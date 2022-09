Como dar um tempo das redes sociais? Veja 5 dicas que podem ajudar

Dar uma pausa das redes sociais pode ser uma chance de melhorar tanto a saúde física quanto mental, aliviando problemas como ansiedade, estresse, irritabilidade, dores de cabeça e dificuldades para dormir. Isso porque é comum que os usuários muito ativos em plataformas como Instagram , Twitter e TikTok tenham o hábito de comparar suas vidas com a de outras pessoas, o que acaba gerando frustração e piora o bem-estar emocional. Além disso, o vício nessas mídias pode fazer com que eles deixem de ter um hobbie. Sono e foco em outras tarefas também costumam ser comprometidos, prejudicando a qualidade de vida.

Nesse sentido, algumas dicas podem ser muito úteis para quem quer passar menos tempo online. Existem aplicativos que permitem, por exemplo, estabelecer limites de uso diários. Outra possibilidade é bloquear as notificações. Dessa forma, você não receberá atualizações constantemente e não ficará tentado a abrir a rede social. Pensando na saúde mental dos usuários, o TechTudo listou cinco truques para dar um tempo nas redes sociais. Confira a seguir.

1. Definir limite para utilização

Estabelecer um tempo limite para usar redes sociais é uma principais formas de combater o vício em Internet. No Instagram, ao acessar as configurações da conta, a opção "Sua Atividade" permite definir lembretes para fazer pausas ou limitar o tempo de uso diário. Em celulares iPhone (iOS) também é possível rastrear o tempo que o usuário passa em cada aplicativo, já que o sistema operacional exibe a porcentagem de uso dos apps ao longo dos dias. Já aparelhos com Android 9 ou superior têm um recurso que mostra o tempo de uso dos apps e oferece possibilidades de estabelecer limites.

Além dos próprios recursos dos aplicativos ou celulares, também há a possibilidade de criar metas e estipular o tempo ideal para passar online. O usuário pode reservar o tempo que achar mais coerente com o ritmo do seu dia a dia, começando com pausas menores e evoluindo para períodos mais longos de afastamento. Caso tenha muita dificuldade em deixar de conferir as redes sociais, uma dica é iniciar a pausa enquanto está de férias ou viajando, já que a rotina diferente pode tornar o processo mais fácil.

2. Usar apps de foco e concentração

Existem alguns aplicativos cujo objetivo é aumentar o foco e a concentração do usuário, bloqueando o acesso às redes sociais e outras formas de distração. Entre eles está o Forest, disponível para Android e iPhone (iOS). Sua proposta é simples: o usuário estabelece o tempo pelo qual deseja se concentrar e, quando o relógio inicia a contagem, o app começa a "plantar" uma árvore. Se a pessoa cumprir o que foi proposto e ficar longe do celular, a árvore crescerá e o usuário ainda ganhará recompensas, desbloqueando novos tipos de plantas. Mas, se a pessoa tentar burlar a regra e acessar uma rede social, a árvore terá seu crescimento interrompido imediatamente e morrerá.

3. Bloquear notificações

Outro recurso interessante para reduzir o tempo nas redes sociais é bloquear notificações. Isso porque cada vez que alguém recebe um aviso de uma nova curtida, comentário, seguidor, lembrete ou mensagem, fica curioso a respeito do conteúdo e se sente inclinado a verificar a novidade em questão. Na verdade, as notificações são um mecanismo para estimular o usuário a abrir o aplicativo.

A pausa torna-se ainda mais complicada quando o usuário possui conta em várias redes sociais, já que recebe um grande número de notificações diariamente. Para bloquear os alertas, basta ir até as configurações do celular e desativar as notificações dos aplicativos.

4. Desativar as contas temporariamente

Uma medida mais eficiente para combater o vício nas redes sociais é desativar suas contas temporariamente. Essa é uma dica útil para quem tem mais dificuldade em resistir à tentação de abrir o aplicativo para conferir as atualizações, mesmo que já tenha colocado em prática as dicas anteriores. Ao desativar as contas nas redes sociais, o usuário terá um pouco mais de dificuldade para ativá-las novamente.

5. Deletar o aplicativo do celular

Junto à desativação da conta, excluir os aplicativos do celular é uma das melhores alternativas para quem quer evitar as redes sociais. Afinal, o caminho para conferir as atualizações da plataforma será mais longo: o usuário precisará baixar o app novamente e inserir login e senha. Além disso, sem o app no celular, a pessoa não receberá notificações.

Para deletar o aplicativo, o usuário pode ir até a loja de apps do sistema operacional – Google Play Store para Android e App Store para iPhone (iOS) – e tocar na opção de desinstalar. Outra maneira de fazer isso é pressionar o app na tela inicial do celular e selecionar a opção para apagá-lo.

