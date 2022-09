Como colocar saldo na Google Play Store? 4 métodos para fazer isso

1 de 7 É possível adicionar dinheiro ao Google Play de diferentes maneiras – saldo permite que usuários façam compras dentro da plataforma — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo É possível adicionar dinheiro ao Google Play de diferentes maneiras – saldo permite que usuários façam compras dentro da plataforma — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

1. Via Cartão Presente (Gift Card)

É possível adicionar créditos à loja virtual do Google através de um vale-presente (gift card). O cartão funciona de maneira “pré-paga” e pode ser adquirido tanto em lojas físicas, como supermercados e livrarias, quanto em virtuais, por valores que variam de R$ 15 a R$ 300. Através dele, o usuário tem acesso a um código, que deve ser inserido na plataforma e, então, revertido em saldo.

Para utilizar um gift card na Google Play Store, basta acessar a loja virtual e tocar em sua foto de perfil, no lado superior direito da tela. Em seguida, acesse “Pagamentos e assinaturas” > “Resgatar código”. Insira o código do vale-presente e toque em “Resgatar”. Feito isso, o valor será adicionado imediatamente à conta do Google.

2 de 7 Para resgatar um gift card, basta inserir o código na loja virtual do Google — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Para resgatar um gift card, basta inserir o código na loja virtual do Google — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

2. Via Cartão de Crédito

Os cartões de crédito também são uma opção para adicionar saldo na Google Play Store. A plataforma permite o uso das bandeiras American Express, ELO, Mastercard e Visa, com a observação de que os tipos de cartões aceitos podem variar. Para realizar a transação, acesse a loja e toque em sua foto de perfil, na parte inferior direita da tela. Entre em “Pagamentos e assinaturas” > “Formas de pagamento” e selecione “Adicionar cartão de crédito”. Vale ressaltar que, ao fazer isso, as informações ficarão salvas na conta para futuras compras dentro do app.

3 de 7 Google Play Store permite adição de saldo através do cartão de crédito — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Google Play Store permite adição de saldo através do cartão de crédito — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

3. Via Google Opinion Rewards

Disponível para celulares Android e iPhone (iOS), o Google Opinion Rewards é um app que oferece diversas “recompensas” aos usuários que responderem pesquisas, como créditos na conta do Google. As perguntas são relacionadas a diferentes temáticas, como hábitos pessoais, empresas e serviços, e os valores - que vão até R$ 3 - são recebidos ao término dos questionários.

Para utilizar o Google Opinion Rewards, é preciso fazer o download do aplicativo através da Play Store. No primeiro acesso, serão solicitados dados como país, CEP, idade, sexo e histórico de localização, para personalizar os formulários de acordo com cada perfil. Em seguida, o app apresentará testes não remunerados para a plataforma entender melhor os hábitos do usuário. Após respondê-los, basta aguardar a oferta de pesquisas pagas.

Ao completar um questionário remunerado, o saldo acumulado é automaticamente vinculado à conta do Google. Então, é possível trocá-lo por jogos, filmes, e-books e até planos de assinatura, como do Youtube Premium.

4 de 7 Através do Google Opinion Rewards, usuários respondem pesquisas e ganham saldo no Google Play como recompensa — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Através do Google Opinion Rewards, usuários respondem pesquisas e ganham saldo no Google Play como recompensa — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

4. Por bancos digitais, como PicPay e Mercado Pago

Bancos digitais, como PicPay e Mercado Pago, permitem que usuários comprem gift cards da Google Play Store através de suas próprias plataformas - uma boa opção para quem não utiliza cartões de crédito. Para realizar o processo através do PicPay, basta ter saldo em conta e selecionar o botão “Google Play”, localizado na página inicial do app. Então, escolha um item entre R$ 15 a R$ 300, adicione uma forma de pagamento e toque em “Pagar”. O aplicativo exibirá um código, que deverá ser adicionado à loja de aplicativos do Google.

5 de 7 Com o app do PicPay, é possível adicionar saldo à conta do Google e utilizá-lo com jogos, filmes, e-books e até planos de assinatura — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Com o app do PicPay, é possível adicionar saldo à conta do Google e utilizá-lo com jogos, filmes, e-books e até planos de assinatura — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Já no Mercado Pago, é preciso abrir o app e selecionar a opção “Ver mais”, localizada na página inicial. Na seção “Pagar”, toque em “Comprar gift cards” e escolha o ícone do Google Play. O aplicativo oferecerá três opções de valores: R$ 30, R$ 50 e R$ 100. Selecione um deles e, por fim, toque no botão “Pagar”. Um código será gerado e, para usar o crédito, é necessário adicioná-lo à conta da Google Play Store.

6 de 7 Mercado Pago permite a compra de gift cards que podem ser convertidos em saldo na Play Store — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Mercado Pago permite a compra de gift cards que podem ser convertidos em saldo na Play Store — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Ainda, outra opção é utilizar o próprio app da Google Play Store e adicionar o Mercado Pago como forma de pagamento. Para isso, basta acessar a loja virtual do Google e tocar em sua foto de perfil, na parte superior direita da tela. Em seguida, selecione “Pagamentos e assinaturas” e “Formas de pagamento”. Toque em “Adicionar Mercado Pago” para fazer a vinculação e, por fim, autorize a conexão entre as plataformas.

7 de 7 Google tem parceria com bancos digitais para permitir que usuários adicionem saldo à Play Store — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Google tem parceria com bancos digitais para permitir que usuários adicionem saldo à Play Store — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

