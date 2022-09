Copa do Mundo 2022: 5 projetores para criar um telão e assistir aos jogos

Projetores 4K são opções interessantes para assistir aos jogos da Copa do Mundo 2022. Os equipamentos podem projetar imagens de até 300 polegadas. Empresas como Epson , Optoma e Acrojoy oferecem modelos por preços a partir de R$ 2.051 , como é o caso do D501, da Acrojoy, que conta com conexão Wi-Fi e resolução Full HD.

Já opções mais caras, como o Home Cinema 5050UB, da Epson, podem converter vídeos analógicos em digital em tempo real e saem por cerca de R$ 25.990. Outra alternativa é o Optoma CinemaX P2, que tem brilho de 3.000 lúmens e resolução 4K por valores que partem de R$ 33.440. Na lista abaixo, o TechTudo reuniu cinco opções de projetores para comprar no Brasil em 2022.

1 de 6 Projetor pode ser boa opção para assistir aos jogos da Copa do Mundo 2022 — Foto: Unsplash/Alex Litvin Projetor pode ser boa opção para assistir aos jogos da Copa do Mundo 2022 — Foto: Unsplash/Alex Litvin

O projetor da Acrojoy é outra opção que traz um custo-benefício interessante. O modelo apresenta recursos interessantes, como reprodução de imagens em Full HD nativo, brilho de 9.500 lúmens e taxa de contraste que fica em 12000:1. Ele também suporta vídeos em 4K, mas, para isso, é necessário conectá-lo a um notebook. A tela projetada pode variar o tamanho de 120 a 300 polegadas e o modelo pode ser usado tanto em ambientes internos quanto externos. Ele é visto por valores que partem de R$ 2.051.

O equipamento ainda possui alto-falantes integrados que são compatíveis com a tecnologia Hi-Fi, oferecendo qualidade de som premium. Além disso, o modelo também conta com conexões Wi-Fi, HDMI, USB e AV, sendo compatível com celulares, laptops, pen drives e outros dispositivos. No site da Amazon, consumidores avaliaram o modelo com nota 4,3 de 5. Eles elogiam a facilidade de uso do projetor e qualidade de reprodução das imagens. Como pontos negativos, no entanto, ressaltam que o modelo não possui conexão via Bluetooth e alguns usuários relatam dificuldade de conectá-lo ao Wi-Fi.

2 de 6 O projetor Acrojoy ‎D501 pode reproduzir imagens em tela de até 300 polegadas — Foto: Reprodução/Amazon O projetor Acrojoy ‎D501 pode reproduzir imagens em tela de até 300 polegadas — Foto: Reprodução/Amazon

O projetor Spare P1, da Fudoni, pode ser utilizado tanto em ambientes internos como externos. Ele possui resolução nativa em Full HD, prometendo a reprodução de imagens nítidas e vívidas. A taxa de contraste do modelo é de 10000:1, o brilho é de 9.000 lúmens o projetor traz uma tecnologia de calibração de cores que pode aprimorar a qualidade de reprodução das imagens. O equipamento ainda conta com conexões Wi-Fi e Bluetooth e é possível conectá-lo a alto-falantes externos para melhorar a qualidade do som. O modelo é vendido por R$ 2.597.

O dispositivo também é compatível com diversos outros aparelhos, já que, além da conexão via Bluetooth, possui portas USB, HDMI, VGA, e AV. A tela projetada pode assumir tamanhos que variam de 30 a 230 polegadas, e o modelo é portátil, pesando pouco mais de 1,5 kg. No site da Amazon, consumidores avaliam o equipamento com nota 4,1 de 5, e destacam a qualidade de reprodução e o peso leve do projetor como pontos positivos. No entanto, criticam a baixa qualidade dos alto-falantes integrados à peça e relatam problemas de conexão.

3 de 6 O projetor ‎Spare P1, da Fudoni, pode reproduzir imagens com tamanho que varia de 30 a 230 polegadas — Foto: Reprodução/Amazon O projetor ‎Spare P1, da Fudoni, pode reproduzir imagens com tamanho que varia de 30 a 230 polegadas — Foto: Reprodução/Amazon

O projetor UHD38, da Optoma, é um modelo um pouco mais caro do que as opções anteriores. Ele promete uma experiência de cinema em casa e pode reproduzir imagens em 4K. A opção também pode ser utilizada por gamers que desejam aprimorar a experiência da jogatina usando um telão, já que, de acordo com a fabricante, o modelo possui taxa de resposta de apenas 4,2 ms em 1080p, o que deve manter a suavidade de reprodução das imagens sem atrasar as partidas. Ele é encontrado por cerca de R$ 13.382.

O modelo conta com brilho de 4.000 lúmens e taxa de contraste que chega a 1.000.000:1. Ele também conta com tecnologias como o UltraDetail, Dynamic Black, HDR e HLG, que prometem reproduzir imagens mais nítidas mesmo em cenas que ocorrem em ambientes escuros, mantendo brancos brilhantes e pretos profundos. A tela projetada tem tamanho que varia de 120 a 300 polegadas, e o modelo também oferece variedade de conexão, incluindo entradas HDMI, USB, VGA. Por lá, o projetor é avaliado com nota 3,8 de 5. Consumidores que adquiriram o modelo destacam que ele mantém uma boa qualidade de reprodução mesmo em ambientes mais iluminados, e também elogiam a qualidade do som. Como pontos negativos, no entanto, relatam que tiveram problemas com a ventoinha e com a lâmpada do projetor ao longo de alguns meses de uso.

Prós: boa qualidade de reprodução mesmo em ambientes iluminados e taxa de resposta de 4,2 ms

boa qualidade de reprodução mesmo em ambientes iluminados e taxa de resposta de 4,2 ms Contras: não possui conexão Wi-Fi nem Bluetooth e relatos de consumidores indicam que o modelo pode apresentar problemas após alguns meses de uso

4 de 6 O projetor UHD38, da Optoma, promete reproduzir imagens em alta qualidade mesmo em ambientes iluminados — Foto: Divulgação/Optoma O projetor UHD38, da Optoma, promete reproduzir imagens em alta qualidade mesmo em ambientes iluminados — Foto: Divulgação/Optoma

O projetor Home Cinema 5050UB, da Epson, é capaz de converter vídeo analógico em digital em tempo real. Ele suaviza as transições e melhora a qualidade de resolução de maneira automática. De acordo com a fabricante, o modelo reproduz o conteúdo original da forma como ele foi feito para ser exibido. O equipamento pode reproduzir imagens em 4K e conta com diversas tecnologias para aprimorar a qualidade de resolução, uma delas é a 3LCD, que pode alcançar 100% do sinal de cores dos RGB de cada frame para projetar uma maior gama de tons.

Com brilho de 2.600 lúmens e taxa de contraste de 1.000.000:1, além de seu ajuste HDR e sua lente de alta precisão, o modelo promete a reprodução de cores nítidas e em alta definição, sem vazamentos de luz. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 25.990 para comprar o produto.

Prós: alta resolução de imagem e capacidade de conversão de vídeos analógicos em digital

alta resolução de imagem e capacidade de conversão de vídeos analógicos em digital Contras: preço elevado

5 de 6 O modelo Home Cinema 5050UB possui modos de cinema com capacidade para reprodução em 3D — Foto: Divulgação/Epson O modelo Home Cinema 5050UB possui modos de cinema com capacidade para reprodução em 3D — Foto: Divulgação/Epson

5. Optoma CinemaX P2 - a partir de R$ 33.440

O modelo CinemaX P2, da Optoma, é a opção ideal para quem realmente deseja viver uma experiência de sala de cinema em casa. O projetor é capaz de reproduzir imagens em 4K Ultra HD com uma proporção de contraste de 2.000.000:1. Ele tem brilho de 3.000 lúmens, e mantém uma boa resolução mesmo em ambientes com claridade. O modelo ainda traz tecnologias como uma roda de cor de seis segmentos que promete cores cinematográficas precisas, som premium para reprodução de áudio nítido e claro e compatibilidade com assistentes de voz, como a Alexa ou Google Assistente. O modelo é visto por cifras a partir de R$ 33.440.

O modelo pode reproduzir telas de até 120 polegadas e a fonte de luz do equipamento possui vida útil de até 30 mil horas. O projetor ainda conta com entradas HDMI, AV e USB. No site da Amazon, o modelo é avaliado com nota 4 de 5. Por lá, consumidores elogiam a alta qualidade de reprodução das imagens e dos alto-falantes. Alguns usuários, porém, relatam que tiveram problemas com o modelo em pouco tempo de uso. De acordo com alguns deles, o projetor parou de funcionar e começou a exibir mensagens de temperatura elevada com pouco tempo de uso.

Prós: promete reproduzir imagens em alta qualidade mesmo em ambientes iluminados

promete reproduzir imagens em alta qualidade mesmo em ambientes iluminados Contra: preço bastante elevado

6 de 6 Optoma CinemaX P2 para quem quer viver a experiência de um cinema em casa — Foto: Divulgação/Optoma Optoma CinemaX P2 para quem quer viver a experiência de um cinema em casa — Foto: Divulgação/Optoma

