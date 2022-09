8 funções úteis do Nintendo Switch que muita gente esquece de usar

Nintendo Switch é um console portátil da Nintendo lançado em 2017, mas que chegou oficialmente ao Brasil apenas em 2020. Por ser uma opção portátil em um mercado dominado por consoles parrudos, o Switch conseguiu conquistar um nicho considerável de pessoas. Além do fator praticidade, o videogame também fez sucesso por disponibilizar games exclusivos de peso, como as franquias Mário Bros. e Zelda. Entretanto, mesmo sendo conhecido por ser um console portátil, existem algumas funções do Nintendo Switch que muitos usuários esquecem de usar. Confira oito recursos do dispositivo.

Vale ressaltar que, atualmente, o Nintendo Switch conta com três modelos diferentes. Existe a versão padrão, que conta com a opção de conexão ao dock, o Switch Lite, opção ainda mais portátil do console, mas sem Joy-Cons destacáveis e conexão em dock, além do OLED, com uma tela maior e melhor. Portanto, alguns dos recursos desta lista não se aplicam à versão lite.

2 de 7 O Nintendo Switch conta com três modelos diferentes e todos possuem funções que podem facilitar o dia a dia — Foto: Divulgação/Nintendo O Nintendo Switch conta com três modelos diferentes e todos possuem funções que podem facilitar o dia a dia — Foto: Divulgação/Nintendo

👉 Fortnite é de graça? Veja no Fórum do TechTudo

1. Ligar a TV

Esperar que os joycons tenham algum botão para ativar a tela do Nintendo Switch é básico. Agora, o que muitos não sabem é que é possível configurar o console para que ao pressionar o botão de ligar o Switch, a TV também ligue.

A função de ligar a TV pode ajudar naqueles dias em que o usuário não consegue encontrar o controle da televisão de forma alguma. Vale ressaltar que a função só está presente no Nintendo Switch padrão e OLED. Isso porque a versão Lite do console não possui suporte para conexão no dock.

3 de 7 No Nintendo Switch padrão, é possível configurar o console para ligar a TV onde está conectada o dock — Foto: Divulgação/Nintendo No Nintendo Switch padrão, é possível configurar o console para ligar a TV onde está conectada o dock — Foto: Divulgação/Nintendo

2. Mudar a região de compra (e economizar)

Apesar de alguns consoles serem rígidos com a região das contas, o mesmo não ocorre com modelos da Nintendo. Logo, é possível alterar a região do usuário para pesquisar preços melhores. A desenvolvedora do Switch não é conhecida por seus descontos, entretanto, o usuário poder transitar entre regiões para achar preços melhores pode ser uma boa opção. Para alterar, basta acessar o seu perfil no site oficial da Nintendo e clicar para editar as informações da conta e mudar o país.

Aliás, existem sites na Internet que ajudam nesse trabalho de procura. Eles agregam os preços das mais diferentes regiões e indicam diversas opções por preços mais baratos do que no Brasil. Se o usuário souber aliar uma pesquisa bem feita com a função de alterar a região de compra, é possível economizar quantias consideráveis no Nintendo Switch.

3. Encontrar os Joy-Cons perdidos

4 de 7 Na versão padrão do Switch, os Joy-Con são destacáveis — Foto: Divulgação/Nintendo Na versão padrão do Switch, os Joy-Con são destacáveis — Foto: Divulgação/Nintendo

Também nas versões padrão e OLED, os Joy-Cons, controles do dispositivo, são destacáveis. Logo, é possível que o usuário se esqueça de onde deixou um dos seus acessórios em algum momento. Mas, neste caso, o Switch possui a ótima função de ajudar a localizar o Joy-Con perdido, apesar de ser possível utilizar apenas um deles para jogar.

Assim, mesmo que aconteça de perder um dos controles, a dor de cabeça não será tanta com a função de localizar o mesmo. Na seção de controles do Nintendo Switch, indique qual deles foi perdido. Ao segurar o botão solicitado do Joy-con remanescente, o outro irá vibrar em alto e bom som até que o usuário encontre o aparelho.

4. O aplicativo de novidades

5 de 7 Na aba de novidades, é possível ficar por dentro das novidades de Nintendo — Foto: Reprodução/Igor Oliveira Na aba de novidades, é possível ficar por dentro das novidades de Nintendo — Foto: Reprodução/Igor Oliveira

Para quem é fã da Nintendo e quer ficar por dentro de todas as novidades da empresa, um simples clique de botão no Switch pode ajudar nessa missão. Isso porque o console conta com uma aba de novidades, onde ficam os releases e notícias oficiais da Nintendo publicadas em tempos recentes. Esse é um ótimo recurso para conseguir até mesmo se programar para lançamentos futuros.

Jogos em promoção, games que serão lançados e pacotes de expansão são alguns dos itens presentes no aplicativo de novidades, que está presente no Menu do Switch.

5. Suporte a teclado

Uma coisa que pode irritar muitos gamers por aí é o fato de ter que digitar informações de login ou de pagamento manualmente através dos joysticks dos controles de videogame. Entretanto, para o Switch, um simples teclado USB resolve a questão.

Desde que o console não esteja sendo usado no dock, basta conectar seu teclado na entrada que ele será reconhecido automaticamente pelo Nintendo Switch. Vale ressaltar que o periférico só funcionará para funções de escrita, logo, não poderá ser utilizado para jogar os games do console.

6. Mapear status nos games

6 de 7 É possível acompanhar os progressos e informações sobre os jogos do Switch — Foto: Reprodução/Igor Oliveira É possível acompanhar os progressos e informações sobre os jogos do Switch — Foto: Reprodução/Igor Oliveira

De forma simplificada, os usuários de um Nintendo Switch podem mapear o status de sua jogatina. Caso fique a dúvida de quantas horas já foram gastas em algum jogo, basta acessar o seu perfil Nintendo no console para checar o progresso atual com os games que já foram rodados naquela conta.

Além disso, ao final do ano, assim como o Spotify faz com o hábito musical dos usuários, a Nintendo faz com os perfis dos jogadores. Ou seja, por volta de dezembro a empresa cria um website próprio onde os usuários do Nintendo Switch podem ter acesso a dados detalhados do seus costumes gamers. O processo é chamado de "Nintendo Switch year in review".

7. Chat de voz

Apesar de aplicativos como o Discord terem tomado conta da comunicação em grupo, a opção de chat de voz nativa ainda está presente no Nintendo Switch. Para quem procura uma opção mais direta, usar o sistema próprio do console pode ser uma boa pedida. Isso porque é possível usar este chat de voz para se comunicar sem ter que baixar aplicativos de terceiros.

Ainda assim, é necessário baixar o app gratuito do Nintendo Switch Online no celular. Após o download na loja digital de preferência do usuário, basta realizar a configuração de sincronização com a conta do console e ele estará pronto pra uso.

8. Bloqueio da tela

7 de 7 O bloqueio de tela do Switch ajuda na economia de bateria — Foto: Reprodução/Igor Oliveira O bloqueio de tela do Switch ajuda na economia de bateria — Foto: Reprodução/Igor Oliveira

Pode parecer simples, mas o recurso de bloqueio de tela do Nintendo Switch faz toda a diferença. Para manter uma duração considerável para a bateria do console, é possível configurar o bloqueio para que desligue a tela automaticamente após algum tempo em standby.

Além disso, também existe a possibilidade de deixar o Nintendo Switch desbloquear a tela apenas após três toques no mesmo botão. Este recurso ajuda os usuários que carregam o console em mochilas ou objetos do tipo. Com essa configuração, não existe o risco do Switch desbloquear a tela com toques acidentais.