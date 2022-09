8 jogos com temática espacial que chegam em 2023 para ficar de olho

Jogos com temática espacial são grandes sucessos entre o público, já que proporcionam a sensação de conhecer novos planetas e desbravar as galáxias. A boa notícia para os fãs dessa temática é que, até o final de 2023, grandes lançamentos desse estilo estão previstos para chegar ao mercado, com os mais diferentes gêneros e propostas. Sejam jogos de estratégia como Homeworld 3, aventuras narrativas mais densas como em Deliver Us Mars, RPGs de exploração espacial como o aguardado Starfield, ou remakes de clássicos de terror como Dead Space Remake, há opções para todos os gostos. Pensando nisso, o TechTudo fez uma lista de jogos dessa temática que chegam no próximo ano. Confira!

Starfield

Abrindo a lista com um dos jogos mais badalados e aguardados para lançamentos próximos, Starfield é obra dos premiados criadores de The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4. Sendo um RPG de exploração em mundo aberto, o game se passa em 2330, quando a humanidade já está habituada à exploração de planetas e galáxias. No game, o jogador será introduzido ao Constelation, o último grupo de exploradores espaciais que visa a manter a paz, e deve indicar o caminho que seu personagem irá trilhar através de suas escolhas.

Com lançamento inicialmente previsto para novembro de 2022, o jogo teve sua estreia adiada e agora conta com previsão para o primeiro semestre de 2023. Desenvolvido pela Bethesda Game Studios e distribuído pela Bethesda Studios, Starfield estará disponível para PC e Xbox Series X/S.

The Expanse: A Telltale Series

Ainda sem data específica para o lançamento, apenas com previsão para o meio de 2023, The Expanse: A Telltale Series é um jogo feito a partir do universo da série televisiva homônima e que busca trazer ao público uma narrativa que precede sua história. Tendo Carmina Drummer como personagem principal, o jogo consiste em uma aventura narrativa ambientada em períodos antes da expansão planetária humana, quando a protagonista ainda era apenas uma catadora. Por isso, no game, os jogadores vão vivenciar outras fases da trajetória da atual Presidente do Sindicato dos Transportes.

O jogo é desenvolvido pela Deck Nine, que assinou projetos como Life is Strange, em parceria com a Telltale Games para distribuição. As plataformas em que estará disponível ainda não foram oficialmente divulgadas.

Após o sucesso de Star Wars Jedi Fallen Order, lançado em 2019, Star Wars Jedi: Survivor chega ao mercado para dar sequência à narrativa de Cal, um dos últimos Jedis existentes na Galáxia e que precisa se manter seguro contra a perseguição do Império. Desenvolvido pela Respawn Entertainment, o título promete trazer novas histórias, mundos expandidos e personagens já conhecidos dos fãs do universo Star Wars.

Com lançamento previsto para 2023, Star Wars Jedi: Survivor conta com distribuição da Electronic Arts e compatibilidade apenas com consoles de última geração, PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X/S, além de PC.

Homeworld 3

Sendo o quinto título da franquia de jogos de estratégia iniciada em 1999 e aclamada no Metacritic, site que agrega avaliações da crítica especializada e dos usuários, Homeworld 3 coloca o usuário no comando de frotas espaciais em meio a batalhas em perspectiva 3D. Em um cenário onde a paz conquistada em Homeworld 2 começa a ficar instável, o jogador deve traçar estratégias em busca de combater potenciais invasores. Essa premissa poderá ser seguida no modo campanha, para os que desejam jogar solo, e também no modo cooperativo, uma novidade na franquia.

Distribuído pela Gearbox Publishing e desenvolvido pela Blackbird Interactive, Homeworld 3 conta com lançamento previsto para o primeiro semestre de 2023 e deve seguir a proposta da série ao ser disponibilizado somente para PC.

Para quem deseja reviver os momentos de tensão ou ainda ter o primeiro contato com um game de terror clássico, o remake de Dead Space é a oportunidade perfeita. No game, que conta com novo motor gráfico e jogabilidade refeita, os jogadores vão experienciar a busca por sobrevivência do engenheiro Isaac Clark. O protagonista fica preso em uma nave de mineração na companhia de Necromorfos, monstros com corpos humanos modificados por alienigenas.

No título original, lançado em 2008, a aventura começa no século XXVI, quando a Terra precisa buscar suprimentos em outros corpos espaciais. No entanto, o desaparecimento de uma nave aliada leva Isaac e seus companheiros de tripulação a investigar a situação em busca de respostas. Segundo a Electronic Arts, o enredo da nova versão deve preservar suas origens. Com lançamento previsto para 27 de janeiro de 2023, Dead Space Remake chega exclusivamente para a nova geração de consoles, disponível para Xbox Series X/S, PlayStation 5 (PS5) e PC.

Kerbal Space Program 2

Após o grande sucesso da primeira edição do jogo, que conquistou nota 88 no Metacritic, o aclamado game de simulação de voo espacial Kerbal Space Program ganhará uma sequência em 2023. Trazendo adequações à nova geração da tecnologia para exploração espacial, Kerbal Space Program 2 ganha melhorias significativas, como a possibilidade do modo multiplayer, mas sem perder a essência de dar ao jogador a sensação de desenvolver um projeto espacial e explorar o espaço.

Distribuído pela Private Division e desenvolvido pela Intercept Games, Kerbal Space Program 2 mantém a pluralidade vista em seu precursor e será lançado para diferentes gerações de consoles, sendo disponibilizado para PC, PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One e Xbox Series X/S.

Aliens: Dark Descent

Colocando o jogador no comando de um esquadrão de fuzileiros e lutando contra a invasão de Xenomorfos à base de Moon Lethe, Aliens: Dark Descent é um jogo do estilo RTS com visão isométrica, onde o usuário deve assumir a liderança da equipe para manter todos vivos - e isso inclui gerenciar recursos. No game, é possível comandar seu esquadrão, montando seu arsenal de armas e armaduras, além de desenvolver bases de pesquisas e personalizar suas estratégias no combate das criaturas mortais baseadas na franquia de filmes de Ridley Scott.

Produzido pela Focus Entertainment e desenvolvido pela Tindalos Interactive, o jogo tem previsão de lançamento para 2023. O game estará disponível para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

Deliver Us Mars

Quebrando a expectativa padrão de jogos no espaço, onde há cenas de batalhas épicas e combates decisivos, Deliver Us Mars é a sequência do aclamado Deliver Us the Moon, um game de exploração e resolução de problemas. Em Deliver Us Mars, o jogador assume o papel de Kathy Johannson, uma astronauta despachada de uma Terra à beira de um colapso por esgotamento de recursos. Ela vai até Marte em busca de tecnologias capazes de salvar seu planeta natal. Porém, a narrativa ainda conta com um detalhe: além da busca pela “salvação”, a personagem também procura por seu pai que, ao que tudo indica, havia fugido da Terra.

Desenvolvido pela KeokeN Interactive e distribuído pela Frontier Foundry, o jogo contava com lançamento previsto para setembro de 2022, mas teve sua estreia adiada para 2 de fevereiro de 2023. Bastante democrático, o jogo deverá ser lançado para consoles mais recentes, mas também para os de gerações passadas, sendo compatível com PC, PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One e Xbox Series X/S.