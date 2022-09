7 funções do Google Assistente que vão te ajudar muito em passeios

O Google Assistente , app disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), pode ser uma ferramenta muito útil para planejar viagens e organizar passeios. Com ele, é possível checar a previsão do tempo, conferir pontos turísticos próximos e até buscar por estacionamentos por comando de voz. Ainda, a funcionalidade pode configurar lembretes de atividades, enviar mensagens para convidar amigos e sugerir itinerários para chegar a um local, o que pode facilitar o planejamento de rotas. Veja, a seguir, sete recursos do assistente do Google que podem ser muito úteis na hora de passear.

2 de 9 Google Assistente: veja como usar a ferramenta para explorar novos locais e planejar passeios — Foto: Helito Beggiora/TechTudo Google Assistente: veja como usar a ferramenta para explorar novos locais e planejar passeios — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

1. Pedir por sugestões de locais para ir



É possível usar o Google Assistente para pesquisar por pontos turísticos e planejar passeios de forma simples e prática pelo celular - o que pode ser muito útil durante viagens a lugares ainda desconhecidos, por exemplo. Com a ferramenta, o usuário pode descobrir onde ficam os melhores restaurantes, os museus mais importantes e os demais pontos turísticos mais visitados em determinadas áreas.

Para isso, basta ativar a assistente com o comando "Ok, Google" e, em seguida, perguntar: "quais são os pontos turísticos mais próximos de mim?" ou "quais os melhores restaurantes na área em que estou?", por exemplo. A assistente do Google, então, retornará a pesquisa com diversas opções, que podem auxiliar o usuário a programar os passeios.

3 de 9 Pedindo sugestões de locais próximos para visitar à Google Assistente — Foto: Reprodução/Clara Fabro Pedindo sugestões de locais próximos para visitar à Google Assistente — Foto: Reprodução/Clara Fabro

2. Configurar lembretes sobre compromissos

Configurar lembretes na assistente do Google pode ser uma boa forma de organizar e agendar compromissos. O procedimento é simples e ainda serve para manter o roteiro de viagem bem estruturado.

Para isso, ative a assistente com o comando "Ok, Google" e, então, diga "me lembre de..." completando a frase com a atividade programada, incluindo dia e horário. É possível falar algo como "me lembre de visitar a Escadaria Selarón no dia 2 de setembro às 15h", por exemplo.

4 de 9 Usando a Google Assistente para configurar lembretes — Foto: Reprodução/Clara Fabro Usando a Google Assistente para configurar lembretes — Foto: Reprodução/Clara Fabro

3. Perguntar qual o melhor itinerário para chegar ao local

Também é possível usar o Google Assistente para consultar os melhores itinerários para chegar a um local, como para fugir do trânsito ou checar a rota mais fácil. Para isso, basta ativar o assistente e perguntar "qual o melhor itinerário para chegar à/ao [nome do local]?".

A plataforma retornará com informações sobre o trânsito e oferecerá diferentes opções de meios de transporte, como carro, ônibus e até a pé. Para conferir os mapas com as rotas e dados mais detalhados, basta tocar em "Iniciar".

5 de 9 Checando itinerários pela Google Assistente — Foto: Reprodução/Clara Fabro Checando itinerários pela Google Assistente — Foto: Reprodução/Clara Fabro

4. Checar a previsão do tempo para se programar

Checar a previsão do tempo também é um procedimento que pode ser feito pelo Google Assistente, ação que também é muito útil ao planejar passeios. Para verificar se deve chover ou fazer sol nos dias de viagem, ative a assistente e diga "Previsão do tempo". Ela retornará com informações sobre as temperaturas máximas e mínimas e características do céu. Ainda, caso não esteja no local do passeio, é possível consultar os dados ao dizer "Previsão do tempo em [nome do local]".

6 de 9 Conferindo a previsão do tempo pela Google Assistente — Foto: Reprodução/Clara Fabro Conferindo a previsão do tempo pela Google Assistente — Foto: Reprodução/Clara Fabro

5. Verificar possibilidade de estacionamento na área

Quem vai viajar de carro e precisa checar se há estacionamentos próximos dos locais dos passeios, também pode contar com a ajuda da Google Assistente. Com ela, é possível verificar as garagens e pontos de parada perto dos pontos turísticos. Assim, para conferir a existência de vagas próximas, ative a assistente e diga "quais os estacionamentos próximos à/ao [nome do local]?" ou "existem vagas perto de [nome do loca]?".

7 de 9 Verificando se há estacionamentos próximos — Foto: Reprodução/Clara Fabro Verificando se há estacionamentos próximos — Foto: Reprodução/Clara Fabro

6. Perguntar por informações de pontos turísticos ou eventos históricos

Também é possível fazer pesquisas sobre pontos turísticos ou eventos históricos através da assistente do Google. Um turista que estiver passando pelo Rio de Janeiro e quiser conhecer mais sobre a história da construção do Cristo Redentor, por exemplo, pode perguntar ao aplicativo "por que o Cristo Redentor foi construído?".

8 de 9 Conferindo informações sobre pontos turísticos — Foto: Reprodução/Clara Fabro Conferindo informações sobre pontos turísticos — Foto: Reprodução/Clara Fabro

7. Enviar mensagem para convidar alguém

Caso queira, também é possível enviar mensagens e convidar amigos para passeios através da Google Assistente. Para isso, basta ativá-la ao dizer "Ok, Google" e, então, acionar o comando "envie uma mensagem para [nome do contato]". Em seguida, descreva o conteúdo da mensagem e confirme o envio com o comando "Confirmar".

Se quiser mandar o convite por meio de um aplicativo de mensagem, basta incluir o nome da plataforma no comando de voz. Por exemplo: "envie uma mensagem para [nome do contato] pelo WhatsApp" e, em seguida, dite o recado.

9 de 9 Enviando mensagens a partir da Google Assistente — Foto: Reprodução/Clara Fabro Enviando mensagens a partir da Google Assistente — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Com informações de Google

Veja também: Google Assistente: quatro curiosidades sobre o software