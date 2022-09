Controle para PC gamer: veja 7 modelos para usar no computador

Controles para PC gamer são ideais para usuários que querem ter uma experiência de jogatina semelhante aos consoles. Eles são ideais para substituir o teclado nos games. Empresas como Logitech, PowerA, Razer , Redragon e Sony oferecem modelos por preços a partir de R$ 139 , como é o caso do Redragon Saturn G807, que conta com sistema de vibração duplo.

Já o DualSense é um controle da Sony lançado junto com o PS5 que traz microfone embutido por cerca de R$ 409. Outra alternativa é o Razer Wolverine Tournament Edition, que apresenta quatro botões multifuncionais e borrachas antideslizantes por valores que partem de R$ 1.652. Veja a seguir sete controles para PC gamer para comprar no Brasil em 2022.

1. Redragon Saturn G807 - a partir de R$ 139

O Redragon Satum G807 é um controle leve, com cerca de 290 gramas. Ele foi desenvolvido para ser confortável mesmo após horas de jogo. Os gatilhos R2 e L2 tem formato especial de precisão com tecnologia de detecção de força. Já na parte traseira se encontra a ‘Chave de Seleção de API (XInput/DInput)’ para fácil reconhecimento de jogos. O produto é visto por valores a partir R$ 139.

Além disso, tem sistema de vibração duplo para uma maior realidade nos jogos. A conectividade é via cabo USB de 1,5 metro e tem garantia de um ano. Na Amazon, foi avaliado com nota 4,4 de 5 com algumas reclamações que alegam que o produto não entrega o que promete.

Prós: função ‘Modo Turbo’ e preço

2. Logitech F310 - a partir de R$ 191

O Logitech F310 foi pensado para proporcionar horas de jogatina mais confortáveis e promete posições mais relaxadas. O layout é clássico e lembra os controles tradicionais. O D-pad padrão fica em único ponto de giro e as quatro teclas individuais deslizam para uma sensação tátil mais sensível. O produto pode ser encontrado por cifras que partem de R$ 191.

O fabricante promete configuração fácil pelo software de perfil da Logitech, que possibilita alterar os comandos predefinidos ou adaptar o F310 para ser utilizado com um título não compatível. Os botões e os controles são totalmente programáveis e podem até mesmo imitar comandos de teclado e mouse. O F310 é compatível com sistemas Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7 ou Windows Vista. A conectividade é via cabo USB e tem garantia de um ano. Ele foi avaliado com nota 4,6 de 5 na Amazon. Por lá, existem elogios em relação ao desempenho e custo-benefício. Porém, há quem reclame da ergonomia e conforto prometido pela marca.

Prós: botões programáveis

O controle da PowerA é um modelo ergonômico para um maior conforto durante a jogatina. As alças traseiras são texturizadas e o design clássico exclusivo é licenciado pelo Xbox. Ele ainda conta com dois botões de jogos avançados e mapeados, localizados na traseira do controle. Estes botões podem ser programados rapidamente no meio do jogo. Outra função interessante é o botão Compartilhar, que captura imagens e clipes que depois podem ser compartilhados. O periférico é visto por cerca de R$ 280.

Em relação ao áudio, tem conector de fone de ouvido estéreo padrão 3,5 mm e discagem de volume com silenciamento de bate-papo com apenas um toque. A conectividade é via cabo USB que acompanha fecho de velcro. Na Amazon foi avaliado com nota 4,4 de 5, com elogios ao custo-benefício.

Prós: design e custo-benefício

O DualSense é fabricado pela Sony lançado junto com o PS5 e o seu design é inspirado na galáxia com tons sutis de preto e detalhes em cinza. É um controle sem fio que promete uma experiência de jogo mais profunda e imersiva. O fabricante ainda promete respostas táteis e efeitos de gatilhos adaptáveis. Ele é vendido por cerca de R$ 409.

O microfone embutido permite a comunicação online com outros jogadores. No site da Amazon, foi avaliado com nota 4,9 de 5 com elogios ao desempenho e algumas reclamações com relação a problemas com botões.

Prós: conectividade sem fio

O Turtle Beach Recon é um controle ergonômico que conta com texturas na estrutura. O modelo promete áudio de qualidade com fácil acesso às configurações de equalização, mix volume dos jogos, bate-papo e monitoramento do microfone que garantem um melhor desempenho na jogatina. O D-pad é preciso com oito direções que possibilitam movimentos mais suaves nos jogos. Ele é visto por cerca de R$ 496.

O item tem motores de vibração para uma maior imersão no jogo e a conectividade é feita via cabo. Na página da Amazon, foi avaliado com nota 4,2 de 5, com elogios ao desempenho do controle e algumas reclamações com relação à qualidade do material dos botões e cabo.

Prós: qualidade de áudio

O Thrustmaster eSwap é indicado para qualquer usuário, tanto iniciantes como jogadores profissionais. Ele tem design e textura ergonômicos que proporcionam um manuseio fácil e confortável e uma excelente aderência. O D-pad também é ergonômico com botões responsivos que são até 64% mais rápidos do que os botões padrão baseados em membrana, com uma vida útil de mais de cinco milhões de ativações. O modelo é encontrado por valores que partem de R$ 1.137.

A mira do jogador pode ser melhorada com os mini-sticks S5 NXG de última geração que apresentam uma vida útil de dois milhões de ativações, além de maior precisão com gerenciamento de suas zonas mortas. Outras possibilidades são os controles das travas físicas que permite o deslocamento dos gatilhos LT/RT de acordo com as preferências pessoais. Já os dois botões traseiros adicionais podem ser remapeados (ou desativados) diretamente no gamepad ou por meio do software ThrustmapperX. Na Amazon, foi avaliado com nota 3,6 de 5, com elogios ao desempenho e reclamações em relação ao conforto.

Prós: muitas possibilidades de configuração dos botões

7. Razer Wolverine Tournament Edition - a partir de 1.652

O Razer Wolverine Tournament Edition é um controle ergonômico que pode ser adaptado para atender às necessidades do usuário. Isso graças aos quatro botões multifuncionais que podem ser utilizados de diferentes formas. O item ainda promete respostas rápidas que devem fazer a diferença durante as batalhas. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.652 para comprar o produto.

O controle ainda tem iluminação personalizável Razer Chroma que possibilita jogos mais imersivos e os punhos possuem borrachas antideslizantes. Ele apresenta também botões extras que permitem configurações de jogos mais avançadas. A conectividade é via cabeamento com conector USB e tem compatibilidade com Windows 10. O modelo foi avaliado com nota 4,5 de 5 com muitos elogios ao desempenho e qualidade da peça.

Prós: iluminação Razer Chorma

