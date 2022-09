Cooler para notebook: 7 suportes com resfriamento para comprar em 2022

Já o NBC-400BK, da C3Tech, disponibiliza sistema de refrigeração com duas fans de 140 mm e iluminação RGB por valores que partem de R$ 146. Outra alternativa é o CN200, da Vinik, promete refrigeração por seis ventoinhas e um espaço reservado para hospedar o celular por cerca de R$ 218. Veja abaixo sete coolers para notebook para comprar no Brasil em 2022.

O Notepal CMC3, da Cooler Master, oferece confecção em plástico ABS texturizado em preto. O centro do corpo acomoda uma única ventoinha de 200 mm, enquanto a parte inferior resguarda um apoio para manter o notebook fixo. O item disponibiliza altura fixa, e pode ser apoiado tanto em superfícies planas quanto nas pernas. O acessório pode ser encontrado por valores a partir de R$ 73.

A fabricante promete acomodação confortável para notebooks com até 15 polegadas. Além disso, possui suporte antiderrapante dianteiro para promover mais estabilidade. A fan detém uma velocidade de até 700 RPM. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o ótimo custo-benefício e a boa eficiência da ventoinha. Porém, criticam que a velocidade do sistema de refrigeração é muito baixa.

Prós: ventoinha grande

ventoinha grande Contras: não é possível ajustar a altura

O modelo 21962, da Trust, suporta notebooks com até 16 polegadas, além de apresentar sistema de iluminação LED na cor azul. O centro do corpo fornece uma única ventoinha de 115 mm com um total de 11 pás. A confecção do produto foi desenvolvida em plástico ABS e liga metálica, materiais que podem aumentar a vida útil do produto. Este modelo também oferece altura fixa.

Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o funcionamento silencioso e o comprimento agradável do fio de conexão. No entanto, criticam que o nível de refrigeração é muito baixo. Ele é encontrado por cifras a partir de R$ 83.

Prós: oferta iluminação LED

oferta iluminação LED Contras: não oferece regulação de altura

3. Cooler Master Notepal L2 – a partir de R$ 95

O Notepal L2, da Cooler Master, oferece uma base confeccionada em plástico e de angulação quase inteiramente plana: há uma leve inclinação na região frontal para elevar a altura do notebook. O produto promete ser eficiente para quase todo tipo de máquina disponível no mercado. O modelo pode ser adquirido por cerca de R$ 95.

Ele conta com uma única ventoinha de 160 mm no centro do corpo, que leva a refrigeração ao laptop por meio de pequenos orifícios na base. A potência do dispositivo alcança 2,25 W, promete uma LED na cor azul e uma velocidade de até 1.400 RPM. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os usuários denotam a beleza da iluminação LED. Em contrapartida, criticam que a inclinação do notebook é muito curta.

Prós: compatibilidade universal

compatibilidade universal Contras: ausência de ajuste de altura

O NBC-400BK, da C3Tech, oferta duas ventoinhas de 140 mm cada, que expressam um espectro de iluminação RGB. A base da estrutura foi confeccionada em plástico ABS e promete hospedar confortavelmente os notebooks com até 17 polegadas. Já os apoios do suporte disponibilizam uma regulação e altura em até sete diferentes níveis, o que pode agradar a maior parte dos usuários. O produto é comercializado por valores que partem de R$ 146.

O periférico garante, ainda, uma velocidade total de 1.200 RPM nas fans e uma potência de 5 W. A utilização é indicada em superfícies planas, tais como mesas e balcões. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente o bom custo-benefício e a eficiência condizente com as especificações anunciadas. Contudo, criticam que o processo de refrigeração proporciona muito barulho.

Prós: presença de iluminação RGB

presença de iluminação RGB Contras: não pode ser apoiado nas pernas

5. Warrior AC327 – a partir de R$ 163

O AC327, da Warrior, apresenta um sistema de ventilação bastante robusto, pois conta com a presença de cinco ventoinhas de 125 mm cada. As fans ainda fornecem iluminação LED vermelha e uma velocidade razoável de 1.400 RPM. O cooler é visto por cifras que partem de R$ 163.

A construção do equipamento oscila entre plástico ABS e metal e promete hospedar notebooks de até 17 polegadas. O item disponibiliza botões para administrar a iluminação LED. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o funcionamento silencioso e bastante eficiente. Porém, criticam que o cabo de conexão é muito frágil.

Prós: sistema robusto de refrigeração

sistema robusto de refrigeração Contras: ausência de regulação de altura

O GXT 278 Yozu, da Trust, apresenta características bastante similares ao produto anterior. Contudo, oferece apenas quatro ventoinhas, cada uma com iluminação em LED vermelha e velocidade de até 1.200 RPM. Ele é encontrado por valores a partir de R$ 172.

Confeccionado em metal e plástico, a base suporta notebooks com até 17 polegadas. Também oferece três diferentes ajustes para regular a altura. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários denotam a eficiência do sistema de refrigeração. Contudo, destacam negativamente o barulho excessivo.

Prós: presença de quatro fans

presença de quatro fans Contras: barulhento

7. Vinik CN200 – a partir de R$ 218

O CN200, da Vinik, oferta uma construção quase inteiramente em plástico e com texturização preta. O interior do item apresenta um total de seis ventoinhas: três com 110 mm e outras três com 70 mm. Cada uma detém iluminação RGB e uma velocidade que varia entre 1.000 a 2.100 RPM. Com uma potência de 1,75 W, o periférico promete acomodar notebooks de até 19 polegadas. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 218 para comprar o produto.

A construção ainda garante sete diferentes posições de ajuste para a altura, e um suporte lateral para hospedar o celular. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o funcionamento silencioso e a beleza do design.

Prós: funcionamento silencioso

funcionamento silencioso Contras: não há

