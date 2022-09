Como fazer gol de falta no FIFA 22? Oito dicas para mandar bem na bola parada

As cobranças de falta no FIFA 22 podem oferecer um desafio a mais para os jogadores. Quem busca mandar bem no jogo de futebol precisa garantir um bom desempenho nelas. A mecânica é complicada e tem baixa chance de conversão, mas o gol de bola parada pode mudar os rumos de uma partida. Para isso, é importante tomar decisões corretas ao escolher o batedor, fazer uma curva precisa, ter o timing ideal e acertar na força do chute. Ainda assim, pode demorar um tempo até que o jogador consiga pegar o jeito da coisa.

Confira, a seguir, o guia completo para mandar bem na bola parada no FIFA 22. Detalhamos o sistema de cobrança de faltas do título e separamos oito dicas que levarão sua gameplay para outro nível. Vale ressaltar que a jogabilidade dessa edição não apresenta muitas diferenças em relação ao FIFA 21, mas será diferente no FIFA 23.

2 de 10 Aprenda técnicas para aumentar sua chance de comemorar um gol de falta no FIFA 22 — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand Aprenda técnicas para aumentar sua chance de comemorar um gol de falta no FIFA 22 — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand

1. Treine bastante

A primeira parada do nosso guia é a Arena. O espaço, muitas vezes esquecido pelos jogadores, é o local ideal para treinar cobranças de falta. Para fazer bom uso do modo de treino do FIFA, é importante eleger um batedor no seu time e praticar para ativar a memória muscular do atleta, até se acostumar com a potência e a precisão necessárias para cada cenário. Com a orientação correta, jogadores comuns podem marcar belos gols de falta.

3 de 10 A arena de FIFA permite que o jogador treine livremente, bata faltas ou até mesmo pênaltis — Foto: Reprodução/TK94 A arena de FIFA permite que o jogador treine livremente, bata faltas ou até mesmo pênaltis — Foto: Reprodução/TK94

2. Escolha o jogador certo

Antes de decidir o estilo ou as atribuições do chute, você precisa trabalhar a escolha do jogador – ele é o fator determinante de toda a equação. O FIFA 22 seleciona o melhor batedor de forma automática, mas nem sempre ele será indicado para superar a barreira e deslocar o goleiro no cenário em que você se encontra. Para ver a lista completa de batedores, pressione R2/RT. Você deve analisar os seguintes atributos: força do chute, precisão nas faltas, curva e, claro, a perna boa.

4 de 10 Fique atento aos atributos dos jogadores — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand Fique atento aos atributos dos jogadores — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand

3. Atenção ao definir a posição do batedor

No FIFA 22, é possível escolher entre três posições de cobrança: default, straight e wide. A primeira privilegia cobranças por cima da barreira; o jogador toma pouca distância e cria um pequeno ângulo em direção à bola. Já a straight é mais indicada para batidas fortes, uma vez que o atleta se posiciona de frente. Por fim, a posição wide coloca o batedor em ângulo aberto em direção à bola, tomando grande distância de forma quase lateral, sendo a opção ideal para cobranças com curva. O estilo do jogador também deve ser levado em consideração na escolha.

Para alterar a posição, movimente a alavanca direita do controle para a esquerda ou para a direita. Fique atento para não empurrar a alavanca para baixo, pois esse comando dispara o chute. A direção da bola é determinada pela alavanca esquerda.

5 de 10 Wide é uma das três posições possíveis nas cobranças de falta no FIFA 22 — Foto: Reprodução/MJ7 Wide é uma das três posições possíveis nas cobranças de falta no FIFA 22 — Foto: Reprodução/MJ7

4. Calibre o ângulo da câmera e a força da batida

Antes de cobrar a falta, verifique se é possível mover a alavanca esquerda para alterar o ângulo da câmera. O ideal é que a lente fique posicionada atrás do jogador. Em relação à força do chute, a regra básica é: quanto mais distante da meta, mais força será necessária para fazer a bola balançar a rede. Aproximadamente 10 metros equivalem a uma barra de força no FIFA 22. Uma falta da entrada da área, normalmente, exige duas barras de força. A melhor maneira de acertar a calibragem é praticando.

6 de 10 Os diferentes ângulos das câmeras define a experiência no FIFA 22 — Foto: Divulgação/EA Sports Os diferentes ângulos das câmeras define a experiência no FIFA 22 — Foto: Divulgação/EA Sports

5. Use o chute especial

Depois que o jogador parte para a cobrança, você ainda pode arriscar tornar o chute mais certeiro. Uma barra é carregada conforme você se aproxima da bola. Pressione o botão de chute uma segunda vez quando ela estiver na zona verde. Isso aumenta os níveis de potência e precisão da batida. Um ícone verde acenderá acima da cabeça do jogador se você realizar o movimento corretamente. Se falhar, o ícone aparecerá em vermelho ou amarelo, e o chute tem altas chances de dar errado.

7 de 10 O chute especial pode ser usado para melhorar a potência e a precisão das batidas no FIFA 22 — Foto: Reprodução/MJ7 O chute especial pode ser usado para melhorar a potência e a precisão das batidas no FIFA 22 — Foto: Reprodução/MJ7

6. Aposte na batida seca

A batida seca, ou knuckleball, é um dos tipos de curva de bola parada do FIFA 22 e sua principal característica é a força empregada na bola. Por isso, o artifício é indicado para cobranças de longa distância, em torno de 25 a 40 metros do gol. A batida seca demanda que o jogador esteja na posição straight ou default.

É importante selecionar um jogador capaz de pegar com força na bola, como Cristiano Ronaldo, Lukaku ou Gareth Bale. Serão necessárias de 2,5 a 3 barras de força no chute. Já o círculo de mira deve ser posicionado no canto superior do gol. Mova o alavanca direita para baixo, para cima e mantenha pressionado para baixo para executar o estilo batida seca.

8 de 10 Para executar a batida seca, o jogador precisa ter muita força no chute — Foto: Reprodução/Murilo Molina Para executar a batida seca, o jogador precisa ter muita força no chute — Foto: Reprodução/Murilo Molina

7. Aprimore os giros vertical e lateral

Ambos têm baixo nível de dificuldade e funcionam bem com os jogadores, independente da perna dominante. São ideais para cobranças de 18 a 30 metros de distância, já que caracterizam movimentos mais lentos. O giro vertical, ou top spin, faz com que a bola suba diante da barreira e depois entre em queda. O indicado para essa trajetória são cerca de duas barras de força, e a cobrança deve ser preferencialmente de frente para o gol. Posicione a mira logo acima do travessão.

O giro lateral, ou side spin, é indicado para batidas das laterais do campo. O jogador fica na posição wide e a mira, na lateral do gol, sem ultrapassar a linha do travessão. Com o analógico direito, você determina se a bola deve fazer a curva da direita para a esquerda ou vice-versa. Alguns bons jogadores para executar batidas com curva são Messi, Neymar e Salah.

9 de 10 Os giros lateral e vertical são alternativas para superar a barreira — Foto: Divulgação/EA Sports Os giros lateral e vertical são alternativas para superar a barreira — Foto: Divulgação/EA Sports

8. Entenda a trivela

Inspirada no lateral Roberto Carlos, a trivela é o recurso mais complicado da lista. O jogador precisa estar na posição straight e a mira, fora e longe do gol, mas alinhada com a altura do travessão. São necessárias três barras de força na trivela. Quando o jogador partir para a bola, você deve mover a alavanca direita para baixo e depois para cima, no sentido horário para jogadores destros ou no sentido anti-horário se o batedor for canhoto.