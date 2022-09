Como deixar suas redes sociais menos tóxicas

As redes sociais podem ser bastante prejudiciais à saúde mental das pessoas. O Twitter, por exemplo, é palco recorrente de "cancelamentos" e ataques de haters. No Instagram, por sua vez, é comum ver feeds de influenciadores cheios de fotos que refletem vidas e corpos aparentemente perfeitos, o que pode gerar comparações e desencadear problemas de autoestima em grande parte do público. Para evitar os efeitos negativos causados por essas plataformas, é importante tomar alguns cuidados. Um deles é silenciar contas tóxicas e assuntos sensíveis. Assim, os usuários evitam, por exemplo, ler comentários odiosos que podem servir como uma espécie de gatilho.