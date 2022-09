Como dividir a tela de celular Android e usar dois apps ao mesmo tempo

Dividir a tela no Android é um procedimento muito útil para melhorar a produtividade no celular. Isso porque o recurso permite usar dois apps ao mesmo tempo, dividindo-os na tela. Dessa forma, é possível digitar no bloco de notas enquanto verifica o e-mail, por exemplo, dispensando a necessidade de alternar entre as guias. A função está disponível em diferentes modelos de celulares com o sistema operacional do Google, como Samsung, Motorola e Xiaomi. Por esse motivo, o caminho para ativá-la pode variar. Ainda, para usá-la, é preciso estar com o sistema operacional atualizado para acima do Android 9. Veja, a seguir, como dividir a tela de celulares com Android.