BeReal: 7 curiosidades que você deveria conhecer antes de usar o app

O BeReal , app disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), tem alcançado grande popularidade na web por ser diferente de outras redes sociais. Isso porque, nela, usuários são estimulados a serem “reais”, libertando-se de filtros e da necessidade de preparar um conteúdo para publicar. Assim, o aplicativo envia uma notificação diária aos usuários, em horários aleatórios do dia, para publicarem uma foto do que estão fazendo naquele exato momento. O processo usa tanto a câmera frontal quanto a traseira, e deve ser feito em até dois minutos. A seguir, confira sete curiosidades sobre o BeReal .

1. Quem criou o BeReal?

O BeReal foi criado por Alexis Barreyat, um ex-funcionário da GoPro na França. Ele estudou na 42, uma escola de programação em Paris, onde conheceu o amigo Keviu Perreu. Juntos, eles trabalharam no desenvolvimento do aplicativo, que atualmente está disponível para celulares Android e iPhone (iOS).

2. Como e quando surgiu o BeReal?

O BeReal foi lançado em 21 de dezembro de 2019, na França, com o intuito de ser uma rede social autêntica, que mostrasse o cotidiano real das pessoas. O app demorou a entrar nas listas de popularidade, mas, com o passar do tempo, passou a circular e ganhar reconhecimento dentro de campi universitários dos EUA, onde atualmente possui a sua base principal de usuários.

Em 2022, ganhou visibilidade em mais países e agora conta com mais de 20 milhões de downloads, sendo um dos apps de mídia social mais baixados. O grande aumento dos downloads pode ser parcialmente atribuído a TikToks virais que fazem referência ao uso do aplicativo.

3. Como o BeReal ganha dinheiro?

O BeReal diverge de redes sociais populares em diversas características. Uma delas é que não exige planos de assinatura ou compras no aplicativo. Ele também não trabalha com anúncios, exibindo uma interface mais “clean”, que gera a sensação de alívio em meio a plataformas que bombardeiam os usuários com propagandas.

Dessa forma, todo o capital do aplicativo é proveniente do financiamento de investidores. De acordo com o que foi divulgado em portais internacionais, eles apostam na ideia inovadora da rede social e acreditam que a suposta receita a longo prazo irá superar qualquer necessidade de dinheiro a curto prazo.

4. O que acontece ao refazer o post diário muitas vezes?

Caso um usuário não goste de uma foto tirada no BeReal, ele poderá fazer outras tentativas, visto que o app não proíbe esse tipo de ação. Contudo, seus amigos na plataforma receberão uma notificação sobre isso, informando o número de vezes que a publicação foi refeita.

A situação pode gerar um certo “constrangimento”, visto que o objetivo do aplicativo é mostrar o dia a dia de uma maneira real, indo na direção contrária de redes sociais que usam filtros e testam diversos ângulos até se sentirem “apresentáveis”.

5. O que acontece ao postar atrasado?

Após receberem a notificação diária do BeReal, os usuários têm até dois minutos para publicarem um post. Depois do prazo, ainda é possível fazer o compartilhamento, desde que seja antes do alerta do dia seguinte. Contudo, a postagem atrasada exibe um selo, na parte superior do post - por exemplo, “2 horas de atraso”. Ainda, não é possível visualizar as postagens de seus amigos até que você publique também.

6. Dá para tirar duas selfies ao mesmo tempo?

Uma das características mais marcantes do BeReal é que o app tira uma selfie com a câmera frontal e uma foto com a câmera traseira, mostrando duas visões de um determinado momento do dia. A ação não é exatamente instantânea e, com um giro rápido da câmera, é possível tirar duas fotos de si mesmo com o aplicativo.

Entretanto, esse tipo de ação pode não ser tão interessante, visto que o espírito do BeReal é de captar uma foto do estado atual do usuário e uma do que ele está fazendo naquele momento. Por isso, duas selfies de uma mesma pessoa, em um mesmo momento, pode não ser um conteúdo tão divertido.

7. Tem "melhores amigos", como no Instagram?

Os usuários podem alterar as configurações de exibição das publicações no BeReal, de forma que apenas amigos visualizem suas publicações. Entretanto, o app não tem uma função semelhante à de “Melhores amigos” do Instagram, em que é possível escolher um seleto grupo de pessoas entre os seguidores para visualizarem conteúdos privados. Assim, se um contato for adicionado no BeReal, ele sempre poderá visualizar todos os seus posts, desde que também tenha feito publicações naqueles dias.

Com informações de MUO, Screen Rant e PetaPixel

