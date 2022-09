'Achadinhos' da Shopee: veja como encontrar ofertas e produtos baratos

"Achadinhos" da Shopee são produtos vendidos no marketplace por um preço bem mais baixo do que o usual. Disponível na versão web e para celulares Android e iPhone ( iOS ), a loja é conhecida por vender itens como eletrônicos, roupas e peças de decoração por preços baixos. Além dos valores competitivos, a Shopee oferece cupons de frete grátis , ofertas-relâmpago e cashback , o que a tornou ainda mais popular no Brasil. Interessados em ficar por dentro dos "achadinhos" do marketplace podem recorrer a perfis nas redes sociais e a grupos no Telegram e WhatsApp , que divulgam não só produtos diferenciados, como também promoções relâmpago e cupons de desconto.

Vale lembrar que a plataforma aceita pagamentos feitos com cartão de crédito, boleto bancário e Pix. Para ajudar os usuários que gostam de economizar nas compras online, o TechTudo preparou uma lista com formas de encontrar os "achadinhos" da Shopee. Confira a seguir.

Perfis no Twitter

Existem diversas threads no Twitter que reúnem cupons de desconto e produtos baratos da Shopee. O perfil mais famoso no microblog atualmente é o Achadinhos da Shô (@achadinhodasho), que dá dicas de todos os setores (Roupas, Casa e Decoração, Beleza, Tecnologia e Acessórios) para seus mais de 127 mil seguidores. A conta costuma divulgar produtos de diversas categorias em sequências de tuítes, com os links para que o usuário possa conferir e comprar as mercadorias.

Além disso, também são divulgados cupons de desconto e categorias de produtos que muitos usuários não sabiam ser possível encontrar na Shopee. Material escolar, camisas de times, acessórios de luxo, itens colecionáveis e produtos para animais domésticos estão entre eles.

Perfis no Instagram

O Instagram é outra ferramenta útil para encontrar cupons de desconto e produtos na Shopee. Uma das formas de fazer isso é pesquisando por hashtags como #achadinhosshopee e #achadosshopee na barra de pesquisa do aplicativo. Diversos Reels e publicações com itens diferentes e úteis para o dia a dia serão exibidos. É possível encontrar, majoritariamente, produtos de limpeza, decoração para a casa e acessórios de cozinha, como fatiador de legumes, potes e prateleiras, e outros.

Existe, ainda, um perfil do Instagram chamado Achadinhos Shopee Para Mulheres (@achadinhosdashopparamulheres), que publica diversos itens de uso pessoal, decoração e cozinha, como almofada massageadora, luminária solar recarregável e moedor de grãos. Com mais de 15 mil seguidores, a página também informa sobre promoções relâmpago, cupons no marketplace e produtos mais vendidos, além de repostar publicações de outros perfis que também compartilham achadinhos na Shopee.

Grupos no Telegram e WhatsApp

Existem, ainda, canais promocionais no Telegram e Whatsapp que compartilham produtos da Shopee incomuns ou com preços baixos. No WhatsApp, o grupo "Shopee Ofertas #1" (https://chat.whatsapp.com/G390ZsXmGbpBXVWsMYxqDS) envia diariamente ofertas e descontos de produtos variados. Nesse chat coletivo, apenas o administrador pode enviar links, de forma que o usuário não sofrerá com notificações desnecessárias e spam. Além disso, caso o consumidor queira saber sobre ofertas de um produto específico, é possível chamar o administrador no chat privado e solicitar informações. O grupo é aberto a todos e não possui restrições.

No Telegram também é possível encontrar muitos grupos de promoções na Shopee. A plataforma Telegrupos, por exemplo, reúne em um só espaço diversas possibilidades, como os grupos "Promoções Diárias", "Ofertas Shopee" e "Dicas de produtos da Shopee". O usuário pode encontrar achados de diversas categorias, promoções relâmpago, cupons de desconto e produtos diferenciados. Para isso, basta acessar o site "https://telegrupos.com.br/tag/shopee/" e procurar pelo grupo que melhor se encaixa às suas necessidades de compra.

