tudo que tentou — Foto: Divulgação/20th Century Street Fighter de 2009 errou em tudo que tentou — Foto: Divulgação/20th Century

Street Fighter (1994), que conta com a presença de Jean-Claude Van Damme, é consideradoum dos piores filmes de games da história, tanto pela crítica especializada quanto pelos fãs. Entretanto, para alguns, o longa se tornou um trash cult. Já Street Fighter: The Legend of Chun Li, segundo os fãs, parece apenas um roteiro que alguém apresentou e a produtora resolveu colocar os nomes dos personagens do game.

Sem exceção, todos os famosos lutadores de Street Fighter que aparecem no filme de 2009 estão completamente descaracterizados. E não apenas na questão visual, de roupas ou escolhas de atores, mas também em termos de personalidade, história e objetivos. Este filme figura entre os 100 pior avaliados na história do Rotten Tomatoes, com uma aprovação de 3% da crítica. E esse não é um caso em que os especialistas detestaram e o público amou: apenas 18% da comunidade aprovou o longa.

4. Super Mario Bros. (1993)

5 de 7 Super Mario Bros. foi umd os primeiros fracassos de adaptação de games para as telonas — Foto: Divulgação/Disney Super Mario Bros. foi umd os primeiros fracassos de adaptação de games para as telonas — Foto: Divulgação/Disney

Super Mario Bros (1993) pode não ter sido a primeira adaptação de games para as telonas, mas certamente foi a primeira de uma grande franquia, mas não corresponde ao sucesso dos jogos. O game tem uma pegada mais séria e tenta trazer uma trama futurista, com toques de cyberpunk em alguns momentos. Para a crítica, o longa é um daqueles que simplesmente erra em tudo que tenta.

Vale ressaltar que, ao contrário de várias produções que figuram nesta lista, como Street Fighter, por exemplo, o longa não contou com um orçamento barato. Foram investidos US$ 48 milhões na produção, que, apesar de gráficos interessantes para a época, foi criticado em todas as outras fontes. Assim, foram 28% de aprovação da crítica e 29% do público segundo o Rotten Tomatoes.

5. Alone in the Dark (2005)

6 de 7 Alone in the Dark traz muita ação e nada de horror — Foto: Reprodução/Lionsgate Alone in the Dark traz muita ação e nada de horror — Foto: Reprodução/Lionsgate

No início dos anos 2000, os jogos de survival horror estavam em alta, logo, as adaptações destes games também começaram a surgir. Assim surgiu Alone in the Dark, um dos pioneiros do gênero nos videogames e que recebeu sua versão para as telonas. A crítica não foi nada leve com o filme e considerou a adaptação uma bomba. Segundo eles, Alone in the Dark tem um enredo completamente confuso, cenas de ação mal dirigidas e ausência completa da tensão presente nos games.

Com justiça, este filme, segundo a audiência, possui um mérito, que foi a divulgação da banda gótica Nightwish, parte da trilha sonora do longa. Fora isso, a aprovação da crítica é de 1% e a do público de 11%. Essa é, sem dúvidas, uma das adaptações de games mais mal recebidas da história.

6. Mortal Kombat Annihilation (1997)

Antes de tantas adaptações com baixo desempenho entre o público, em 1995, surgia o filme de Mortal Kombat. O longa dirigido por Paul W. S. Anderson, que viria a dirigir a franquia Resident Evil da personagem Alice, ganhou o carinho dos fãs e ainda apresentou uma trilha sonora icônica, lembrada até os dias atuais. Mas, no mercado do cinema, se um filme faz sucesso comercial, provavelmente ele irá receber uma sequência.

Mortal Kombat Annihilation veio dois anos após o primeiro longa, mas sem boa parte do elenco, assim como sem seu diretor original. Sem o carisma conquistado pelos atores do primeiro filme, essa sequência apresentou efeitos digitais considerados muito ruins até mesmo para a época. Além disso, a crítica pesou a mão em um aspecto que o longa original acertava: Annihilation possuía cenas de luta consideradas péssimas. O resultado foi uma aprovação de 4% da crítica e 25% do público.

7 de 7 Mortal Kombat Annihilation foi a continuação de uma adaptação de sucesso, mas acabou fracassando — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Mortal Kombat Annihilation foi a continuação de uma adaptação de sucesso, mas acabou fracassando — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

7. Mortal Kombat (2021)

Comparado com todos os outros nomes desta lista, Mortal Kombat de 2021 poderia até ser considerado um sucesso. Entretanto, a decepção da crítica especializada com este filme se baseia em expectativa. Isso porque Mortal Kombat recebeu um belo material de divulgação que focava em uma baita luta entre Scorpion e Sub-zero. Apesar de trailers não serem paramêtro de qualidade, o teaser mostrava qualidade de coreografia, além de atores versados em artes marciais participando do longa.

Contudo, com o lançamento do filme, a impressão que ficou para a comunidade e crítica é de que a melhor parte do longa foi divulgada nos trailers e acontece logo nos primeiros minutos de Mortal Kombat. Segundo as análises do filme, apesar do grande potencial demonstrado, a produção falhou em manter um nível alto durante toda sua duração. Ainda que tenha incomodado os fãs dos games e a crítica especializada, Mortal Kombat fez uma boa bilheteria e uma sequência está nos planos da produtora.