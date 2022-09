Caixa de som Philco: 5 modelos potentes para ouvir músicas

A Philco é uma empresa que oferece amplo portfólio de caixas de som. Seja para curtir com amigos, família em pequenos eventos ou festas maiores, elas podem dar um bom retorno sonoro, principalmente quando contam com especificações potentes. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 499 , como é o caso da Philco PSB55BT, que traz potência de 50 W e promete nove horas de autonomia.

Já a Philco PCX 5001N é voltada para usuários que gostam de karaokê e pode ser adquirida por valores que partem de R$ 1.023. Outra alternativa é a Philco PCX17000, que promete otimizar a reprodução do grave e tem alta potência por cerca de R$ 2.123. Veja abaixo cinco caixas de som da Philco para comprar no Brasil.

1 de 6 — Foto: Divulgação/Philco — Foto: Divulgação/Philco

Qual a melhor caixa de som Bluetooth para comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. Philco PSB55BT - a partir de R$ 499

A Philco PSB55BT pode ser interessante para quem busca adquirir uma caixa de som portátil e com resistência à água. Ela se destaca por trazer potência de 50 W, que deve desempenhar um funcionamento satisfatório. Entretanto, para quem procura por som amplificado, pode contar com a função Philco Connect para parear a outra caixa e obter um áudio reforçado. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 499.

Com a especificação IPX4, um certificado de proteção a respingos d’água, a caixa pode ser uma boa pedida para quem costuma levar os aparelhos em piscinas ou até mesmo na praia. A bateria de 2.000 mAh promete nove horas de autonomia. Luzes de LED, entrada USB, conexão Bluetooth e Wi-Fi são outros atributos da caixa. Todo o conjunto pontua em 4,2 estrelas na Amazon, segundo avaliações de clientes que compraram o produto. Entre as avaliações, há comentários sobre a duração significativa da bateria, mas também alertas sobre a amplitude do som.

Prós: resistência à água e tamanho compacto

resistência à água e tamanho compacto Contras: potência reduzida em comparação com outros modelos

2 de 6 Philco PSB55BT pode conferir até nove horas de autonomia — Foto: Divulgação/Philco Philco PSB55BT pode conferir até nove horas de autonomia — Foto: Divulgação/Philco

2. Philco PCX 5001N - a partir de R$ 1.023

A Philco PCX 5001N pode agradar usuários que gostam de karaokê. Ela acompanha um microfone para garantir a diversão para familiares e amigos. Apesar de ser relativamente grande, com 60,10 x 25,20 x 30 cm, ela pode ter o transporte facilitado pela sua alça centralizada, que possibilita levá-la de um lugar para outro sem complicações. O produto é comercializado por valores que partem de R$ 1.023.

Na ficha técnica da caixa, marcam presença dois tweeters de duas polegadas, para agudos, e dois alto-falantes de 6,5 polegadas para viabilizar graves. Além disso, ela também investe em 250 W de potência e equalizações pré-definidas, nas opções pop, rock e flat. Em termos de conectividade, o produto oferece duas entradas USB, uma P2 e Bluetooth 5.0. Também é possível encontrar recursos como painel digital, luzes de LED personalizáveis e suporte a Rádio FM.

Prós: alça e rodinhas que facilitam o transporte

alça e rodinhas que facilitam o transporte Contras: grandes proporções

3 de 6 Philco PCX 5001N investe em artigos para mobilidade da caixa — Foto: Divulgação/Philco Philco PCX 5001N investe em artigos para mobilidade da caixa — Foto: Divulgação/Philco

3. Philco PCX6500 - a partir de R$ 863

A Philco PCX6500 é ideal para quem gosta de ter o som garantido em festas e confraternizações. Isso porque, além do tamanho e da capacidade de som, ela também confere características que otimizam o transporte, como as rodas e a alça na parte superior. Ela ainda reserva luzes para animar o ambiente, bem como duas entradas para microfone. O modelo é visto por cifras a partir de R$ 863.

Em termos de especificações, a caixa, com seus 59 x 39 x 40 cm, dispõe de potência de 380 W. Entre as configurações, também estão um alto-falante de 12 polegadas, para garantir os tons graves, e um tweeter, para os agudos. As funções extras de destaque são a entrada USB, o suporte ao Rádio FM e a conexão Bluetooth para conectar dispositivos móveis. A caixa também contempla aqueles que gostam de ouvir música fora de casa, já que com seus 4.000 mAh ela é capaz de proporcionar até oito horas longe das tomadas. Avaliada em 4,7 estrelas na Amazon, ela é classificada por consumidores como portadora de um som de qualidade e de bateria duradoura.

Prós: acompanha microfone e tem capacidade de bateria para longas horas de funcionamento

acompanha microfone e tem capacidade de bateria para longas horas de funcionamento Contras: não há

4 de 6 Philco PCX6500 acompanha microfone — Foto: Divulgação/Philco Philco PCX6500 acompanha microfone — Foto: Divulgação/Philco

A PCX7500 elabora sua estrutura para acomodar os 450 W de potência. Voltada para um público mais exigente em termos de potência, ela pode conferir um som significativo com suas especificações. A ficha técnica investe em um alto-falante de 6,5 polegadas, bem como dois tweeters de duas polegadas. O produto é encontrado por cifras a partir de R$ 1.029.

Diferente de alguns modelos, a caixa não dispõe de alça ou rodas para facilitar o transporte. Assim, movimentar o produto, com seus 7 kg, pode ser um pouco mais complicado. No entanto, para quem deseja levar para outros lugares, a fonte de energia não será um problema, visto que a PCX7500 deve oferecer até oito horas de autonomia. Mais uma vez, a Philco elabora a estrutura com painel digital e luzes LED com seis modos de iluminação diferentes. Já no âmbito da conectividade, é possível encontrar entrada USB e para microfones, tecnologia Bluetooth 5.0 e Rádio FM.

Prós: potência de 450 W

potência de 450 W Contras: produto ligeiramente pesado

5 de 6 PCX7500 traz um alto-falante e dois tweeters — Foto: Divulgação/Philco PCX7500 traz um alto-falante e dois tweeters — Foto: Divulgação/Philco

Consumidores que querem investir em um som amplificado e de qualidade podem considerar a PCX17000. Neste modelo, a Philco confere configurações elaboradas, que vão desde a potência de 1.500 W até woofer integrado para otimizar a reprodução do grave. Para alocar todo o aparato de som, a estrutura contempla 1,07 x 32,50 x 39,50 cm e pesa 16 kg. Apesar de ser relativamente grande, a caixa conta com rodinhas para facilitar o transporte de um lugar para outro. Ela é vista por cifras que partem de R$ 2.123.

As configurações internas do modelo se dividem em dois speakers de oito polegadas e dois tweeters com três polegadas para viabilizar os agudos. A tecnologia Ex Bass, por sua vez, desempenha a função de otimizar os graves da caixa. Assim como outras opções, o artigo também traz equalização digital pré-programada, mas tem diferenciais como função TWS e luzes que piscam no ritmo da música. A conectividade com demais aparelhos pode ser feita via Bluetooth 4.2 – uma versão não tão atualizada –, por USB ou demais entradas como P2 e RCA. Também há espaço para microfone externo e suporte para Rádio FM.

Prós: potência significativa, suporte para carregamento de dispositivos e conectividade variada

potência significativa, suporte para carregamento de dispositivos e conectividade variada Contras: versão do Bluetooth 4.2 e investimento alto

6 de 6 PCX17000 tem potência de 1.500 W — Foto: Divulgação/Philco PCX17000 tem potência de 1.500 W — Foto: Divulgação/Philco

Com informações da Philco (1/2/3/4/5)

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022