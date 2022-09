Como desativar o modo de segurança do celular? Veja como sair no Android

?O modo de segurança do Android é um recurso que desativa temporariamente apps instalados no celular para o usuário conferir se algum deles está causando travamento, lentidão ou superaquecimento. Porém, apesar de ser útil, alguns usuários o ativam e, depois, não sabem como desligá-lo - o que pode dificultar ou mesmo impedir a navegação no smartphone. Por isso, confira, a seguir, como desativar o modo de segurança do Android. Ainda, entenda para que serve a função e o que acontece quando o telefone está com ela habilitada.

1 de 4 Saiba como desativar o modo de segurança no Android — Foto: Flávia Fernandes/TechTudo Saiba como desativar o modo de segurança no Android — Foto: Flávia Fernandes/TechTudo

O que é o modo de segurança em celular Android?

O modo de segurança permite que o usuário verifique se algum aplicativo instalado está causando problemas no celular - como lentidão, congelamentos ou reinicialização. Isso é possível porque a função interrompe apps terceiros, mantendo apenas os que vieram pré-instalados.

Dessa forma, o usuário consegue usar o smartphone sem a influência dos programas baixados e, assim, conferir se ocorreu uma melhora no desempenho. Em geral, o modo de segurança - que é também chamado de modo seguro - nada mais é do que uma ferramenta de diagnóstico de problemas em dispositivos Android.

2 de 4 No modo de segurança Android, os aplicativos terceiros são bloqueados temporariamente — Foto: Reprodução/Marcela Franco No modo de segurança Android, os aplicativos terceiros são bloqueados temporariamente — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Como entrar no modo de segurança no Android?

A ativação do modo de segurança se dá de forma simples: com o celular desligado, pressione o botão de ligar/desligar na parte lateral do celular. Então, ao sentir uma vibração ou ver o logotipo animado do aparelho, solte o botão liga/desliga e pressione o botão de abaixar o volume até que o celular inicialize. Feito isso, o Android será iniciado já no modo de segurança.

Como desativar o modo de segurança no Android?

O usuário pode desativar o modo de segurança de duas formas diferentes: a primeira delas é ao reiniciar o celular. Nesse caso, pressione o botão de ligar/desligar até a opção "Reiniciar" ser exibida na tela e, então, toque sobre ela. Além disso, também é possível sair do modo de segurança ao arrastar as notificações sobre a tela, tocar em "O Modo seguro está ativado" e, por fim, apertar em "Desativar".

3 de 4 Ação para desativar o modo de segurança no ecrã de notificação — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para desativar o modo de segurança no ecrã de notificação — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Quais são as diferenças nos modos da Xiaomi, Samsung e Motorola?

Os modos de segurança Xiaomi, Samsung e Motorola apresentam a mesma função: desativar apps terceiros para auxiliar no diagnóstico de problemas do celular. No entanto, no Motorola, há uma pequena diferença para habilitar o modo seguro: é preciso pressionar o botão de ligar/desligar e esperar a mensagem de desligamento aparecer na tela.

Em seguida, o usuário deve tocar e segurar em "Desligar", e esperar que uma mensagem sobre a ativação do modo de segurança seja exibida. Então, basta pressionar o "Ok". Dessa forma, o smartphone irá reiniciar com o modo habilitado. Outra diferença é que, nos aparelhos Xiaomi, o modo de segurança só foi adicionado a partir do Android 9. Em outras marcas, no entanto, a função já existia em versões mais antigas do sistema operacional.

O que acontece quando o celular está no modo de segurança? Para que pode ser útil?

Ao ativar o modo de segurança, os aplicativos instalados pelo usuário ficam na cor cinza para representar que estão temporariamente desativados. Com o recurso ligado, não é possível acessar apps terceiros - ou seja, que não vieram instalados de forma nativa no celular, como WhatsApp, Facebook, entre outros. Além disso, os widgets também são removidos da tela de maneira temporária.

Mesmo com o dispositivo em modo de segurança, ainda é possível usar as principais funções do aparelho, como câmera, galeria, chamadas de voz e mensagens. Desse modo, é possível usar todos apps que já vêm instalados de fábrica.

4 de 4 Widgets e aplicativos que não vieram de fábrica não podem ser acessados no modo seguro — Foto: Reprodução/Marcela Franco Widgets e aplicativos que não vieram de fábrica não podem ser acessados no modo seguro — Foto: Reprodução/Marcela Franco

O modo de segurança é útil principalmente para os dispositivos que estão travando, apresentando problemas de superaquecimento, lentidão ou até reiniciando sem motivo aparente. A ideia é que o usuário utilize um pouco o celular com a função ativada para perceber se ele parou de travar ou apresentou melhor desempenho.

Se isso acontecer, é muito provável que o problema seja proveniente de algum aplicativo instalado. Sendo assim, é preciso desinstalar um app de cada vez até identificar qual deles que ocasionou as falhas.

