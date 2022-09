Android: 6 funções essenciais que você precisa usar no seu celular

O Android tem muitos recursos, mas alguns são essenciais para os usuários. Essas funções básicas são relacionadas à forma de interagir com as principais ferramentas do sistema, como notificações, aparência dos ícones e navegação entre telas. Por isso, entender como fazer alguns ajustes simples nesses aspectos pode contribuir muito para a usabilidade do sistema operacional do Google , tornando a experiência geral mais agradável e prática. Confira, a seguir, seis funções que todo dono de Android deve saber como usar no celular.

1. Customizar as notificações

Uma das primeiras coisas a se fazer em um Android novo é personalizar as notificações para que elas cheguem de um jeito que funcione para você. Por esta ser uma das funcionalidades mais usadas no sistema operacional, adequá-la às suas necessidades e preferências facilita muito o uso do smartphone no dia a dia.

O sistema do Google traz várias opções para customizar notificações, mas a disponibilidade varia conforme o modelo do seu celular e a versão utilizada. Uma das mais simples e presente em praticamente qualquer Android é alterar o som do alerta. Isso ajuda a não confundir a notificação do seu celular com a de outro aparelho próximo, por exemplo.

Para alterar o toque, entre em "Configurar", acesse "Apps e notificações" e selecione "Notificações". É possível escolher entre os sons da lista ou adicionar um áudio personalizado, esteja ele na galeria do smartphone ou na nuvem.

Outro ajuste importante é ocultar (ou exibir) o conteúdo das notificações na tela de bloqueio. Para isso, basta entrar em "Notificações da tela de bloqueio", dentro do menu "Notificações", e escolher se quer esconder as notificações, mostrar apenas as de alerta ou exibir todas.

Quem possui o Android 11 ainda pode ativar balões de notificação para mensagens. A função permite responder conversas em apps mensageiros, como WhatsApp e Telegram, sem ter que sair de outros aplicativos. Veja aqui como ativar o recurso.

2. Adicionar widgets e personalizar a tela de início

Customizar a tela de início com atalhos é uma medida útil para agilizar a navegação e a realização de tarefas no celular. Para isso, pressione sobre uma área vazia na tela inicial do sistema e selecione "Widgets". Após escolher o item, mantenha o dedo sobre ele e arraste-o para posicioná-lo como quiser.

Ainda, é possível fazer personalizações no próprio Widget, como alterar o tamanho e definir os shortcuts que ele exibe. Quando quiser que algum deles não seja mais mostrado, basta arrastá-lo para cima até a seção "Remover", da mesma forma como se faz com um app. Vale lembrar que os atalhos disponíveis variarão de acordo com os aplicativos que você tiver no celular.

3. Explorar outros launchers na Play Store

Os launchers são programas capazes de mudar ícones, papéis de parede, atalhos, widgets e vários outros aspectos do Android. Com eles, o usuário pode transformar completamente a interface do sistema operacional, deixando-o realmente do seu jeito.

Há vários launchers gratuitos disponíveis na Google Play Store, inclusive um que deixa o OS do Google com a "cara" do iPhone. Após baixar um deles, conceda todas as permissões requeridas e abra a guia “Make Default Launcher” para torná-lo o inicializador padrão do Android. A partir daí, a aparência do SO muda automaticamente, mas ainda é possível fazer mais personalizações na tela inicial.

4. Ativar atualização automática em apps

O Android permite atualizar apps de forma manual e automática. A vantagem do segundo método é que não é preciso lembrar de fazer o upgrade no sistema operacional - processo importante para corrigir falhas e vulnerabilidades em aplicativos.

Para ativar a atualização automática, entre na Play Store, toque na sua foto de perfil e acesse "Configurações". Em seguida, selecione "Preferências de rede" e toque sobre a opção "Atualizar apps automaticamente". Para economizar dados móveis, é recomendável escolher "Somente por Wi-Fi".

5. Usar truques de tela

O sistema do Google também conta com várias funcionalidades úteis com relação à tela. Uma das principais é a que permite dividir o display para usar dois apps ao mesmo tempo, de modo a facilitar a alternância entre eles. Com um aplicativo aberto, toque no botão de navegação quadrado e, na sequência, sobre o ícone do app. Então, basta selecionar "Tela dividida" e, depois, abrir a segunda aplicação.

O sistema do Google também permite fixar aplicativos no display. A função é útil principalmente quando emprestar o celular para alguém, mas não quiser que a pessoa abra outro app. Para fazer isso, primeiro, é preciso ativar o recurso "Fixar tela" no menu "Segurança". Feito isso, a opção "Fixar" será exibida no mesmo menu da tela dividida.

O Android 11 também introduziu a gravação de tela como recurso nativo, antes presente apenas em personalizações de algumas fabricantes, como Samsung e Xiaomi. Na versão mais recente do sistema, é necessário deslizar duas vezes de cima para baixo na tela inicial, de maneira a expandir o menu de notificações. Lá, toque em "Gravação de tela", selecione o que quer gravar e, então, pressione "Iniciar".

6. Criar modo de convidado

O Android possui um "Modo convidado", que cria um perfil com aplicativos padrão, sem fotos, vídeos ou outros conteúdos do usuário. A função dá mais privacidade ao emprestar o smartphone a terceiros, além de servir como uma espécie de modo de navegação anônima.

O acesso ao recurso varia de acordo com a versão do Android. A partir do Android 9, é necessário entrar em "Configurar" > "Sistema" e expandir o menu "Avançado". Ali, toque sobre "Vários usuários" e, então, selecione "Convidado".

Com informações de Google

