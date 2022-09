Conheça 10 games de RTS para curtir nos consoles, celulares e PCs

Jogo de estratégia RTS é um dos gêneros mais populares para consoles, celulares e PC. A sigla significa "Real Time Strategy" (ou "Estratégia em Tempo Real", em português), e tem como grande diferencial aliar o pensamento estratégico com uma pitada de ação para aumentar o dinamismo. O formato possui representantes de peso, como Age of Empires 4 , Warhammer 40,000: Dawn of War e Shadow Tactics: Blades of the Shogun . Neste tipo de jogo todas as unidades se movem e atacam ao mesmo tempo, ao contrário dos jogos de estratégia em turnos onde cada lado tem a sua vez.

Como a ação se desenrola em tempo real, esses jogos podem exigir não só planejamento, como também velocidade de execução. No jogo RTS Shadow Tactics: Blades of the Shogun, por exemplo, é preciso ter reflexos e timing para saber quando atacar e pegar inimigos desprevenidos ou realizar ações em sequência com diferentes unidades. Confira nas linhas abaixo dez jogos de estratégia em tempo real para curtir nos consoles, celulares e PCs.

O mais recente game na clássica saga de estratégia mantém muito de suas mecânicas tradicionais de capítulos anteriores, como o foco em erguer toda uma civilização enquanto precisa combater seus oponentes. Nos títulos da série, jogadores precisam se dedicar a obter vários recursos, entre madeira, comida, pedra e ouro, para erguer construções e produzir unidades.

O jogo conta com oito civilizações: Inglaterra, China, França, Mongólia, Sultanato de Déli, Sacro Império Romano, Rus e Dinastia Abássida, com peculiaridades e unidades próprias, indo desde camelos até elefantes. Jogadores podem utilizá-las através de quatro campanhas que acompanham várias batalhas históricas entre a Era das Trevas e o Renascimento, com pequenos vídeos no estilo de documentário sobre as batalhas.

2. Crusader Kings 3 (PS5, XBSX/S, PC)

Para jogadores que queiram imaginar como seria estar no papel de um rei nos tempos medievais, Crusader Kings 3 traz uma das experiências mais completas de simulação e estratégia. Apesar de ainda haver batalhas como em um jogo de estratégia comum, o foco está mais na simulação e os recursos mais importantes são os que representam o poder do rei, como riqueza, prestígio e sua posição com a igreja.

Muitos conflitos podem ser evitados através de alianças, casamentos ou ao encontrar segredos para chantagear seus adversários. Ao chegar ao fim da vida do rei, o jogo continua com seus herdeiros para criar uma longa dinastia.

Um dos jogos de estratégia mais originais dos últimos anos, RimWorld foca na parte da simulação conforme usuários tentam construir uma colônia em um planeta hostil. O game se destaca por dois pontos, a começar pela sua grande quantidade de mecânicas, nas quais cada personagem é incrivelmente profundo e suas ações podem levar a narrativas inesperadas.

O segundo, e mais importante, é um sistema de "narração" na qual o jogador escolhe um personagem que irá narrar sua história e fará com que eventos aconteçam. Cada narrador tem personalidade própria e pode oferecer um desafio maior ou menor ao jogador, além de haver a opção de caos completo com Randy Random.

Nos moldes de games de estratégia, como a série Commandos: Behind Enemy Lines, Shadow Tactics não coloca os usuários para controlar um grande exército, mas sim uma unidade de elite composta por membros que possuem habilidades específicas. A história se passa no Japão durante o período Edo, quando um misterioso senhor da guerra ameaça a unificação do país conquistada pelo Shogun.

O samurai Oshiro Mugen é encarregado de descobrir a identidade do vilão sem chamar atenção. Isso se reflete em uma jogabilidade que mescla stealth e estratégia, e jogadores terão que usar as habilidades de cada personagem para eliminar inimigos sem serem detectados.

Baseado no extenso universo do jogo de tabuleiro Warhammer 40,000, Dawn of War apresenta a eterna guerra do Imperium, que deseja a expansão da humanidade pelo espaço enquanto elimina qualquer força que fique em seu caminho. O jogo se passa no planeta Tartarus, onde o esquadrão de elite Blood Ravens enfrenta hordas de alienígenas Orks.

O game apresentava belos visuais na época, com grande quantidade de modelos 3D e boas animações, além de muita violência nos combates. Há também algumas particularidades na jogabilidade, como o fato de as unidades apenas serem movidas como esquadrões e a geração de recursos ser automática ao capturar certos pontos de interesse.

6. StarCraft 2: Wings of Liberty (PC)

Um dos jogos de estratégia com maior presença no cenário de esports, StarCraft 2 ficou conhecido pelo seu modo multiplayer competitivo equilibrado repleto de estratégias que precisam ser executadas com velocidade no mouse.

O game conta com três raças distintas, os humanos Terran, os Zerg e os Protoss, cada qual com seu estilo de jogar e unidades próprias. A campanha single player acompanha apenas os Terrans no papel de Jim Raynor, personagem de StarCraft: Brood War, que tenta derrubar um governo corrupto.

Facilmente um dos melhores jogos de estratégia com temática realista, Company of Heroes 2 coloca jogadores no controle do exército da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto o primeiro game focava mais na parte ocidental do conflito.

Além da atmosfera realista de guerra com muita fumaça e combates acontecendo ao mesmo tempo, um dos principais pontos de destaque do jogo está em suas mecânicas de destruição de construções. Usuários podem usar prédios como cobertura, mas eles também podem ser destruídos por artilharia, tanques e mais para abrir caminho.

Antes do famoso MMORPG World of Warcraft, o mundo de Warcraft se desenrolava em jogos de estratégia em tempo real como Reign of Chaos. O game conquistou muito sucesso com elementos de RPG no jogo, no qual é possível acompanhar heróis individuais, vê-los subir de nível e equipá-los para enviá-los aos combates.

A história acompanha três facções, os humano da Aliança, os orcs da Horda e os Elfos Noturnos enquanto lutam contra as forças mortas-vivas lideradas por Arthas Menethil que deseja conquistar o mundo de Azeroth.

Normalmente jogadores de estratégia precisam escolher se preferem jogos de estratégia em turnos ou em tempo real, mas a série Total War simplesmente decidiu fazer os dois. Há tanto um momento de planejamento no qual as unidades são movidas em turnos quanto estratégia em tempo real durante os confrontos propriamente ditos.

O game cobre um século do Império Romano, desde a época da república até o império no qual jogadores podem controlar líderes como Júlio César, Espártaco e Aníbal contra exércitos de bárbaros, saxões e até Átila, o Huno.

10. Mushroom Wars 2 (PS4, XBOX, Switch, PC, Android, iOS)

Para jogadores que querem uma experiência de estratégia mais simples e rápida, Mushroom Wars 2 oferece combates divertidos e estratégicos fáceis de começar a jogar e difíceis de dominar. No game, o usuário comanda um exército de cogumelos e tenta capturar as construções inimigas no mapa, porém as unidades não se enfrentam em qualquer área, apenas dentro das construções em si.

As bases obtidas pelo jogador produzem novos soldados cogumelo a todo instante, porém é preciso encontrar um equilíbrio entre sacrificar alguns deles para realizar upgrades na base e enviar parte do seu exército para tomar bases inimigas.