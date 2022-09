Compactar vídeo para WhatsApp: 4 apps para Android e iPhone

Apps para compactar vídeos para enviar no WhatsApp podem ser úteis para mandar mídias que ultrapassam o limite de tamanho permitido pelo mensageiro - atualmente, de 16 MB. Isso porque os aplicativos, que estão disponíveis para celulares Android e iPhone ( iOS ), conseguem reduzir o tamanho dos arquivos por meio de ajustes na resolução desses vídeos, como na taxa de quadros , por exemplo. Logo, é possível enviar os conteúdos pelo aplicativo de mensagens sem sofrer impedimentos. Confira, a seguir, quatro apps de diminuir vídeo para WhatsApp.

2 de 6 Aplicativo para comprimir vídeo para mandar no WhatsApp: conheça quatro opções — Foto: Marcela Franco/TechTudo Aplicativo para comprimir vídeo para mandar no WhatsApp: conheça quatro opções — Foto: Marcela Franco/TechTudo

1. Comprimir vídeo - Encolher

O aplicativo Comprimir vídeo - Encolher é uma das opções para diminuir o tamanho do arquivo de vídeos em celulares iPhone (iOS). A tela inicial reúne as ferramentas do app, e o usuário, então, deve tocar em "Comprimir Vídeo" para acessar o recurso de compressão. Feito isso, basta selecionar o conteúdo para o procedimento e, então, ajustar a taxa de compressão de tamanho, taxa de bits e de quadros.

Antes de comprimir o vídeo de fato, ainda é possível fazer uma pré-visualização para conferir se a qualidade do vídeo ficará como quer. Além disso, também dá para compactar vários vídeos de uma só vez na ferramenta "Compactar vídeos em lotes", ou cortar conteúdos com a ferramenta de edição - um dos principais diferenciais do app.

3 de 6 Comprimir Vídeos - Encolher é um dos apps selecionados da lista — Foto: Reprodução/Marcela Franco Comprimir Vídeos - Encolher é um dos apps selecionados da lista — Foto: Reprodução/Marcela Franco

2. Compressão de vídeo

Compressão de vídeo é outro app para iPhone que permite reduzir o tamanho do arquivo de vídeos para o usuário conseguir mandar o conteúdo via WhatsApp. Para isso, basta tocar no ícone de "+", na tela inicial do aplicativo, e selecionar os vídeos para comprimir. Feito isso, o usuário pode ajustar a taxa de bits ou escolher umas das predefinições de resolução disponibilizadas pelo app.

Assim como no aplicativo anterior, no Compressão de vídeo também é possível visualizar o conteúdo antes de realizar o procedimento para verificar o resultado. Ainda, entre os destaques do app, está a possibilidade de também diminuir o tamanho de imagens.

4 de 6 Compressão de vídeo é uma opção para compactar conteúdos para iPhones — Foto: Reprodução/Marcela Franco Compressão de vídeo é uma opção para compactar conteúdos para iPhones — Foto: Reprodução/Marcela Franco

3. Compressor de Vide - Vídeo Compacto

Disponível para celular Android, o aplicativo Compressor de Vide - Vídeo Compacto apresenta um funcionamento simples. A tela inicial possui apenas duas opções: "Importar" e "Saídas". Ao tocar em "Importar", o usuário é direcionado para a aba com os vídeos salvos no celular. Então, é preciso selecionar qual o conteúdo para comprimir. Feito isso, basta personalizar algumas das opções do arquivo, como formato, qualidade e tamanho. Depois, toque em "Comprimir".

Um dos principais recursos do app é a ferramenta de corte, que permite diminuir o tamanho de vídeos grandes para serem enviados pelo mensageiro de mais uma forma.

5 de 6 Funcionamento simples permite compactar vídeos de forma rápida com o app Compressor de Vide - Vídeo Compacto — Foto: Reprodução/Marcela Franco Funcionamento simples permite compactar vídeos de forma rápida com o app Compressor de Vide - Vídeo Compacto — Foto: Reprodução/Marcela Franco

4. Video Compressor Panda Resizer

Para compactar vídeos de forma rápida, outra boa opção é o Video Compressor Panda Resizer. Ao entrar no app, o usuário logo é direcionado para os arquivos salvos do celular. Após escolher um conteúdo, é preciso selecionar uma das configurações do vídeo compactado exibidas na tela, como o tamanho do arquivo. Para concluir a ação, toque em "Compactar".

Um dos diferenciais do app disponível apenas para Android está no fato de ser possível escolher um tamanho específico para compactar o vídeo. Além disso, após a mídia ser comprimida, o usuário pode comparar o tamanho original e o tamanho do arquivo após o procedimento.

6 de 6 Aplicativo Video Compressor Panda Resizer é a opção para comprimir vídeos em celulares Android — Foto: Reprodução/Marcela Franco Aplicativo Video Compressor Panda Resizer é a opção para comprimir vídeos em celulares Android — Foto: Reprodução/Marcela Franco

