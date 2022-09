7 filmes e séries baseados em jogos que foram bem recebidos pelo público

As adaptações de games para os cinemas costumam gerar bastante expectativa nos fãs. Quando elas correspondem às expectativas, geralmente se tornam sucesso de bilheteria, caso de Detetive Pikachu (2019) e Uncharted: Fora do Mapa (2022), por exemplo. Ambos conquistaram o público e a crítica especializada, provando que é possível produzir conteúdo audiovisual de qualidade baseado em jogos de sucesso. Confira, nas linhas abaixo, sete adaptações de games para as telonas e telinhas que foram bem recebidas, de acordo com a Rotten Tomatoes e a IMDb, que são referências nas avaliações de filmes.

1. Detetive Pikachu (2019)

O longa de 2019, Detetive Pikachu, é uma adaptação de um game homônimo de 2016. Apesar da inspiração no jogo, o filme segue um enredo próprio e possui algumas particularidades que não estão presentes no jogo da Nintendo. Na história, um jovem que não era muito fã dos Pokémons acaba se unindo a um Pikachu para sair em busca de seu pai desaparecido.

Com uma história que agradou tanto adultos, quanto crianças, Detetive Pikachu logo se tornou um sucesso de bilheteria, faturando mais de US$ 400 milhões (cerca de R$ 2,06 bilhões na cotação atual). A crítica recebeu de forma positiva o longa, mas a boa impressão ficou mesmo com o público, que garantiu uma aprovação de 79% no Rotten Tomatoes.

2. Warcraft (2016)

Em 2016, o MMORPG mais famoso do mundo, World of Warcraft, recebeu uma adaptação para as telonas. E ela chegou com grande pompa, um orçamento generoso, elenco de peso e investimento pesado na divulgação. No entanto, o filme não repercutiu bem na crítica especializada, apesar de ter obtido uma avaliação majoritariamente positiva do público em geral.

Apesar das críticas em relação ao roteiro do filme, os comentários sobre os gráficos presentes na produção foram positivos. Coincidentemente ou não, um dos maiores diferenciais do game lançado em 2004 era justamente o apelo visual, com detalhespouco comuns nos jogos da época.

3. Uncharted: Fora do Mapa

Uncharted: Fora do Mapa foi lançado em 2022 e contou com Tom Holland no papel de um jovem Nathan Drake. O ator vive grande fase ao interpretar a versão mais recente do Homem-Aranha. Logo, a expectativa era alta em cima do filme baseado no game, que se tornou um dos maiores sucessos das diferentes gerações do PlayStation.

A boa atuação de Holland, somada ao roteiro acertado, foram alguns dos responsáveis pela aprovação de 90% público, segundo o Rotten Tomatoes. Logo, a aventura de Nathan Drake em uma perigosa caça ao tesouro ao lado do seu parceiro Victor "Sully" Sullivan, interpretado por Mark Wahlberg, foi uma grata surpresa dos cinemas em 2022.

4. Arcane (2021)

League of Legends já é um sucesso no mundo dos games há alguns anos, mas ninguém esperava que Arcane fosse se tornar um dos hits de 2021. Produzida pela Netflix, a série animada inspirada no mundo de LOL foi lançada no fim do ano passado. Logo após chegar à plataforma, a animação ficou em primeiro lugar, ultrapassando até mesmo a grande campeã de audiência, Round 6. Com um estilo de animação próprio e ambientação adulta, Arcane conquistou os fãs logo no primeiro episódio.

Não à toa, a série foi renovada pela Netflix e uma segunda temporada está programada para 2023. De acordo com o Rotten Tomatoes, a aprovação da crítica é de 100%, enquanto a do público é de 96%. Vale ressaltar que a avaliação de seriados é diferente dos filmes. Mas, para reforçar o sucesso de Arcane, a nota da série no IMDb é de 9/10.

5. Sonic: O Filme (2020)

Lançado em 2020, Sonic: O Filme foi alvo de polêmicas um ano antes de chegar às telonas. Isso porque, no primeiro trailer divulgado do longa do ouriço azul, o protagonista estava com um design mais realista, que descaracterizou completamente o personagem. A repercussão negativa foi gigantesca e, como resultado, a Paramount Pictures voltou atrás e retrabalhou a imagem para que Sonic ficasse mais parecido com o dos games.

Entretanto, o dano já tinha sido feito e a expectativa dos fãs não parecia muito alta. Contudo, o longa foi lançado e o enredo apresentou um Sonic carismático, além de uma aventura clichê, mas divertida. O resultado foi uma estrondosa aprovação de 93% no Rotten, assim como uma sequência garantida.

6. The Witcher: A Lenda do Lobo (2021)

Após o sucesso comercial da série The Witcher, a Netflix estendeu sua parceria com a CD Projekt para lançar uma animação baseada na franquia de games. Assim, nasceu The Witcher: A Lenda do Lobo, filme que foi lançado em 2021 na plataforma de streaming.

Apesar de não ter o mesmo alcance massivo da série com Henry Cavill, o longa animado agradou aos fãs e à crítica. Vale ressaltar que o filme conseguiu, ainda, deixar o público ansioso pelo lançamento da segunda temporada de The Witcher, que viria mais tarde em 2021. A aprovação do público para A Lenda do Lobo é de 84%.

7. Castlevania

Castlevania é considerada por parte dos fãs como uma das melhores adaptações de games para as telonas e telinhas. A série animada da Netflix apresenta uma história alternativa de Trevor Belmont, que busca combater a ira das forças do Drácula após a morte da esposa do rei dos vampiros. A produção contou com quatro temporadas e sustentou por anos o carinho do público.

A animação é baseada no jogo japonês de 1989, Castlevania III: Dracula's Curse, da Konami. A série de 2017 foi originalmente planejada como um filme, mas teve o formato readaptado durante a produção. Até o momento, foram quatro temporadas e 32 episódios.