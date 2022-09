Câmera de monitoramento: 6 modelos compatíveis com Alexa

Já a Intelbras IZC 1003 tem resolução Full HD e Wi-Fi por valores que partem de R$ 281. Outra alternativa é a TP-Link Tapo C320WS, que pode avisar aos usuários sobre presenças indesejadas por cerca de R$ 450. Confira a seguir seis câmeras de segurança compatíveis com Alexa para comprar no Brasil.

1. TP-Link Tapo C100 - a partir de R$ 205

A Tapo C100 é uma câmera fixa indicada para o uso em ambientes internos. As imagens são gravadas em Full HD com resolução de 1080p. Ela tem a função visão noturna que permite visualização com clareza das imagens em um raio de até nove metros e pode ser uma boa opção para monitoramento de crianças. A câmera tem áudio bidirecional, o que possibilita comunicação com o ambiente, uma vez que se pode ouvir e falar por meio do microfone e fone embutidos. O modelo é visto por cerca de R$ 205.

As gravações podem ser interrompidas pelo modo privado e as imagens são arquivadas em um cartão microSD de 128 GB. O item pode emitir alertas personalizados com a detecção de movimentos. A personalização é feita no aplicativo Tapo. A conectividade é via cabo que tem até três metros. No site da Amazon recebeu nota 4,7 de 5, com elogios ao custo-benefício.

personalização dos alertas

conectividade apenas via fio

2. TP-Link Tapo C200 - a partir de R$ 273

O segundo modelo da lista é a TP-Link Tapo C200, uma câmera de segurança indicada para o uso interno. O item captura imagens em Full HD de 1080p, com um alcance de visão de 360 graus na horizontal e 114 graus na vertical. O produto também conta com a função visão noturno que permite visibilidade em uma extensão de até nove metros em locais com baixa luminosidade. A câmera tem áudio bidirecional, o que possibilita comunicação por meio do microfone e alto-falantes embutidos. O modelo é vendido por cifras que partem de R$ 273.

Ainda é possível desativar as gravações com o modo privado e o controle via Alexa permite enviar notificações em tempo real para celular ou tablet quando detectar movimentos. Outra possibilidade é a ativação de efeitos sonoros e de iluminação para inibir visitantes indesejados. A conexão é via Wi-Fi e conta com aplicativo Tapo. As filmagens são armazenadas em um cartão microSD de 128 GB, que conta com um total de 384 horas de gravação. Na Amazon, foi avaliada com nota 4,7 de 5 com elogios ao custo-beneficio e praticidade. Porém, há relatos de problemas com a conectividade Wi-Fi.

ativação de efeitos sonoros

relatos de problemas com a conectividade

3. Intelbras IZC 1003 - a partir de R$ 281

A Intelbras IZC 1003 é uma câmera fixa para ambientes internos. As gravações são feitas em Full HD com resolução de 1080p. Ela tem função visão noturna para imagens de alta resolução mesmo durante a noite. Conta também com áudio bidirecional e redução digital de ruídos. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 281.

A câmera é de fácil instalação pela rede Wi-Fi e todas as configurações podem ser ajustadas no aplicativo da Intelbras IZY. Foi avaliada com nota 4,6 de 5, com elogios a qualidade do item.

facil instalação

não há

4. TP-Link Tapo C310 - a partir de R$ 352

A Tapo C310 é uma câmera indicada para o uso em área externa já que conta com a proteção IP66 contra intempéries do tempo. As gravações são feitas em alta resolução de 3 MP, que se ajustam para oferecer imagens mais nítidas, ajudando no reconhecimento. Além disso, tem função visão noturna que fornece uma distância visual de até 30 metros com imagens nítidas. Conta também com áudio bidirecional para comunicação e as filmagens são armazenadas em um cartão microSD de 128 GB.

O modelo pode ser configurado para emitir notificações no celular ao detectar movimentos estranhos e acionar luz e sirene para espantar visitantes indesejados. A conexão é feita por cabeamento ou rede Wi-Fi e todas as configurações podem ser ajustadas pelo app Tapo. Na Amazon, foi avaliada com nota 4,7 de 5, com elogios a qualidade da imagem e facilidade de programação e algumas reclamações sobre o delay das filmagens.

resolução de 3 MP

problemas com delay

5. Positivo Smart Câmera Bot (2ª geração) - a partir de R$ 359

A Smart Câmera Bot é um modelo com lente rotacional de 360 graus, indicada para o uso em ambientes internos. As filmagens são feitas em alta resolução em 1080p Full HD, com zoom de até seis vezes e ângulo de 135 graus. O modelo conta com infravermelho para a gravação em ambientes escuros e áudio bidirecional para comunicação com o lugar monitorado. O produto é visto por cerca de R$ 359.

A câmera pode ser configurada para emitir notificações para o celular ao detectar movimentos e todos os ajustes podem ser feitos por meio do aplicativo Positivo Casa Inteligente, disponível na Google Play Store e Apple Store. A conexão é via rede Wi-Fi. No site da Amazon está avaliada com nota 4,2 de 5, com elogios à qualidade da imagem.

lente rotacional de 360 graus

não há

6. TP-Link Tapo C320WS - a partir de R$ 450

A C320WS é uma câmera fixa com conectividade via cabo ou Wi-Fi que pode ser aplicada em ambientes internos ou externos. As gravações são em 2K QDH com imagens coloridas mesmo de noite. O modelo conta com áudio bidirecional, que permite falar e ouvir por meio do microfone e alto-falantes embutidos. O alarme sonoro e de luz podem ser acionados ao detectar presença indesejada. Ela é comercializada por cerca de R$ 450.

A câmera pode ser programada para emitir notificações personalizadas diretamente no celular ao detectar movimentos no ambiente monitorado. A detecção de movimento personalizada ocorre via aplicativo Tapo que ainda conta com o Tapocare, serviço de assinatura de gravação de vídeos direto na nuvem com período de teste grátis por 30 dias. Tem um espaço de armazenamento de 256 GB em um cartão microSD local. Na Amazon, foi avaliada com nota 4,3 de 5, com elogios ao ângulo de visão do equipamento.

imagens com boa definição

não permite conectividade via AP

