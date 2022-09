Como escanear foto pelo celular? 5 aplicativos para Android e iPhone

Escanear foto pelo celular é um procedimento que pode ser feito por meio de aplicativos disponíveis para Android e iPhone ( iOS ). Entre as opções estão Google PhotoScan , CammScanner, Notas e Microsoft Lens, que além de digitalizar imagens em alta qualidade, também permitem utilizar outros recursos gratuitamente. O funcionamento dos serviços é similar, e em todos eles é preciso realizar o processo em um ambiente com boa iluminação. Confira, a seguir, cinco plataformas para escanear foto no seu smartphone.

1. Google PhotoScan

Disponível para Android e iPhone (iOS), o app permite digitalizar diversas fotos e, inclusive, eliminar possíveis reflexos. Para isso, abra o aplicativo e toque em “Iniciar digitalização”. Então, conceda permissão à câmera e, quando ela abrir, mire o celular na foto que quiser digitalizar. Depois, aperte no botão central para iniciar o processo e espere um pequeno círculo fixo surgir no centro da imagem, assim como outros quatro círculos brancos nos cantos da foto.

Feito isso, mova o smartphone de forma que o círculo central se encaixe em outro. Então, espere o carregamento e repita o processo em todos os cantos da foto. Ao concluir, toque na imagem salva; será possível girá-la e ajustar os cantos. Por fim, vá em “Concluído”.

Vale ressaltar, porém, que antes de iniciar o processo, é preciso usar os botões laterais na tela principal para ativar e desativar o Flash. Mas, se quiser fazer tudo de forma mais rápida, basta tocar sobre o botão de efeitos. Assim, a imagem será salva sem a necessidade de movimentar a câmera para os círculos - embora o resultado final possa ficar com reflexos.

O CamScanner possibilita digitalizar vários tipos de arquivos, como livros, documentos pessoais e fotos. Para usá-lo, aperte no botão “Digitalização em HD Começar aqui” e permita o acesso do app à câmera. Então, posicione-a sobre a imagem e aperte no botão central para iniciar o processo. Feito isso, ajuste as bordas de acordo com sua preferência e toque sobre a opção “Próxima etapa”.

Após fazer isso, confira o ficheiro digitalizado e decida se quer colocar um efeito ou adicionar um texto. Quando estiver tudo certo, pressione no botão verde, localizado no canto inferior direito, para salvar.

Além de digitalização, o app permite melhorar a qualidade de imagens, fazer a conversão de PDFs e outros arquivos para diversos formatos, tirar cópias de documentos de identidade, converter fotos de textos em arquivos word editáveis e escanear livros abertos e transformá-los em duas páginas. Caso queira liberar mais recursos, como a resolução HD e o uso sem marcas d’água ou propagandas, é preciso ativar a versão Premium, por R$ 127,33 ao ano, com três dias de teste gratuito.

3. Microsoft Office Lens

Com o Microsoft Lens, é possível salvar documentos, cartões de visita e fotos de forma rápida. Após fazer o download, abra-o e ative o acesso à galeria do celular. Então, selecione a opção “Iniciar Verificação” e aceite os termos de uso. Feito isso, dê permissão para o acesso à câmera e, na parte inferior, altere o modo de captura para “Foto”.

Depois, posicione a câmera sobre a imagem a ser escaneada e toque no botão branco. Após a digitalização, é possível adicionar filtros, recortar, girar ou adicionar textos e desenhos. No fim, pressione em “Concluído”, escolha o local onde deseja armazenar o arquivo e selecione “Salvar”.

Antes de digitalizar, dá para ligar e desligar o flash, alterar a resolução nas configurações e visualizar arquivos de mídia que podem ser melhorados com a ajuda do app. Também há opções para extrair textos de documentos, ler tabela ou textos em voz alta, em mais de 30 idiomas.

É possível fazer digitalizações de forma rápida pelo TurboScan. Para isso, o app apresenta três botões, em que o primeiro permite tirar uma foto; o segundo, três fotos e escolher a melhor; e o terceiro, selecionar uma imagem salva na galeria. Vale ressaltar que nos dois primeiros casos, é necessário permitir que o app utilize a câmera. Então, mire o celular sobre a fotografia e pressione o botão central.

Após o procedimento, ajuste o quadro da foto e toque no símbolo de “Check”, localizado no canto superior direito. Depois, edite a foto ao selecionar entre diversos efeitos e cores. Ao terminar, aperte na seta do canto superior direito para salvar.

Ainda, ao tocar nos três pontinhos na borda do app, o usuário tem acesso à área de ajustes, em que é possível configurar várias preferências - como backup, tamanho do arquivo e uso do flash. A versão gratuita permite a digitalização de apenas 3 fotos por dia. Contudo, com o pagamento de R$ 3,99, o serviço pode ser usado de forma ilimitada.

5. Notas

Usuários de iPhone (iOS) podem escanear fotos pelo celular com o aplicativo Notas, nativo do sistema. Para isso, abra-o e selecione “Criar Nota” no canto inferior direito. Depoios, toque no interior da nota como se fosse digitar, e, assim mais opções vão surgir. Entre elas, selecione o ícone da câmera e aperte em “Digitalizar documentos”.

Feito isso, a câmera do celular será aberta e basta posicioná-lo sobre a foto a ser escaneada. Então, toque no botão central do aplicativo, ajuste as bordas e selecione “Manter digitalização” ou “Repetir”. Por fim, toque em “Salvar”.

Além de digitalizar, também dá para usar o aplicativo para salvar anotações importantes, fazer desenhos, guardar fotos, montar tabelas, criar listas e até sincronizar o app com outros serviços de anotação, como o Evernote.

