7 jogos MMORPG dos anos 2000 que deixaram saudades

Para ajudar a matar a saudade, o TechTudo fez uma lista com sete jogos MMORPG dos anos 2000 que fizeram história. Dos clássicos com narrativas místicas até jogos com temática científica e futurista, confira, a seguir, nossa seleção com esses games que, para muitos jogadores, representaram o primeiro contato com o gênero.

2 de 9 A primeira versão de World of Warcraft foi lançada em 2004 e o sucesso foi tanto que ela gerou diversas expansões e novos títulos para a franquia — Foto: Divulgação/Blizzard A primeira versão de World of Warcraft foi lançada em 2004 e o sucesso foi tanto que ela gerou diversas expansões e novos títulos para a franquia — Foto: Divulgação/Blizzard

Tibia

Gratuito e pioneiro, Tibia é um dos jogos mais antigos de MMORPG – o jogo foi lançado pela CipSoft em 1997. Com gráficos em duas dimensões e referências ao estilo pixel art, o jogo conta com uma interface simples que traz uma forte sensação de nostalgia e é ambientado em um mundo que une a fantasia ao medieval. Sem objetivo específico a ser alcançado, os jogadores são livres para decidir como trilhar suas aventuras, subir de nível, conseguir itens novos, participar das dungeons, fazer viagens entre mundos e até mesmo para batalhar entre si.

Ocupando pouquíssimo espaço de armazenamento, Tibia pode ser jogado até hoje, sendo necessário apenas realizar o download do título em seu site oficial (www.titbia.com). É interessante destacar que, embora seja gratuito, também é possível obter uma assinatura do jogo, que oferece ao jogador acesso exclusivo às áreas premium.

3 de 9 Os gráficos nunca foram o forte de Tibia, mas isso não o impediu de ser marcante para milhares de jogadores — Foto: Foto: Divulgação/CipSoft Os gráficos nunca foram o forte de Tibia, mas isso não o impediu de ser marcante para milhares de jogadores — Foto: Foto: Divulgação/CipSoft

World of Warcraft

Um dos maiores e mais populares jogos de MMORPG da história, World of Warcraft foi desenvolvido pela Blizzard Entertainment e teve a sua primeira versão lançada em 2004. O game gerou, ainda, oito expansões entre 2007 e 2020. Com uma temática de fantasia, o jogo é ambientado no mundo de Azeroth, onde o jogador deve escolher a raça e a classe de sua personagem, determinando assim suas habilidades, jogabilidade e a facção que defenderá nas missões e batalhas do jogo.

Mesmo após quase 20 anos de seu lançamento, ainda é possível jogar World of Warcraft. Vale mencionar, ainda, que o jogo possui uma versão teste gratuita que permite que o jogador vá até o nível 20 sem nenhum custo. A partir deste ponto, para seguir fazendo parte da comunidade do game, os interessados devem desembolsar uma mensalidade, que pode ser paga de maneira avulsa ou em pacotes.

4 de 9 World of Warcraft é um dos maiores e mais populares jogos de MMORPG da história — Foto: Divulgação/Blizzard World of Warcraft é um dos maiores e mais populares jogos de MMORPG da história — Foto: Divulgação/Blizzard

Eve Online

Fugindo da tradicão dos MMORPG com terras fantásticas e ambientação medieval, Eve Online é um jogo de exploração espacial e narrativa de ficção científica. Para jogar, o player deve criar seu personagem a partir de uma das quatro raças existentes no jogo, e então escolher seu caminho, sua classe e suas atividades.

A ação do jogo fica por conta das batalhas, que podem ser vivenciadas no modo PVP (Player Versus Player) e também como PVE (Player Versus Environment), onde o jogador enfrenta obstáculos criados pelo próprio jogo. Eve Online é gratuito desde 2011, mas conta com expansões pagas e itens extras que também podem ser comprados por seus jogadores.

5 de 9 Eve Online foge das fantasias medievais e oferece uma experiência de RPG espacial — Foto: Divulgação/CCP Eve Online foge das fantasias medievais e oferece uma experiência de RPG espacial — Foto: Divulgação/CCP

Com um cenário que mescla as animações 2D e 3D, Ragnarok Online é um jogo MMORPG ambientado na mitologia nórdica, lançado em 2002 pela coreana GRAVITY Corp. Com o desenvolvimento das personagens baseado na evolução dentro das classes escolhidas, no game, os jogadores podem optar por enfrentar monstros em desafios em grupo ou lutar batalhas uns contra os outros, visando subir de nível e adquirir novas habilidades.

Inicialmente pago, o jogo se tornou gratuito em 2008, mas ainda hoje conta com planos de assinatura para itens premium. Aos novatos que desejam se aventurar no universo de Ragnarok Online, basta acessar o site oficial (https://playragnarokonlinebr.com/download) e fazer o download do jogo. Já para os jogadores da “velha guarda”, é preciso realizar a migração da conta da Level Up para a Warpportal Brasil que, desde 2018, é a empresa responsável pela operação do game.

6 de 9 Ragnarok Online foi um fenômeno nos PCs dos anos 2000 — Foto: Divulgação/GRAVITY Ragnarok Online foi um fenômeno nos PCs dos anos 2000 — Foto: Divulgação/GRAVITY

Desenvolvido e publicado em 2005, Perfect World é um MMORPG de aventura e fantasia com narrativa inspirada na mitologia chinesa. Ambientado no universo fictício de Pangu, o jogo conta com grandes batalhas PVP com até 80 jogadores de cada lado e também um sistema PVE, onde os players se unem para batalhar contra criaturas criadas pelo próprio game.

Partindo da criação de sua personagem, que deve fazer parte de uma das dez classes existentes, o jogador terá habilidades específicas que deverá usar para cumprir missões e subir de nível, podendo explorar o universo de maneira independente ou como parte de grupos de até 200 jogadores. O game ainda está disponível para ser jogado e pode ser baixado gratuitamente no site oficial (https://perfectworld.com.br/download).

7 de 9 Perfect World é um MMORPG de aventura e fantasia com narrativa inspirada na mitologia chinesa — Foto: Divulgação/Beijing Perfect World Perfect World é um MMORPG de aventura e fantasia com narrativa inspirada na mitologia chinesa — Foto: Divulgação/Beijing Perfect World

EverQuest

Lançado em 1999 pela 989 Studios, EverQuest também fez muito sucesso e foi um dos grandes responsáveis pela popularização dos MMORPG. Com ambientação medieval europeia no fantasioso mundo de Norrath, o jogo se debruça em uma forte dinâmica PVP. Partindo da criação da personagem, que oferta a escolha de uma raça e uma classe dentro das 16 opções disponíveis, o título leva o jogador a explorar em primeira pessoa as centenas de zonas existentes em busca de missões e novas aventuras.

Com dezenas de expansões e melhorias constantes nos 23 anos de existência do jogo, EverQuest é gratuito desde 2012 e pode ser baixado diretamente em seu site oficial (https://www.everquest.com/).

8 de 9 Lançado em 1999 pela 989 Studios, EverQuest foi um dos grandes responsáveis pela popularização dos MMORPG — Foto: Foto: Reprodução/Felipe Vinha Lançado em 1999 pela 989 Studios, EverQuest foi um dos grandes responsáveis pela popularização dos MMORPG — Foto: Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Sendo um dos primeiros games MMORPG sem cobrança de assinatura, bastando que o jogador comprasse uma única vez o acesso ao jogo, Guild Wars foi lançado em 2005 pela ArenaNet. Compatível apenas com computadores Windows, o título se passa no mundo fictício de Tyria e traz uma narrativa que estimula a formação de grupos em busca da resolução de missões.

Em Guild Wars, o jogador cria sua personagem a partir de uma das seis classes: Warrior, Monk, Elementalist, Ranger, Necromancer e Mesmer, o que influencia as características, habilidades, armas e armaduras que serão compatíveis com o personagem. A escolha também afeta o seu modo de jogo, estratégias em batalhas e combates contra outros jogadores.

Embora uma sequência tenha sido lançada em 2012, a versão original segue sendo a favorita entre os fãs da narrativa e ainda hoje é possível jogar Guild Wars. Quem deseja se aventurar pelo game, deve acessar o site oficial (https://www.guildwars.com/en/download) e realizar o download de alguma das versões. Porém, é importante ressaltar que este se trata de um título pago e por isso é necessário realizar a compra na loja online para ter acesso à chave de acesso do sistema.

9 de 9 Guild Wars é ambientado no mundo fictício de Tyria e foi um dos primeiros MMORPGs sem necessidade de assinatura do mercado — Foto: Divulgação/ArenaNet Guild Wars é ambientado no mundo fictício de Tyria e foi um dos primeiros MMORPGs sem necessidade de assinatura do mercado — Foto: Divulgação/ArenaNet