Professores de todos os níveis educacionais podem ser beneficiar de planilhas prontas do Excel disponíveis para download gratuito no site da Microsoft . Os templates são totalmente personalizáveis. É possível encontrar, por exemplo, modelos prontos de listas de presença. Com eles, os professores podem ter maior controle sobre a frequência dos alunos e registrar faltas e atrasos. Outra opção são os planos de aulas, que permitem organizar e detalhar o conteúdo que será lecionado. Esses e outros templates podem ser muito úteis e ajudar a otimizar a rotina dos profissionais. A seguir, confira cinco planilhas prontas do Excel que todo professor deveria usar.

1. Lista de presença

O template de lista de presença (https://templates.office.com/pt-br/Lista-de-presen%C3%A7a-TM02802369) auxilia o professor na hora de fazer a chamada durante a aula e avaliar a frequência dos alunos. É possível inserir, na lista de alunos, o nome de cada um deles, bem como o dos responsáveis e contatos de emergência. Outra possibilidade é criar um número ID para cada aluno, identificação exclusiva que será usada em toda a pasta de trabalho.

No registro de presença do aluno, o professor consegue anotar se o estudante está atrasado, dispensado, não dispensado, presente ou sem aula. Cada uma dessas categorias possui uma cor diferente, o que facilita a visualização. Há uma pasta para cada mês do ano, com as datas, dias da semana e a frequência total de cada aluno. No relatório anual de presença, o professor tem acesso aos dados pessoais do estudante junto com sua frequência ao longo do ano letivo.

2. Plano de aulas

Outro modelo disponível no site da Microsoft é o plano de aulas diário (https://templates.office.com/pt-br/Plano-de-aulas-di%C3%A1rio-TM02930018). Com ele, os professores conseguem detalhar e organizar todo o conteúdo que será ministrado em aula. O cabeçalho da planilha permite que o profissional preencha os seguintes dados: data da aula, unidade ou curso, tópico, instrutor, visão geral e finalidade, conhecimento prévio necessário e padrões educacionais abordados.

O conteúdo da planilha é dividido entre guia do professor e guia do aluno. No tópico "Objetivos", o profissional preenche as habilidades e informações que serão aprendidas. Em "Informações", é possível colocar uma demonstração ou detalhes da aula; em "Verificação", as etapas de aprendizado. Há também os tópicos de "Atividade" e "Resumo". Por fim, o docente pode ainda inserir materiais de apoio e outros recursos, como livros, sites e observações adicionais.

3. Horário de aulas

O template de horário de aulas (https://templates.office.com/pt-BR/Hor%C3%A1rios-de-aulas-TM00000002) funciona como uma espécie de agenda. Bastante intuitivo e prático, o modelo é útil para que o profissional tenha controle sobre seus compromissos e intervalos. Nele, o professor escreve qual será o horário de início, de término e o intervalo entre cada hora. Por exemplo, se o horário de início é 7h30 e o final é 23h30, com intervalo de 30 minutos, a planilha irá exibir horários de meia em meia hora, durante o período citado. A coluna do lado esquerdo possui todos os horários, enquanto a linha superior reúne os dias da semana. O professor, então, preenche seus compromissos e intervalos na planilha. É possível, ainda, criar um código de cores e personalizar a tabela.

4. Boletim

Para anotar e controlar as notas do alunos, é possível usar a planilha de boletim (https://templates.office.com/pt-br/boletim-para-o-professor-com-base-em-pontos-tm04099107). Com base nos pontos registrados, o modelo otimiza o tempo na hora de calcular a média dos estudantes. No cabeçalho, é possível anotar o nome do professor, a turma ou projeto, e o ano ou semestre. Também é preciso ajustar a tabela de notas e médias para que o cálculo seja feito de acordo com o sistema de pontuação com o qual o profissional está acostumado.

O professor deve informar qual é o total de tarefas, testes e pontos possíveis, além de nomear cada uma das atividades. Com base nas informações inseridas, a planilha irá calcular qual foi a média e a pontuação de cada aluno. O template ainda possui um resumo da classe, reunindo quais foram as pontuações mais baixas, mais altas e a média geral.

5. Cronograma

Com a planilha de cronograma (https://templates.office.com/pt-br/Cronograma-TM90000002), os professores podem organizar uma rotina de aulas semanal. O modelo possui uma coluna com horários das 6h às 22h, de segunda-feira a domingo. As colunas de cada dia da semana possuem cores diferentes, para que a planilha fique mais organizada.

Vale destacar que, se o professor der aulas para várias turmas, ou ensinar diferentes disciplinas, é possível configurar a planilha conforme suas necessidades. Na aba "entrada de dados", por exemplo, o profissional pode inserir datas e horários das tarefas para a turma A e para a turma B. Depois, ao voltar para o cronograma, basta selecionar qual agenda deseja visualizar.

