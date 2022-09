Como defender no FIFA 22? 8 dicas para marcar melhor e sofrer menos gols

Se em FIFA 22 o gol é o grande objetivo para vencer as partidas, armar uma defesa sólida e evitar que os oponentes marquem é uma estratégia igualmente importante e eficiente. Muito mais do que perseguir os atacantes, saber como e quando tentar um desarme ou como postar os seus defensores é essencial para "fechar a casinha" com sucesso.

O TechTudo preparou um guia com oito dicas e truques para melhorar o seu desempenho defensivo e marcar de forma mais segura e consistente no game de futebol da Eletronic Arts, em suas versões para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Confira.

1. Cubra espaços e preveja passes

Se um dia a marcação em games de futebol se resumiu a segurar um botão de desarme, em FIFA 22 os jogadores precisam de muito mais do que isso para se dar bem. Controlando manualmente o seu defensor (de preferência um volante), cubra os espaços mais abertos em frente ao oponente que está com a bola.

Uma boa ideia é se posicionar entre as linhas de passe disponíveis para tentar interceptações, que acontecerão assim que a bola passar pelo seu jogador. Fique atento também para perseguir manualmente atacantes que tentam infiltrações ou corridas diagonais, para evitar que recebam passes e saiam na cara do gol.

2. Use o botão de jockey

O jockey do FIFA (segure L2 no PlayStation ou LT no Xbox) é um comando que faz com que seu defensor se movimente de forma lateral, priorizando o combate frente a frente com os oponentes. Isso faz com que seja mais fácil acompanhar os atacantes, e torna movimentos como desarmes e carrinhos mais eficientes.

Ao cobrir espaços e linhas (como explicado no item acima), mantenha sempre o botão de jockey pressionado. É possível ainda segurar o comando de corrida (R2 no PlayStation e RT no Xbox) simultaneamente, para aumentar a velocidade de deslocamento. Só não se esqueça de soltar o botão de jockey quando precisar de mais velocidade para alcançar um rival.

3. Uso de instruções individuais

Para tentar fechar a defesa e roubar a bola com mais facilidade, é possível configurar instruções individuais para cada um dos seus jogadores. Isso faz com que os atletas virtuais se comportem de uma forma que facilita a sua operação sem a bola, e ajudem a manter a retranca organizada.

É recomendando impedir que os laterais subam muito para as jogadas de ataque, assim como volantes ou meias com características defensivas. Isso tornará sua equipe menos impetuosa no ataque, mas evitará que seu time seja pego desprevenido em jogadas de contra-ataque.

4. Altere sua formação

Está concedendo muitos gols e não sabe como impedi-los? Mudar a sua formação geralmente é uma maneira de tentar uma aproximação diferente do jogo defensivo. Estratégias com mais peças no campo de defesa nem sempre serão a resolução de todos os problemas.

Experimente formações com o meio-campo mais preenchido (como a 4-1-2-1-2) para ganhar controle do miolo do campo, ou a clássica 4-4-2 para usar o apoio dos alas nas jogadas de perigo. Combinadas às instruções, isso pode mudar completamente o seu estilo de jogo.

5. Use jogadores com os atributos certos na defesa

Depois de perceber qual o seu estilo de jogo e as situações em que está sofrendo gols, busque jogar com times que têm atletas com características que jogam a seu favor. Está sofrendo com jogadas aéreas? Zagueiros e laterais mais altos vão te ajudar a conseguir domínio aéreo, por exemplo.

No caso do Ultimate Team, trocar uma ou duas peças do seu esquema será mais fácil. Opte por jogadores com bons números de velocidade, físico e defesa, para dar conta dos atacantes muito velozes que são comuns no game.

6. Surpreenda o oponente movendo o seu goleiro

Se o oponente estiver cara a cara com o seu goleiro e você não tiver mais zagueiros para tentar um desarme, pode ser interessante avançar contra a bola. Vale ressaltar que a movimentação de goleiro será a sua última opção para evitar o gol, e, se executada corretamente, deve surpreender o rival.

Além de segurar o Triângulo/Y para sair com o arqueiro, também é possível clicar o analógico direito (R3/RS) e movê-lo para os lados para fazer com que o goleiro se desloque. Aqui vale a experiência e a leitura do atacante rival para adivinhar onde ele tentará a finalização.

7. Troque o cursor usando o analógico direito

É comum que jogadores façam a troca entre os atletas pressionando o L1, ou mesmo esperem que o jogo faça a mudança automática. Em teoria esta técnica até funciona, mas será muito mais comum ver o cursor ir parar em jogadores fora do lance, criando oportunidades de gol para os adversários.

Opte por fazer a mudança movendo o analógico direito rapidamente na direção do jogador que deseja controlar. Pode levar algum tempo para que o comando se torne fácil de executar, mas o esforço é certamente válido, para evitar surpresas em lances perigosos.

8. Evite o botão de desarme

O comando de bote/desarme pode parecer a melhor alternativa para roubar a bola de um oponente, mas a verdade é que, quando usado em momentos inadequados, ele pode arruinar completamente uma jogada defensiva.

Só dê botes quando o seu defensor tiver completamente alinhado com o atacante, ou lado a lado com o rival. Isso garantirá que seu zagueiro não erre o movimento e seja batido facilmente pelo adversário, que terá o campo livre para prosseguir com sua jogada.