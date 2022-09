Copa do Mundo 2022: 7 fitas de LED para criar uma iluminação diferente

Fitas LED são uma boa opção para decorar a sala de estar com cores diferentes para assistir aos jogos da Copa do Mundo de 2022. Empresas como Philips , Positivo , Elgin , Geonav , WiZ, e Ekaza disponibilizam modelos com até cinco metros de comprimento e múltiplas possibilidades de ajuste e conexão por preços a partir de R$ 134 , como é o caso da Ekaza ‎EKNX-T113-5M, que apresenta potência de 24 W.

Já a Positivo Smart Fita LED Wi-Fi garante padrão de cores RGB, uma potência de 3 W, comprimento de 3 metros e pode ser controlada remotamente por assistentes virtuais por valores que partem de R$ 279. Outra alternativa é a Philips Hue, que promete uma potência de 20 W e pode ser fixada tanto em madeira quanto em gesso por cerca de R$ 709. Confira a seguir sete fitas de LED para comprar no Brasil.

A Ekaza ‎EKNX-T113-5M é uma fita LED com comprimento total de cinco metros, ideal para decorar ambientes como quarto e sala de estar. O equipamento fornece um controle no cabo que permite o ajuste da temperatura da iluminação, brilho e administração de cores dentro do padrão RGB. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 134.

Com uma potência de 24 W, o sistema elétrico possui bivoltagem para fontes de energia com 110 V e 220 V. Todo o prolongamento da fita detém acabamento branco. O esquema de luzes pode ser controlado remotamente via aplicativo no celular. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a facilidade do controle remoto via app e a instalação simplificada. Porém, criticam que a vida útil do eletrônico é muito curta.

O modelo da AGL se destaca pela facilidade de administração remota. É possível controlar o equipamento por meio do app compatível com celular, ou até mesmo pelo controle de voz acionado por assistentes virtuais como Alexa e Google Assistente. Também é possível programar um horário para as luzes serem acionadas automaticamente, o que diversifica a utilização. O periférico pode ser adquirido por cifras a partir de R$ 217.

Com um prolongamento de cinco metros e acabamento na cor branca, esta fita possibilita uma potência de 7,2 W e um sistema de iluminação RGB com até 16 milhões de cores disponíveis. A fabricante promete tecnologia bivolt e até 90 lâmpadas por cada metro. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a qualidade do produto, o acabamento, e a embalagem bem feita. Porém, alguns usuários alertam que a conectividade é complicada, e que as lâmpadas tendem a acender sozinhas.

A Geonav ‎HILS3QF apresenta um comprimento total de três metros com uma potência razoável de até 30 W. Com fio branco, o sistema do equipamento promete uma experiência de cores em padrão RGB e mudanças de temperatura para quente e frio. Também é possível controlar o eletrônico por meio do comando de voz via assistente virtual como a Alexa. O produto é vendido por cerca de R$ 225.

Além disso, a fonte de energia é bivolt, enquanto o sistema de iluminação pode ser programado para ligar em horários específicos. O acabamento ainda garante resistência contra respingos de água e chuvas leves. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários denotam a potência do equipamento e os modos pré-definidos de estudo e trabalho. Contudo, destacam negativamente a cola, que apresenta fixação fraca.

4. Positivo Smart Fita LED Wi-Fi – a partir de R$ 279

O Positivo Smart Fita LED Wi-Fi garante instalação descomplicada e um padrão de cor RGB para auxiliar na decoração da casa. Com uma potência total de 3 W, o periférico detém três metros de comprimento, um ajuste com 16 milhões de cores, e uma fita autocolante para facilitar na utilização. O produto é visto por valores a partir de R$ 279.

Também pode ser administrado à distância pelo aplicativo da fabricante, ou até pelo comando de voz via Alexa e Google Assistente. O acabamento flexível da fita admite fixação em painéis, mesas e sancas de gesso. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam as diversas opções de ajustes disponíveis no aplicativo.

A fita da Elgin é outro modelo de produto smart que pode ser facilmente controlado pelo aplicativo no celular ou por assistentes virtuais. O eletrônico oferta uma potência de 20 W que se estende por um prolongamento de até três metros. A tecnologia é bivolt, o que pode agradar a maior parte dos públicos. O produto é vendido por cifras que partem de R$ 291.

A estrutura flexível facilita a instalação. Além disso, o consumidor pode controlar funções como intensidade de brilho e até a temperatura das luzes. O produto é avaliado com uma nota de 4,1 de 5 na Amazon.

A fita WiZ fornece utilização simplificada em virtude da tecnologia plug-and-play, que dispensa configuração prévia. Além disso, a administração remota pode ser realizada tanto via Wi-Fi quanto Bluetooth pelo celular, embora também haja compatibilidade com assistentes virtuais, como a Siri. O produto pode ser adquirido por cifras que partem de R$ 357.

As luzes emitem padrões de cor RGB a uma potência total de 20 W, além de conter um prolongamento de até dois metros. Também é possível ajustar a intensidade de brilho e a temperatura das cores, o que versatiliza o uso. A superfície pode ser anexada em paredes de madeira ou gesso. O modelo é avaliado com uma nota de 3,3 de 5 na Amazon.

7. Philips Hue – a partir de R$ 709

A Philips Hue é uma fita com autocolante: o lado adesivo facilita a fixação em superfícies como madeira e até gesso. Com dois metros de comprimentos e 20 W de potência, o item pode ser controlado remotamente via app ou assistente virtual Alexa. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 709 para comprar o produto.

O sistema remoto fornece ajustes como programação para acionar as luzes, temporizador, mudança de intensidade e temperatura e padrão de cores RGB. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam positivamente a intensidade do brilho das luzes e a facilidade de configuração.

