7 sites curiosos que usam inteligência artificial e você precisa conhecer

A inteligência artificial (IA) não pertence mais ao universo de ficção científica e está cada vez mais presente em nosso dia a dia. A tecnologia é usada em assistentes virtuais como Siri e Alexa , em aparelhos smart e também em algumas páginas da web. O site Midjourney, por exemplo, usa IA para gerar ilustrações criativas a partir de palavras-chave fornecidas pelo usuário. A plataforma Talk to Books, por sua vez, permite conversar com livros. Há ainda sites com utilidades mais práticas, como o Magic Eraser, que usa IA para apagar objetos e pessoas de fotos, e o Thing Translator, que descobre o nome de objetos postos em frente à câmera. A seguir, o TechTudo lista sete sites de inteligência artificial que você precisa conhecer.

1 de 8 Sites usam usam inteligência artificial para desempenhar funções impressionantes; veja — Foto: TechTudo

1. Magic Eraser

Magic Eraser ("Borracha mágica", em português) é uma ferramenta que usa inteligência artificial para apagar elementos de uma foto. Ao fazer o upload de uma imagem na plataforma, é possível excluir grandes itens, como uma pessoa inteira ou uma árvore, ou pequenos detalhes, como folhas no chão ou parte de uma calçada. Mais prático e fácil que o Photoshop, o Magic Eraser funciona bem principalmente com elementos maiores, apagando-os por completo sem comprometer o fundo da foto.

2 de 8 Magic Eraser apaga elementos da foto através da IA — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

No um plano gratuito, basta subir uma imagem no Magic Eraser e começar a edição, mas a resolução é reduzida, e os downloads dos resultados são limitados à resolução de 600px. Há o plano "Pro", por US$ 9,90 por mês ou US$ 95,88 ao ano (cerca de R$ 50,12 ou R$ 485,45, respectivamente), que permite fazer download e edição em resolução completa. Já o plano "Master", além das funcionalidades pro, também dá acesso ao Background Eraser, que permite remover fundos, por US$ 14,98 mensalmente ou US$ 179,76 por ano (aproximadamente R$ 75,85 e R$ 910,15, respectivamente).

2. Midjourney

Midjourney (www.midjourney.com) é uma ferramenta que gera ilustrações criativas por meio de inteligência artificial. Tudo que o usuário precisa fazer é fornecer palavras-chave, que serão interpretadas e combinadas pela IA para formar a imagem. As possibilidades são infinitas, e os resultados, impressionantes. Para usar o Midjourney, entre no site e faça login em uma conta do Discord. No servidor, acesse uma das salas "Newbie" e digite "/imagine".

3 de 8 Midjourney permite criar ilustrações através de palavras-chave — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

Em seguida, informe as palavras – em inglês – que remetem às características que você quer que a sua arte digital personalizada tenha. É Importante separar cada termo com vírgulas. Ao finalizar, pressione "enter" no teclado para enviar a mensagem. Como resposta, a IA exibirá diversos resultados que combinem com os comandos dados.

3. Thing Translator

Em tradução literal do inglês, Thing Translator significa "tradutor de coisas". O site (thing-translator.appspot.com) tem literalmente essa função: nomear e traduzir objetos que são colocados em frente à câmera do computador. Sua inteligência artificial "lê" o objeto posicionado dentro do quadrado e, ao clicar para tirar uma foto, o site informa o nome do elemento em questão em diferentes línguas.

4 de 8 Thing Translator identifica e traduz objetos através da IA — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

Além da resposta principal, o Thing Translator também apresenta três opções de resultados, caso tenha identificado um objeto incorretamente. A plataforma traduz os objetos do inglês para outros nove idiomas disponíveis: espanhol, francês, alemão, italiano, chinês, japonês, coreano, hindi e holandês. O Thing Translator é gratuito e só exige que o navegador tenha acesso à câmera.

4. Autodraw

Assim como o MidJourney, o Autodraw (autodraw.com) é uma ferramenta para a criação de desenhos. A diferença é que no AutoDraw, a inteligência artificial "supõe" o que você está tentando desenhar e fornece opções já prontas para completá-lo. Ao entrar no site, os usuários podem começar a traçar rabiscos em uma página em branco, que conta com uma caixa de texto e formas, assim como no Paint.

5 de 8 Autodraw identifica objetos que estão sendo desenhados e os substitui — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

Feito o desenho, o usuário clica em uma das opções disponíveis dadas pela ferramenta para substituir seus traços pela imagem. É possível fazer o download da arte, compartilhá-la diretamente da plataforma para o Twitter e Google+ ou copiar o link do projeto para divulgar em outras redes.

5. Namelix

Namelix (namelix.com) é uma plataforma em que as pessoas podem criar um nome do zero para suas empresas ou negócios. Usando inteligência artificial, o site absorve as palavras-chave que o usuário digitar, as quais devem estar em inglês, para criar uma nova marca. Durante o processo, o programa ainda oferece diferentes filtros de resultados, o que possibilita encontrar nomes que não são em inglês, palavras compostas, frases curtas ou até mesmo um nome com digitação alternativa (com letras a mais, por exemplo.

6 de 8 Namelix cria um nome do zero para sua marca com inteligência artificial — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

Após digitar as palavras-chave que caracterizem a empresa, o usuário deve selecionar o nível de aleatoriedade dos resultados, que varia entre baixo, alto e médio, e o estilo do nome, que conta com oito opções. Feito isso, o Namelix fornece uma série de resultados, com uma breve explicação de por que aquele nome faz sentido. O site ainda sugere um logo para cada nome, bem como opções de domínios à venda, caso o empreendedor já queira registrar um site.

6. Talk to Books

Projeto de IA do Google, o Talk to Books (books.google.com/talktobooks) envolve um sistema de pesquisa em que o usuário "conversa" com livros. Quando você digita uma frase ou faz uma pergunta no site, a inteligência artificial procura a expressão em mais de 100 mil obras para encontrar o trecho que mais se encaixaria como uma resposta naquele contexto.

7 de 8 Talk to Books faz com que o usuário converse com livros através da IA — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

Como existem livros de diversas línguas na plataforma, é possível pesquisar palavras e frases em português. Para as respostas, a IA não se atém apenas aos livros que tratam do assunto da pesquisa, selecionando qualquer frase que faça sentido como uma continuação da conversa. Além disso, por ser treinada em diálogos humanos, a ferramenta fornece melhores resultados em buscas com frases ou perguntas do que com palavras-chave.

7. Essa pessoa não existe

Naturalmente, é difícil pensar na imagem de uma pessoa que nunca vimos. O site This Person Does Not Exist (thispersondoesnotexist.com), entretanto, permite fazer isso usando inteligência artificial. A cada vez que a página é atualizada, a ferramenta gera uma nova foto de uma pessoa inexistente. As imagens são livres de direitos autorais e podem ser usadas para diversos fins, uma vez que os rostos dos indivíduos não são de verdade.

8 de 8 IA cria um rosto totalmente novo de uma pessoa que não existe — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

