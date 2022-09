8 TVs para comprar com desconto de até R$ 1.450 na Amazon

O Saldão do Cliente da Amazon acontece entre 12 e 16 de setembro e oferece diversas promoções de TVs. Empresas como LG e Philips ofertam televisores com até R$ 1.450 de desconto, como é o caso da LG ‎65UP751C, que está disponível de R$ 4.949 por R$ 3.497 . Os consumidores podem conferir todas as opções na página dedicada ao evento e ainda podem aproveitar cupons pelo app .

Outra escolha é a Philips 50PUG7907/78, que possui 50 polegadas, é compatível com a maioria dos serviços de streaming disponíveis no mercado e está acessível com 13% de desconto, de R$ 3.199 por R$ 2.799. Já a LG OLED65C1PSA, vem com tela OLED de 65 polegadas e taxa de atualização de 120 Hz e é vista com desconto de 12%, de R$ 9.100 por R$ 7.989, uma economia de R$ 1.111. Confira a seguir oito TVs para comprar com desconto na Amazon.

A LG 32LQ621CBSB.AWZ pode ser uma alternativa interessante para os que buscam um modelo mais em conta. Este aparelho vem com tela LED de 32 polegadas com resolução HD de 1366 x 768 pixels, proporção de 16:9 e taxa de atualização de 60 Hz. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 1.229 — desconto de R$ 70.

A TV acompanha base para apoio, parafusos, controle remoto, cabo de força e manual de instruções em português. Além disso, o modelo também é compatível com os assistentes virtuais Google Assistente e Alexa. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e os compradores destacam o fato de o televisor vir com diversos aplicativos de streaming já instalados.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: tela de 32 polegadas pode desagradar os que buscam por um modelo maior

A LG 43LM631C0SB é uma TV que possui processador quad-core, que visa melhorar a qualidade de imagem e som. Ela traz tela LED de 43 polegadas com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels e taxa de atualização de 60 Hz. O produto que tem preço original de R$ 2.709 pode ser encontrado por R$ 1.810 — queda de R$ 269.

O televisor dispõe de três entradas HDMI, duas na lateral e uma na traseira; duas portas USB, localizadas na lateral do televisor; uma saída AV; e possui opções de conexão com a internet, tanto via Wi-Fi como por cabo de rede. A TV é avaliada com 4,7 de 5 estrelas na Amazon e os compradores elogiam a qualidade de imagem. Porém, alguns se mostram insatisfeitos com o som.

Prós: processador dedicado para aprimorar a qualidade de imagem e som da TV

processador dedicado para aprimorar a qualidade de imagem e som da TV Contras: alguns compradores se mostram insatisfeitos com o som do televisor

Outras características apontam que a TV possui tela LED de 50 polegadas, com resolução 4K, de 3840 x 2160 pixels. Na parte de conectividade, o aparelho conta com quatro saídas HDMI, duas portas USB e uma entrada para cabo de rede e Wi-Fi.

Prós: quatro conexões HDMI, quantidade que supera a maioria dos modelos desta lista

quatro conexões HDMI, quantidade que supera a maioria dos modelos desta lista Contras: preço elevado

A LG 55UQ801COSB.BWZ é mais uma alternativa para os que buscam um modelo 4K. De acordo com as especificações da fabricante, este item possui tela LCD de 55 polegadas, resolução 4K de 3840 x 2160 pixels, proporção de 16:10 e taxa de atualização de 60 Hz. Este produto é vendido em promoção a partir de R$ 2.999.

Além disso, a marca também promete compatibilidade com as assistentes Alexa e Google Assistente. O modelo acompanha itens básicos, como controle remoto e manual de instrução.

Prós: resolução 4K com proporção 16:10

resolução 4K com proporção 16:10 Contras: tela LCD, que é inferior aos modelos de LED

A LG 55UP751C é outra opção com tela de 55 polegadas, resolução 4K, de 3840 x 2160 pixels e taxa de atualização de 60 Hz. Diferente do modelo anterior, este possui tela de LED, com proporção de 16:9. O produto acompanha controle remoto, base de apoio com parafusos e manual de instruções. O televisor pode ser encontrado com 5% de desconto, de R$ 2.979 por R$ 2.623, uma economia de R$ 356.

Este item é compatível com o sistema de inteligência artificial Alexa, além de também possuir conectividade HDMI, que permite conectar aparelhos de Blu-Ray e videogames modernos. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e os compradores afirmam que a TV cumpre com todas as expectativas. No entanto, alguns apontam falhas na conectividade com a Alexa.

Prós: tela de LED com resolução 4K

tela de LED com resolução 4K Contras: alguns compradores relatam problemas em conectar a TV com a Alexa

A LG ‎ 65UP751C pode ser uma escolha para os que procuram um modelo maior. De acordo com as especificações da fabricante, este item conta com tela de 65 polegadas, com resolução 4K de 3840 x 2160 pixels, proporção de 16:9 e taxa de atualização de 60 Hz. O aparelho vem com sistema operacional WebOS 6.0. A TV é encontrada com desconto de 14%, de R$ 4.949 por R$ 3.497, uma economia próxima de R$ 1.450.

A TV também vem equipada com saídas HDMI, USB e vídeo composto, além de também poder ser conectada à internet, por cabo ou Wi-Fi. O produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas na Amazon e, os compradores se mostram satisfeitos e afirmam que o televisor é de primeira linha.

Prós: a TV conta com tela de 65 polegadas, maior que outros itens já citados

a TV conta com tela de 65 polegadas, maior que outros itens já citados Contras: sistema operacional WebOS 6.0, que pode causar estranheza aos que estão acostumados com Android

A LG OLED65A1PSA é mais uma alternativa para os que buscam uma TV de 65 polegadas. Este modelo possui tela OLED, com resolução 4K, de 3840 x 2160 pixels e proporção de 16:9. Assim como os itens anteriores, este também conta com taxa de atualização de 60 Hz. O televisor é visto com desconto de 8%, de R$ 7.499 por R$ 6.899, uma economia de R$ 600.

De acordo com a fabricante, este modelo possui três entradas HDMI 2.0, duas saídas USB, uma entrada RF para antenas, além de conexões Bluetooth, Wi-Fi e LAN. A TV é avaliada com 5 de 5 estrelas na Amazon, mas até então, não dispõe de comentários positivos ou negativos por parte dos compradores.

Prós: tecnologia OLED, que visa economizar mais energia do que as de LED

tecnologia OLED, que visa economizar mais energia do que as de LED Contras: preço elevado

A LG OLED65C1PSA é um modelo que possui características bastante similares ao item anterior, pois também conta com tela OLED de 65 polegadas com resolução 4K de 3840 x 2160 pixels e proporção de 16:9, mas se diferencia por ter 120 Hz de taxa de atualização, além das tecnologias G-Sync e FreeSync, que visam melhorar a renderização da imagem de jogos. A TV é ofertada com 12% de desconto, de R$ 9.100 por R$ 7.989, uma economia aproximada de R$ 1.111.

Outra diferença deste modelo, é que ele vem equipado com quatro saídas HDMI 2.1, além das demais conexões padrões, USB, Bluetooth, RF, LAN e Wi-fi. O televisor é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e os compradores elogiam a qualidade oferecida pelo aparelho. No entanto, alguns criticam o preço e outros relatam que com pouco tempo de uso, a TV começou a apresentar pixels mortos.

Prós: tecnologia G-Sync e FreeSync voltada para games, além de dispor de quatro entradas HDMI 2.1

tecnologia G-Sync e FreeSync voltada para games, além de dispor de quatro entradas HDMI 2.1 Contras: alguns compradores apontam que a TV com pouco tempo de uso apresenta problemas na imagem

