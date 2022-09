Aplicativo leitor de e-book para PC e celular: conheça os melhores

Há uma grande quantidade de aplicativos disponíveis para o leitor de e-books, tanto no formato ePub quanto mobi e FP2. Muitos desses apps garantem acesso a recursos de acessibilidade para a leitura, organização de biblioteca e até acesso a lojas de livros, além de repositórios com obras gratuitas para download em português.

Na lista a seguir, você vai conhecer 10 aplicativos que cumprem com essas funções, são gratuitos, e podem ser encontrados no celular e no PC, em vários sistemas operacionais.

Kindle (Windows, Mac OS X, Android e iOS)

O aplicativo da Amazon é uma opção bem completa para a leitura de qualquer ebook. Além de garantir acesso ao acervo de livros digitais comercializados pela Amazon, o app do Kindle permite a organização da biblioteca do usuário e a sincronização com os aparelhos Kindle.

O aplicativo tem recursos de marcação e configurações para ajustar o aspecto do livro digital de acordo com as preferências do usuário. Uma função bem interessante é a possibilidade de realçar trechos de livros e compartilhá-los com amigos.

Kobo (Windows, Mac OS X, Android, iOS, Windows Phone)

Concorrente famoso do Kindle, o Kobo é um bom leitor de ePubs, sobretudo quando associado a uma conta na loja virtual disponível aos usuários do aplicativo. Com acervo bem variado, ela compete de maneira acirrada com a Amazon, inclusive com uma boa quantidade de livros gratuitos para baixar.

Em relação a recursos, o Kobo se coloca como uma das opções mais completas: é possível configurar a interface para facilitar a leitura, organizar a biblioteca e manter os títulos sincronizados entre vários dispositivos, permitindo que você possa continuar a leitura que começou no celular no PC, por exemplo.

Disponível para Windows 10, o leitor Epub Reader 8 tem como ponto forte a simplicidade, fazendo do aplicativo uma opção interessante para quem precisa de um leitor simples e funcional de ebooks.

A interface do ePub Reader 8 agrada e é amigável com o uso de telas sensíveis ao toque. Além de aceitar livros no formato ePub, o aplicativo reconhece outros formatos digitais, permite configurações de leitura como tamanho e cor da fonte, modo de leitura panorâmico, tema para criar a sensação de uma folha de papel na tela, além do suporte a capítulos e divisões no texto para facilitar a leitura.

Com proposta bastante semelhante ao ePub Reader 8, o Bookviser Reader é um leitor com interface evoluída e adaptada ao uso em telas sensíveis ao toque, suporte a configurações para tornar a leitura mais confortável e simplicidade na hora de ler.

O aplicativo se destaca, no entanto, por permitir leitura de livros em formato ePub e FP2, sincronização com pastas na nuvem e com serviços de venda e aluguel de livros na Internet. Gratuito, o app oferece também um plano pago de R$ 34 reais, que dá acesso ilimitado a recursos mais avançados de leitura.

Adobe Digital Editions (Windows, Mac OS X, Android e iOS)

O Adobe Digital Editions tem versões para várias plataformas e se destaca por aceitar livros com restrições de copyright, que impedem o compartilhamento. No ADE, o usuário pode baixar ePubs adquiridos em lojas como o Google Play Livros e ler o arquivo sem problemas no computador.

Contudo, ao menos nas versões para PC, o Adobe Digital Editions pode decepcionar um pouco em virtude da falta de recursos avançados para ajuste do livro na tela e pela interface um pouco antiquada.

FBReader (Windows, Mac OS X, Linux, Android e Windows Phone)

O FBReader é um leitor com versões par vários sistemas e que entra na categoria dos aplicativos simples e práticos. Um pouco datado, o FBReader ainda é uma aposta segura em qualquer uma de suas versões.

Mais conhecido no Android, o leitor tem poucos recursos nas edições para desktop. Por outro lado, nos celulares e tablets, o aplicativo oferece configurações que tornam a leitura mais agradável e trazem algum nível de personalização ao usuário.

Cool Reader (Windows, Linux e Android)

O aplicativo padece do mesmo defeito do FBReader, ao menos sob a perspectiva de quem pretende rodar o app no computador: as versões para PC não estão no nível das edições para tablets e celulares. De qualquer forma, o grande diferencial desse aplicativo é o suporte a uma grande quantidade de arquivos diferentes, como epub, fb2, doc, txt, rtf, html, chm, tcr, pdb, prc, mobi e pml.

O Cool Reader para Android, por outro lado, oferece uma interface de mais qualidade, performance superior e opções interessantes de configuração de página e tipografia para tornar a leitura mais agradável.

Calibre (Windows, Mac OS X e Linux)

O Calibre vai um pouco além de um simples leitor de livros digitais. O aplicativo é descrito pelos desenvolvedores como um editor e organizador de biblioteca, além de leitor de ebooks. Com acesso a lojas de livros, o Calibre permite que o usuário realize compras e baixe volumes de domínio público, e que são gratuitos, portanto.

Com recursos que não fazem parte da grande maioria dos aplicativos da lista, o Calibre é uma ferramenta que deve ser escolhida por aqueles que consomem muitos livros no formato digital, possuem bibliotecas repletas, ou até se arriscam na criação e edição de livros.

iBooks (Mac OS X e iOS)

O leitor de livros da Apple é uma ferramenta bastante eficiente para esse tipo de tarefa no iOS. Adaptado às necessidades e pontos fortes de iPhones e iPads, o iBooks, oferece uma série de recursos para facilitar o ato da leitura na tela dos tablets e smartphones da Apple.

Além disso, o iBooks serve como ponte entre o usuário e a sessão de livros virtuais na loja da Apple e permite que os volumes adquiridos pelo consumidor sejam armazenados no iCloud. Há, também, suporte para anotações, marcação de páginas e modo noturno automático em ambientes de baixa luminosidade para não cansar a vista e economizar bateria. Em relação aos Macs, o aplicativo vem pré-instalado no sistema operacional desde o OS X Yosemite.

Kitabu(Mac OS X)

Exclusivo para o sistema operacional da Apple, o Kitabu se destaca por apresentar alguns recursos de gerenciamento de biblioteca e uma interface calibrada para o uso de mouse e atalhos de teclado, já que não existe computador da Apple com tela sensível ao toque.

Entre os recursos de leitura, o app permite que o usuário altere a textura do fundo da página e as fontes empregadas no texto. Há também a possibilidade de redistribuir o texto de uma página em várias colunas.

