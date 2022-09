Como escolher um mouse pad? 6 motivos para investir no item

O mouse pad é um acessório que pode complementar o setup de diversos usuários. Seja para jogar ou trabalhar, o utensílio pode melhorar o desempenho do mouse e evitar desgastes da mesa e do periférico, além de proteger o usuário e ampliar as possibilidades de ações no PC .

No mercado, é possível encontrar mouse pads em tamanhos, materiais e estampas variadas. Para auxiliar os usuários, o TechTudo separou seis motivos para investir no item que promete deixar a execução de ações com o mouse ainda mais eficiente.

2 de 7 Mouse pad pode tornar o trabalho e a jogatina mais confortáveis — Foto: Divulgação/HyperX Mouse pad pode tornar o trabalho e a jogatina mais confortáveis — Foto: Divulgação/HyperX

1. Melhora o desempenho do mouse

Os mouses possuem diversas tecnologias que podem melhorar o desempenho do usuário em jogos ou mesmo em ações de produtividade do trabalho. Uma superfície lisa como a do mouse pad pode garantir que as tecnologias dos mouses trabalhem de forma mais eficiente. Assim, é possível que o periférico entregue melhor desempenho no dia a dia.

Outro fator que pode influenciar o desempenho dos mouses é o tamanho do mouse pad escolhido. Os usuários que optam pelo acessório de menor tamanho acabam limitando a área de uso do mouse, que pode não reconhecer as ações quando executadas em outras superfícies, como mesas de vidro, por exemplo. O mouse pad grande amplia a área de uso, o que permite que o mouse desempenhe seu papel sem empecilhos.

2. Evita o desgaste do mouse

3 de 7 O mouse pad ajuda a evitar o desgaste do mouse — Foto: Reprodução/Amazon O mouse pad ajuda a evitar o desgaste do mouse — Foto: Reprodução/Amazon

O mouse pad pode ser produzido em tecidos que ajudam a impedir o desgaste da base do mouse. O uso do periférico diretamente em mesas tende a comprometer sua estrutura com arranhões. Outro detalhe importante é ficar atento ao tipo de tecido utilizado no mouse pad. Escolher as opções macias pode evitar que o mouse seja deteriorado com o tempo.

Além de evitar o desgaste do periférico, a utilização de mouse pad pode ajudar a preservar a mesa. A utilização direta do dispositivo tende a arranhar a superfície com o tempo. Os modelos com tamanhos grandes também permitem acomodar o teclado, o notebook e até mesmo o monitor.

3. Protege o seu punho

4 de 7 O acessório também pode proteger os punhos — Foto: Reprodução/Amazon O acessório também pode proteger os punhos — Foto: Reprodução/Amazon

Além de pensar em melhorar o desempenho do mouse e proteger o seu setup de danos, a escolha de um mouse pad também pode levar em consideração que o acessório garante conforto e segurança. O material de tecido liso evita o atrito com superfícies que podem acabar lesionando o usuário.

Alguns modelos de mouse pad contam com apoio para os punhos. Com isso, é possível que o utensílio ofereça mais ergonomia para longas horas de trabalho ou de jogatina.

4. Com um mouse pad grande, você pode escolher a DPI que quiser

5 de 7 Logitech oferece modelo de mouse pad com estampa de personagens de League of Legends — Foto: Divulgação/Logitech Logitech oferece modelo de mouse pad com estampa de personagens de League of Legends — Foto: Divulgação/Logitech

Dependendo da finalidade de uso do mouse, o tamanho do mouse pad pode influenciar nas ações executadas. Os usuários que buscam um modelo somente para trabalhar, por exemplo, podem não ligar muito para configurações de DPI do periférico. No entanto, para quem é focado em jogos, a escolha do DPI ideal é importante.

Os jogos que exigem o uso de DPI menor fazem com que o usuário deslize o mouse sobre a superfície com maior frequência. Com isso, um mouse pad grande pode permitir maior área para executar as ações. Com os games de DPI alto, não é diferente, pois a maior quantidade de espaço para deslizar o mouse pode permitir movimentos mais precisos e rápidos.

5. Pessoas utilizam mouses de maneira diferente

6 de 7 Quanto maior o mouse pad, maior a área em que o mouse pode circular — Foto: Divulgação/Hyperx Quanto maior o mouse pad, maior a área em que o mouse pode circular — Foto: Divulgação/Hyperx

Utilizar um mouse pad de tamanho maior pode trazer mais ergonomia para o usuário. Ter uma área extensa para deslizar o mouse pode ser útil para computadores utilizados por mais de uma pessoa.

Supondo que, em uma casa ou escritório, haja usuários destros, canhotos e ambidestros, um mouse pad grande possibilita que a disposição dos periféricos seja variada. Assim, não é necessário trocar o mouse de lugar durante a execução do trabalho ou enquanto está jogando, o que pode gerar mais conforto e praticidade.

6. Compõe a decoração do seu setup

7 de 7 Mouse pad traz cinco personagens da franquia de Naruto — Foto: Reprodução/Amazon Mouse pad traz cinco personagens da franquia de Naruto — Foto: Reprodução/Amazon

Os usuários que gostam de usar decorações no setup podem optar por modelos de mouse pads decorados. No mercado nacional, é possível encontrar diversas opções que possuem estampas e formatos diferenciados. O diferencial é poder escolher o acessório de acordo com seu gosto pessoal. Quem prefere opções minimalistas pode encontrar o produto com estampas mais discretas ou de cores uniformes.

No vídeo abaixo, veja cinco coisas que só quem jogou em lan houses vai lembrar