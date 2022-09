Como esconder arquivos e informações pessoais no celular? Veja 5 dicas

Ocultar arquivos e informações pessoais no celular são ações úteis para ter mais privacidade, e que podem ser feitas por meio de recursos nativos ou aplicativos para Android e iPhone ( iOS ). Dessa forma, mesmo que terceiros tenham acesso ao seu smartphone, dados e documentos sigilosos ficarão inacessíveis se não houver consentimento, pois estarão protegidos por senha, ou ainda escondidos. Por isso, confira, a seguir, cinco funcionalidades que podem deixar documentos, mídias e informações armazenados com mais segurança no telefone.

1 de 6 Aprenda a esconder seus arquivos no celular de maneiras fáceis — Foto: Marvin Costa/TechTudo Aprenda a esconder seus arquivos no celular de maneiras fáceis — Foto: Marvin Costa/TechTudo

1. Esconda fotos e vídeos da galeria do celular

Algumas fotos e vídeos podem apresentar conteúdo sigiloso, mas, em algumas situações, excluir esses arquivos simplesmente não é uma alternativa. Por isso, escondê-los em pastas ocultas pode ser uma boa opção, já que, mesmo que outra pessoa tenha acesso ao aparelho, apenas o dono conseguirá visualizá-los.

No Android, essa ação pode ser feita no Google Fotos, por meio da função “Pasta trancada”. Para usá-la, abra o app e toque em “Biblioteca” > “Gerenciamento” > “Pasta trancada”. A mesma senha utilizada na tela de bloqueio será solicitada para abrir a pasta. Insira-a e, depois, toque em “Mover” para transferir os arquivos desejados para ela.

No iPhone, o processo pode ser feito no aplicativo “Fotos”. Para isso, basta tocar na imagem ou vídeo que deseja ocultar e, em seguida, ir até “Compartilhar” > “Ocultar” > “Ocultar foto” ou “Ocultar vídeo”. Outra opção é o aplicativo Keep Safe, disponível tanto para Android quanto para iPhone (iOS). Com ele, é possível salvar conteúdos em pastas protegidas com senhas e até fotografar possíveis invasores.

2 de 6 Google Fotos tem pasta que oculta fotos e vídeos — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Google Fotos tem pasta que oculta fotos e vídeos — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

2. Remova app da Tela de Início

Ocultar aplicativos para evitar que outras pessoas os vejam pode ser útil para ter mais privacidade e segurança. No Android, isso é possível através do Hidder App. A plataforma exclui o aplicativo que o usuário deseja ocultar da tela inicial e o mantém escondido dentro do próprio Hidder App. Para usá-lo, basta fazer o download, abrir o serviço e, então, tocar em “(+)”. Aí, é só selecionar o app que deseja esconder e pressionar “Importar”.

Já no iPhone, isso pode ser feito de forma nativa a partir da tela inicial. Basta tocar e pressionar o app que deseja ocultar e, em seguida, apertar em “Remover aplicativo” > “Remover da tela inicial”. Dessa forma, o serviço será ocultado, mas ainda estará disponível na biblioteca de aplicativos, ao deslizar para a esquerda até a última tela.

3 de 6 App Hidder App oculta aplicativos da tela inicial — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes App Hidder App oculta aplicativos da tela inicial — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

3. Ocultar conteúdo de notificações de apps

Esconder o conteúdo das notificações evita que o que foi recebido em aplicativos seja exibido na tela de bloqueio. O recuso impede, por exemplo, que alguém consiga ler mensagens do WhatsApp ao ligar a tela do celular. Dessa forma, quando uma plataforma te notifica, o alerta apenas exibe o ícone do app, mas não o conteúdo.

Para ativar a função no Android, vá em “Configurações” > “Tela de bloqueio” > “Notificações” > “Só ícone”. No iPhone, a função pode ser obtida ao ir em “Ajustes” > “Notificações” > “Estilo de notificação”. Então, escolha o app desejado e selecione “Mostrar visualizações” como “Nunca”.

4 de 6 Esconder o conteúdo das notificações na tela de bloqueio ajuda a ter mais privacidade — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Esconder o conteúdo das notificações na tela de bloqueio ajuda a ter mais privacidade — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

4. Tranque as Notas do celular

As notas do celular podem conter conteúdos e arquivos que o usuário quer manter privado. Por isso, adicionar uma senha de acesso pode ser um procedimento útil. No Android, o app ColorNote permite usar esse recurso. Para isso, basta selecionar um arquivo, pressioná-lo por alguns segundos e, então, apertar nas três bolinhas verticais. Feito isso, toque em “Proteger” e insira uma senha.

Já no iPhone, o recurso pode ser usado no app nativo do sistema. Para ativá-lo, abra “Ajustes” > “Notas” > “Senha”. Selecione a conta que deseja configurar e, em seguida, insira o código. Depois, é possível escolher se deseja bloquear o app por senha alfanumérica, Face ID ou Touch ID.

5 de 6 Guarde notas com senhas e proteja dados — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Guarde notas com senhas e proteja dados — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

5. Use o navegador em modo anônimo/privado

Usar o modo de navegação privado impede que o histórico de sites e buscas fiquem salvos no celular. Assim, ao ativá-lo, outras pessoas não poderão ver as páginas visitadas ou as pesquisas feitas. Por isso, para usar o modo anônimo no Chrome, basta abrir o app e tocar nas três bolinhas, localizadas na parte superior da tela. Em seguida, pressione “Nova guia anônima”.

Já no Safari, o recurso pode ser habilitado ao pressionar o botão “Tabs”, no canto inferior direito. Em seguida, aperte “Start page” > “Privado” > “(+)”.

6 de 6 Use o modo de navegação anônima se deseja que seu histórico não fique visível — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Use o modo de navegação anônima se deseja que seu histórico não fique visível — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Com informações de MakeUseOf (1 e 2)

Veja também: Como abrir o seu celular Android em Modo de Segurança