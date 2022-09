7 motivos pelos quais você ainda precisa de um pen drive em 2022

Ter um pen drive em 2022 ainda pode ser útil. Além de funcionar como uma solução de armazenamento de dados, o dispositivo de memória flash tem várias utilidades práticas para o dia a dia — mesmo competindo com outras tecnologias mais avançadas. Com um custo baixo e sendo compatível com uma grande variedade de aparelhos, o pen drive pode ser uma ferramenta estratégica para quem trabalha na área de TI ou mesmo para quem precisa levar consigo alguns arquivos essenciais com facilidade.

Se você tem um pen drive sobrando aí, a lista que o TechTudo apresenta abaixo vai te ajudar a encontrar diversas novas usabilidades para sua unidade de armazenamento externo, tornando seu pen drive uma ferramenta poderosa para reparo, backup e até mesmo produtividade.

1. Pen drive roda sistemas operacionais no PC

Atualmente, os pen drives proporcionam uma das maneiras mais simples de se instalar um sistema operacional no computador. Existe, inclusive, uma ferramenta da Microsoft que transforma seu pen drive em um disco de boot para as versões mais recentes do sistema.

Por meio de softwares de terceiros, ainda é possível criar discos de instalação dos mais variados sistemas. Pode-se, inclusive, em um único pen drive, criar uma mídia de instalação para vários sistemas como Linux, macOS e Windows.

2. Portabilidade e praticidade

Um pen drive também permite que você leve seus arquivos com você para qualquer lugar. Mesmo já sendo uma tecnologia relativamente antiga, as unidades flash oferecem uma capacidade de armazenamento significativa e de fácil portabilidade.

Seja para documentos, vídeos, fotos ou mesmo softwares, um pen drive pode permitir que você tenha sempre à mão uma quantidade de dados bem grande. Isso pode ser um diferencial para quem precisa levar seus arquivos para diversos lugares e não quer depender de armazenamento em nuvem e internet.

3. Sistemas de armazenamento em nuvem são limitados

Falando em armazenamento em nuvem, por mais que os serviços ofereçam muita comodidade, é preciso considerar que para ter acesso aos seus arquivos na nuvem você vai precisar de uma conexão com a internet. Além disso, dependendo do tamanho do arquivo, o download pode levar muito tempo.

Além de oferecer uma capacidade de armazenamento limitada nas modalidades gratuitas, os sistemas de armazenamento em nuvem vão depender de sua conexão. Esse problema pode ser driblado tendo seus arquivos mais importantes em um pen drive.

4. Documentos confidenciais

Se você compartilha seu PC ou laptop com outros usuários e tem arquivos que deseja manter longe da vista de curiosos, um pen drive pode acabar sendo uma solução viável. Com ele, você pode armazenar seus arquivos mais importantes em uma unidade que não precisa ficar conectada ao computador.

Existem ainda softwares que podem criptografar e adicionar senhas para o acesso ao conteúdo de unidades externas, o que faz com que seu pen drive se torne praticamente um cofre portátil para seus arquivos mais sigilosos.

5. Você pode instalar jogos no seu pen drive

Seja por uma limitação do armazenamento interno, seja por privacidade ou mesmo para mais portabilidade, você também pode instalar seus jogos em um pen drive. Assim, você pode levar seus games com você para acessar em qualquer PC ou laptop que possam executá-los.

Em plataformas como Steam, Epic Games Launcher e outros, você pode definir o local de instalação para uma unidade flash (para a maioria dos títulos). Assim, para acessar o conteúdo posteriormente em outro PC, só vai precisar sinalizar a unidade de armazenamento externo que contenha sua biblioteca.

6. Você pode instalar aplicativos estratégicos

Também é possível utilizar um pen drive como um repositório portátil para softwares que não necessariamente precisam ser instalados em seu PC. Você pode, por exemplo, manter programas que realizam testes e correções em seu sistema em uma unidade flash.

Soluções como antivírus, editores de textos e imagens e muitas outras opções de softwares também permitem sua execução diretamente de uma unidade flash. Isso te permite ter seu arsenal de softwares essenciais em um pen drive que você pode levar para qualquer lugar.

7. Apresentações do trabalho ou faculdade

Os pen drives ainda são uma ferramenta essencial para estudantes e para profissionais que precisam realizar transferências de arquivos. O dispositivo pode ser muito útil para apresentações e seminários com algum apoio gráfico. Afinal, mesmo com a facilidade de compartilhamento online, em muitos casos, um Ctrl + C e Ctrl + V ainda é uma opção muito mais ágil.

Manter seus arquivos de acesso rápido no pen drive ainda pode permitir que você não precise transportar seu laptop para todos os lugares. Assim, você pode acessar seus arquivos, fotos, vídeos ou o que quer que esteja salvo em sua unidade flash em algum equipamento com uma porta USB disponível.

