Android 13: 5 funções que você precisa testar no novo sistema da Google

O Android 13 trouxe uma série de recursos que podem ser muito úteis para melhorar a navegação no celular. Entre eles, há agora a possibilidade de mudar o idioma de apps individualmente, checar o nível segurança do dispositivo e até mesmo personalizar o layout da forma como quiser. Contudo, vale lembrar que, por ora, o novo sistema operacional só está disponível para aparelhos da linha Pixel - os de outras marcas, como Samsung e Motorola , devem ser contemplados até o final do ano. A seguir, confira cinco novidades do Android 13 que você precisa testar quando atualizar o seu celular.

1 de 5 Chegada do Android 13 traz 5 recursos que você precisa testar após atualizar seu dispositivo — Foto: Marcela Franco/TechTudo Chegada do Android 13 traz 5 recursos que você precisa testar após atualizar seu dispositivo — Foto: Marcela Franco/TechTudo

1. Explorar novas opções do Material You

O Material You chegou com o Android 12 e é uma ferramenta que reúne diversos estilos e temas para aplicar à interface de celulares com o OS do Google. Nesse sentido, a proposta principal da funcionalidade é aumentar o nível de personalização dos smartphones; por isso, ela concede um controle maior sobre o layout dos dispositivos.

Com o lançamento do Android 13, esse recurso de design de software passou a ser ainda mais dinâmico: foram aplicadas mais 16 opções de temas, que variam conforme o papel de parede aplicado pelos usuários. Desse modo, a função torna a experiência no sistema operacional única, já que vai de acordo com as preferências de cada pessoa.

2. Mudar cor dos ícones com base no papel de parede

A novidade, contudo, ainda não chegou a todos os apps - e isso porque ela deve ser habilitada pelos desenvolvedores das próprias plataformas. De qualquer forma, vale a pena fazer o teste após a atualização para o Android 13, já que a opção também garante um visual mais organizado ao seu celular.

2 de 5 Ferramenta do Android 13 permitirá que a cor dos ícones dos aplicativos combine com o plano de fundo do celular — Foto: Divulgação/Google Ferramenta do Android 13 permitirá que a cor dos ícones dos aplicativos combine com o plano de fundo do celular — Foto: Divulgação/Google

3. "Arrumar" textos antes de copiá-los para a área de transferência

Com a nova atualização, os usuários conseguirão modificar os conteúdos salvos na área de transferência em um editor próprio da ferramenta. Dessa forma, um pop-up será exibido quando um texto for copiado - tal como o que surge ao fazer uma captura de tela no Android 12.

Logo, ao tocar na pequena janela, uma página de edição será aberta. Nela, será possível conferir todas as informações do conteúdo e, se preciso, fazer as devidas mudanças. O novo recuso do sistema pode ser muito útil, visto que ele dispensa a necessidade de retocar os conteúdos só quando forem passados para o app de destino.

3 de 5 Pop-up surge quando um texto é copiado para a área de transferência, permitindo a edição do conteúdo — Foto: Divulgação/Android Police Pop-up surge quando um texto é copiado para a área de transferência, permitindo a edição do conteúdo — Foto: Divulgação/Android Police

4. Reconfigurar permissões de apps

No painel de privacidade do Android 13, usuários podem visualizar as permissões utilizadas pelos aplicativos nos últimos sete dias, como a localização do dispositivo e o acesso à câmera. O recurso não é novidade, visto que o Android 12 já permitia a verificação, mas somente no período das últimas 24 horas - ou seja, o tempo foi expandido com a atualização do sistema operacional.

Além disso, agora também é possível ter acesso a uma “linha do tempo” para conferir os serviços que acessam repetidamente as informações confidenciais do aparelho, o que pode ser útil para monitorar a confiabilidade de cada app instalado. Caso note que alguma plataforma está coletando dados do celular de forma desnecessária, é possível acessar um painel e reconfigurar as permissões concedidas. Dessa forma, testar o recurso pode ajudar a reforçar cuidados com a privacidade e segurança.

4 de 5 No painel de privacidade do Android 13, usuários poderão conferir as permissões utilizadas pelos apps nos últimos 7 dias — Foto: Divulgação/Google No painel de privacidade do Android 13, usuários poderão conferir as permissões utilizadas pelos apps nos últimos 7 dias — Foto: Divulgação/Google

5. Selecionar idioma específico para aplicativo

Para os usuários empenhados em aprender um novo idioma, o Android 13 também apresenta recursos que valem a pena ser testados, como a possibilidade de selecionar uma língua específica para cada app. Assim, não é necessário alterar a linguagem de todo o sistema operacional, processo que poderia ser um pouco confuso; no lugar disso, basta selecionar as plataformas desejadas e fazer a alteração individualmente. É importante lembrar, porém, que nem todos os aplicativos vão permitir a troca, pois dependerão da autorização de cada desenvolvedor.

5 de 5 Idiomas de apps específicos podem ser alterados no Android 13 — Foto: Divulgação/Chrome Unboxed Idiomas de apps específicos podem ser alterados no Android 13 — Foto: Divulgação/Chrome Unboxed

Com informações de Android Police e Chrome Unboxed

