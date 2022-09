BeReal: 6 dicas que você precisa saber para dominar o app do momento

O BeReal é um app disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ) que visa incentivar usuários a tirarem fotos mais autênticas. Para isso, a plataforma envia uma notificação diária em um momento aleatório, e, após recebê-la, o usuário tem até 2 minutos para fazer uma publicação. No processo, tanto a câmera frontal quanto traseira são utilizadas, e não é possível usar filtros ou adicionar efeitos para alterar as imagens. Com proposta inovadora, que inclusive foi copiada por outros serviços , o BeReal busca ser uma "anti-rede social". A seguir, seis dicas para usar o app do momento da melhor forma.

1 de 6 App BeReal: plataforma de fotos "autênticas" é a mais nova opção de rede social para celulares Android e iPhone (iOS); confira tudo sobre — Foto: Júlio Cesar Gonsalves/TechTudo App BeReal: plataforma de fotos "autênticas" é a mais nova opção de rede social para celulares Android e iPhone (iOS); confira tudo sobre — Foto: Júlio Cesar Gonsalves/TechTudo

1. Adicione os seus amigos

A melhor opção para usar o BeReal de uma forma divertida é tendo seus amigos por perto. Por isso, para adicionar amigos e conhecidos, permita que o app tenha acesso aos seus contatos quando ele pedir. Na tela seguinte, visualize todas as pessoas da sua agenda que já usam o BeReal. Então, vá até um deles e toque em "Adicionar”, ao lado do nome do usuário.

Para adicionar como amigo alguém que não esteja em sua agenda, abra o app, toque em "Discovery" e navegue pelas publicações de outros usuários. Então, pressione sobre o nome de algum perfil do seu interesse e selecione o botão “Adicionar amigo”. Quanto mais amigos você tiver, mais divertida e dinâmica será a utilização do app.

2 de 6 Opções de amigos no BeReal — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Opções de amigos no BeReal — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Ainda, também é possível convidar amigos para a plataforma. Para isso, basta rolar até encontrar o nome da pessoa e tocar em "Convidar". Depois, caso queira acessar novamente essa seção, basta abrir o app e pressionar em “Adicionar amigos”, já na tela inicial do aplicativo.

2. Evite refazer sua foto muitas vezes

Ao abrir a notificação diária do BeReal, o usuário deve enquadrar o que estiver à frente dele, fazer uma expressão para a câmera de selfie e tirar a foto. Porém, pode ser que o resultado não fique legal e, nesse caso, basta tocar no "X" e refazer a publicação. Vale lembrar, contudo, que é preciso repetir o procedimento antes do período de 2 minutos ser atingido.

Ainda que isso seja possível, não é recomendável repetir o processo diversas vezes, já que a ideia do aplicativo é justamente a espontaneidade. Por isso, ao refazer a foto, não se preocupe se o resultado não ficar o melhor - o importante, aqui, é se divertir.

3 de 6 Refazer a foto pode atrapalhar a experiência no BeReal — Foto: DIvulgação/BeReal Refazer a foto pode atrapalhar a experiência no BeReal — Foto: DIvulgação/BeReal

3. Atenda à notificação o mais rápido possível

Ao receber a notificação do BeReal, apenas 2 minutos são oferecidos para tirar as fotos - o que gera uma sensação de urgência que impede que qualquer preparação seja feita. Então, ao tirar a foto o mais rápido possível, o usuário estará usando o app conforme a lógica em que ele foi criado.

Contudo, caso não seja possível fazer a postagem no momento indicado, é possível tirar as fotos depois - mas lembre-se de que deve ser antes da notificação do dia seguinte. De qualquer forma, o atraso ficará marcado em sua publicação e outros usuários poderão ver que a foto não foi feita no momento exato.

4. Prepare-se ao criar um RealMoji

No BeReal, é possível reagir às publicações de amigos com os chamados RealMojis. Para isso, toque na carinha sorridente que aparece no canto de todas as postagens, e, depois, selecione um dos emojis disponíveis. Em seguida, será necessário tirar uma foto recriando a expressão da carinha escolhida.

O procedimento pode ser feito com todas as carinhas disponíveis no app, de forma que as imitações dos emojis ficarão salvas para a próxima vez que decidir usá-los. Porém, para ser ainda mais autêntico e não ter sempre as mesmas reações, dá para tocar no botão de raio e criar um RealMoji específico para o post.

4 de 6 RealMojis do BeReal — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves RealMojis do BeReal — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

5. Confira a localização dos amigos

O BeReal possui um mapa semelhante ao que está disponível no Snapchat, que permite ver a localização dos amigos no momento em que fizeram publicações. Assim, é possível descobrir quais são estrangeiros, quais moram no mesmo país e até quais estão mais perto de você. Para usar a função, é preciso dar permissão ao app para acessar sua localização. Caso contrário, seus amigos não poderão encontrá-lo e você também não terá acesso à localização deles.

5 de 6 BeReal exibe mapa com a localização de amigos — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves BeReal exibe mapa com a localização de amigos — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

6. Apague o seu BeReal, se quiser

Se não gostou de alguma de suas postagens, é possível excluí-las - mas atente-se ao fato de que você pode apagar apenas uma publicação por dia. Para isso, toque nos três pontinhos no canto direito da postagem a ser apagada e selecione a opção “Deletar BeReal”. Depois, aperte em uma das caixinhas correspondentes ao motivo da exclusão e, em seguida, pressione em “Excluir meu BeReal”.

Se sua postagem for pública, também é possível removê-la apenas do Discovery e deixá-la visível para os seus amigos. Além disso, a postagem apagada ainda ficará salva na aba “Memories”, de forma que poderá ser recuperada, caso queira. Porém, caso deseje a exclusão definitiva, aperte na foto de perfil, no canto superior direito da página inicial, toque nos três pontinhos e vá em Memories > Desativar Memories > Desativar.

6 de 6 Opções para deletar conta no BeReal — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Opções para deletar conta no BeReal — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Caso não queira mais usar o BeReal, é possível ainda excluir sua conta a qualquer momento. Para isso, abra o app, toque na foto de perfil no canto superior direito e vá nos três pontinhos. Lá, pressione "Contate-nos" e, em seguida, "Deletar minha conta". Feito isso, escolha um motivo para a exclusão e aperte em “Sim, tenho certeza”. Assim, a conta será apagada de forma definitiva em 15 dias. Caso se arrependa antes de completar o prazo, basta fazer login novamente e recuperar o acesso.

Veja também: 'Proibidos': 5 apps polêmicos que foram banidos no Android e iPhone