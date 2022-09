Agenda de tarefas online e grátis: veja melhores aplicativos e sites

Agendas de tarefas online são acessíveis em aplicativos e sites que estão disponíveis para download grátis no celular ou em versão web no PC. As ferramentas são úteis para o usuário estar ciente de seus compromissos no dia a dia. Se você tem uma conta de e-mail gratuita de qualquer provedor, é possível que já tenha um calendário associado. Porém, para controlar seus compromissos sem dor de cabeça, é interessante ter um app fácil de usar, com interface clara e recursos úteis. Confira, na lista a seguir, sete opções de serviços de agenda e calendário online com versões web e aplicativos para Android , iPhone ( iOS ) e Windows 10 .

O Google Agenda é o famoso serviço de calendário do Google. Disponível para todos os usuários que têm um Gmail ou outro endereço cadastrado junto à gigante de buscas, ele também oferece aplicativos para Android e iPhone (iOS), além de acesso via navegador.

O design possui visual em Material Design, herdada do sistema operacional móvel Android. Oferece como extras a criação de metas e lembretes, além de ser um calendário amplamente integrado com outros serviços da empresa. É ideal para quem já usa Google Maps, por exemplo.

2. Outlook Calendar

O Outlook Calendar é o serviço de calendário da Microsoft integrado ao e-mail Outlook.com. Com acesso via web, não possui aplicativo dedicado para celular, mas pode ser usado, por meio do programa oficial do e-mail Outlook, no Android e iPhone (iOS) .

Esta opção é destinada para quem usa programas do pacote Microsoft Office no computador ou atualizou para Windows 11 ou Windows 10 e deseja aproveitar toda a integração que o serviço oferece no sistema operacional. É possível, por exemplo, criar compromissos pela assistente Cortana.

O iCloud Calendar é o calendário oficial de dispositivos da Apple. Vem embutido no calendário do iPhone e iPad, mas pode ser acessado via web por meio do site do iCloud. A plataforma oferece funções básicas, como adição de agendas em um mesmo cadastro, mas se você não tiver um aparelho com iOS, não há vantagens.

Caso seja usuário de iPhone e queira usar o calendário no Windows ou até em um aparelho Android, há como importar os dados por meio de aplicativos terceiros ou até dos próprios apps nativos dos sistemas – do Email para Windows 10 e do Gmail para Android.

O Yahoo Calendar não é tão popular, mas é uma opção válida para quem tem e-mail do Yahoo!. Pode ser útil para a maioria das tarefas do dia a dia e oferece recursos como suporte a vários calendários em um só. É exclusivo para web e não tem sincronia nativa com aplicativos móveis, mas pode ser importado para Android, iPhone (iOS) ou Windows 10 Mobile.

Se você usa calendário, principalmente no celular, o Any.Do é um dos principais downloads disponíveis para Android e iPhone (iOS). Antigamente chamado de Cal, o calendário se uniu ao serviço de lista de tarefas Any.DO. O aplicativo têm interface que prima por espaços grandes e fontes discretas, ideal para quem prefere design minimalista.

Você pode sincronizar praticamente qualquer calendário atrelado a um e-mail, e ainda há integração muito bem feita com a lista de tarefas da plataforma. O aplicativo é uma agenda bonita que facilita a vida de quem usa o celular no trabalho para organizar compromissos e tarefas.

6. Calendário - Agenda, Lembretes

O aplicativo Calendário está disponível para baixar apenas no Android. Com download gratuito, o app permite ativar notificações sonoras para feriados, aniversários e mais datas especiais. Com a ferramenta, o usuário pode sincronizar as agendas do aparelho, a fim de juntar todos os eventos e lembretes em apenas uma tela. Assim, é possível se organizar com facilidade. O serviço permite listar tarefas, editá-las e marcá-las como concluídas de forma simples e prática.

