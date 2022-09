CapCut para PC: 5 alternativas ao editor de vídeo online e para download

O CapCut , editor de vídeos para celulares Android e iPhone ( iOS ), não tem uma versão nativa para PC. Existem, porém, outros aplicativos de edição de vídeo com recursos parecidos e que podem servir de alternativa. O OpenShot , por exemplo, funciona para computadores Windows , Linux e Mac e oferece diversos efeitos de vídeo e animação 3D avançados. Já o Wondershare Filmora e o Movavi têm interface intuitiva e funcionamento simples, sendo ideal para os iniciantes em edição. Há, ainda, outras opções com versões gratuitas para editar vídeos no PC e direto do navegador. Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com cinco aplicativos alternativos ao Capcut. Confira a seguir.

1 de 6 Sem versão para computadores, Capcut pode ser substituído por softwares semelhantes — Foto: Marcela Franco/TechTudo Sem versão para computadores, Capcut pode ser substituído por softwares semelhantes — Foto: Marcela Franco/TechTudo

1. Wondershare Filmora

Com uma interface intuitiva e fácil de usar, o Wondershare Filmora é uma boa opção para usuários iniciantes na edição de vídeo. Melhor alternativa no computador para o CapCut, ele conta com recursos como suporte para edição 4K, controle de velocidade, remoção de ruído, visualização quadro a quadro, ajuste de cor, controle de velocidade, estabilização de vídeo, equalizador de áudio, tela dividida e detecção de cena. Disponível para Windows e Mac, o editor permite compartilhar vídeos com amigos e familiares ou fazer o upload diretamente para o YouTube. A principal desvantagem do programa é que a versão gratuita inclui marca d'água nos vídeos.

2 de 6 Filmora é a melhor alternativa de CapCut para computador — Foto: Reprodução/Juliana Campos Filmora é a melhor alternativa de CapCut para computador — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Para remover a marca, portanto, é preciso assinar um dos planos premium. As modalidades Trimestral (R$ 124,99), Anual (R$ 224,99) e Perpétuo (R$ 349,99) são individuais e incluem os mesmos recursos de edição de vídeo, áudio e cor, estoque de mídia, armazenamento e serviços de fala para texto e texto para fala. Para utilizar o editor, é preciso acessar o site oficial (https://filmora.wondershare.com.br/) e realizar o download clicando em "Teste grátis".

O Shotcut é um editor de vídeo gratuito disponível para sistemas Windows, Mac e Linux. Mais avançado, ele conta com diversas ferramentas de áudio, como gerador de tons, mixagem, filtros e transições. Entre os recursos de vídeo destacam-se a grande variedade de filtros, as funções de correção de cor e o modo de mesclagem de faixas. Em contrapartida, a interface do editor não é tão intuitiva e pode ser um pouco complexa para quem não possui experiência com edição.

3 de 6 Shotcut está disponível para todos os sistemas operacionais — Foto: Reprodução/Juliana Campos Shotcut está disponível para todos os sistemas operacionais — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Ainda assim, o Shotcut pode ser uma boa alternativa ao CapCut. O software oferece suporte a diversos formatos de vídeo graças ao FFmpeg (programa de computador que grava, converte e cria stream de áudio e vídeo em diversos formatos) e tem capacidade de exportar vídeos com resolução 4K. Para utilizar o ShotCut, basta acessar "shotcut.org" (sem aspas), selecionar "Clique para fazer o download" e escolher o sistema operacional correspondente.

3. OpenShot

O OpenShot é um editor de código aberto que oferece diversos efeitos de vídeo e animação 3D. Disponível para sistemas Windows, Linux e Mac, o aplicativo tem interface fácil de usar e é ideal para quem busca uma alternativa simples ao CapCut. Com ele, é possível cortar e redimensionar clipes, inserir transições, títulos, efeitos sonoros e mais. O software suporta múltiplos formatos de áudio, imagem e vídeo, uma vez que é baseado na biblioteca FFmpeg. Para baixar o OpenShot, basta acessar "openshot.org/pt/", clicar em "Transferir" e selecionar o sistema em questão.

4 de 6 OpenShot é um editor de vídeo gratuito e intuitivo — Foto: Reprodução/Juliana Campos OpenShot é um editor de vídeo gratuito e intuitivo — Foto: Reprodução/Juliana Campos

4. Movavi

Outra alternativa para quem busca uma opção parecida com CapCut é o Movavi Video Editor Plus. Disponível para Windows e Mac, o editor de vídeos se apresenta como um software para "aspirantes a criadores de filmes caseiros" e é ideal para iniciantes. Entre os principais recursos estão efeitos especiais como câmera lenta e reverso, títulos animados, transições, adesivos temáticos e aplicação de chroma key.

5 de 6 Movavi é o editor de vídeos melhor recomendado para quem busca edições profissionais — Foto: Reprodução/Juliana Campos Movavi é o editor de vídeos melhor recomendado para quem busca edições profissionais — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Além da versão gratuita, há diversas opções de planos pagos.. O mais completo, chamado Movavi Unlimited, tem um custo único de R$ 239,95 e inclui todos os recursos da plataforma em um só pacote: acesso a todos os efeitos especiais, ferramentas de edição de fotos, captura e streaming de videogames, biblioteca de mídia, entre outros. Para baixar o editor, acesse "movavi.com/pt/", escolha o plano que mais se adequa às suas necessidades, efetue o pagamento e faça o download. Caso opte pelo plano gratuito, basta acessar o site e ir em "Baixe de graça".

Com interface semelhante à do Movavi, o ClipChamp conta com todos os recursos necessários para produzir bons vídeos, como templates prontos de diferentes temas e bibliotecas de áudio e vídeo. A diferença é que este editor funciona online, direto no navegador, e não requer download. Para usar o ClipChamp, é possível optar pela versão gratuita ou assinar um plano pago.

6 de 6 ClipChamp é uma boa opção de editor de vídeo online — Foto: Reprodução/Juliana Campos ClipChamp é uma boa opção de editor de vídeo online — Foto: Reprodução/Juliana Campos

O Plano Grátis inclui exportações ilimitadas e sem marca d'água, resolução de até 1080p e banco de áudio, imagens, vídeos, filtros e efeitos gratuitos. Já o Plano Essentials tem valor de R$ 84 mensais ou R$ 839 ao ano e possui, além dos recursos do plano gratuito, banco de recursos premium, kit de marca para gerenciar logotipos e cores e backup de conteúdo. Para editar vídeos no ClipChamp, basta acessar "clipchamp.com/pt-br".

