Copa do Mundo 2022: 7 lâmpadas inteligentes para mudar a iluminação do ambiente

As lâmpadas inteligentes são opções interessantes para mudar a iluminação do ambiente. Elas podem ser uma boa opção para curtir os dias de jogos da Copa do Mundo 2022, inclusive para animar a torcida. Além de ajudar na decoração do cômodo, as lâmpadas smart também se destacam pela economia de energia e pelas facilidades de controle. Empresas como Intelbras , Positivo , Elgin e WiZ oferecem modelos por preços a partir de R$ 42 , como é o caso da Intelbras EWS 407, que tem 7 W de potência.

Já a Positivo Smart Lâmpada Wi-Fi promete vida útil de até 15 mil horas por valores que partem de R$ 55. Outra alternativa é a WiZ A60, que assegura potência semelhante a uma lâmpada de 60 W por cerca de R$ 97. Conira a seguir sete modelos para personalizar espaços durante a reunião com amigos e familiares para curtir os jogos da Copa do Mundo 2022.

1 de 8 Lâmpada inteligente: veja 7 modelos por preços que variam entre R$ 42 e R$ 97 — Foto: Pedro Vital/TechTudo Lâmpada inteligente: veja 7 modelos por preços que variam entre R$ 42 e R$ 97 — Foto: Pedro Vital/TechTudo

Onde comprar TV Box e qual modelo escolher? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. Intelbras EWS 407 - a partir de R$ 42

A EWS 407, da Intelbras, traz potência de 7 W com 560 lúmens. Por isso, pode ser indicada para aqueles que procuram luminosidade intermediária por um preço mais em conta. A instalação não tende a ser complicada, uma vez que necessita apenas de um bocal E27 para funcionar. A conexão precisa ser feita em rede 2,4 GHz e o intermédio pode contar com o app Izy Smart, disponível para Android e iOS. Ela é vendida por valores que partem de R$ 42.

Segundo a fabricante, o controle via smartphone permite acessar diversas funções à distância, como ligar e desligar, mudar a cor da luz, dimerizar, agendar o funcionamento, personalizar um cenário e ajustar-se de acordo com a música que está tocando. Os consumidores da Amazon que adquiriram o produto avaliam a EWS 407 em 4,7 estrelas. Entre os comentários, é possível encontrar elogios sobre a facilidade de instalação e relatos de dificuldades na conexão.

Prós: custo-benefício e característica bivolt

custo-benefício e característica bivolt Contras: não recomendado para ambientes externos

2 de 8 EWS 407 pode ser controlada via aplicativo Izy Smart — Foto: Divulgação/Intelbras EWS 407 pode ser controlada via aplicativo Izy Smart — Foto: Divulgação/Intelbras

O produto da Elgin traz 10 W de potência e 803 lumens, números robustos que podem entregar uma iluminação potente por um preço mais em conta. Neste sentido, ele pode ser útil para quem deseja usar em ambientes maiores sem ter problemas com a abrangência da iluminação. A instalação, por sua vez, necessita apenas de um bocal E27, padrão e de uma configuração inicial pelo app Elgin Smart, que pode ser encontrado na App Store e na Google Play Store. O modelo é visto por cerca de R$ 49.

A lâmpada conta com recursos já conhecidos neste segmento, como controle de temperatura, ou seja, variações entre tonalidades quentes e frias (branco e amarelo). Também é possível alterar a cor das luzes com a ajuda do recurso RGB, que oferece mais de 16 mil faixas de coloração para o ambiente. Com promessa de economia e luminosidade, a luz agrega 4,6 estrelas entre as avaliações da Amazon. As classificações sugerem satisfação com a potência e com a gama de cores disponíveis, mas alertam que o produto pode ser desconfigurado quando desligado no interruptor por muito tempo.

Prós: luminosidade significativa

luminosidade significativa Contras: pode se desconectar caso o interruptor fique muito tempo desligado

3 de 8 Elgin garante 803 lumens em sua lâmpada — Foto: Divulgação/Elgin Elgin garante 803 lumens em sua lâmpada — Foto: Divulgação/Elgin

3. i2Go Home Lâmpada Inteligente - a partir de R$ 54

A i2Go também integra o ramo de lâmpadas inteligentes com o modelo de 10 W. O produto dispõe de ajustes de cor (RGB) e temperatura, que permite variar entre tonalidades quentes e frias. Outra ferramenta de personalização é o modo pré-definido, com configurações para leitura, trabalho e período noturno, por exemplo. O produto pode ser visto por cerca de R$ 54.

A conexão entre lâmpada e telefone é feita via o aplicativo i2Go Home, que pode ser encontrado na App Store e na Google Play Store. Por lá, também é possível programar o horário de funcionamento da luz e controlar sua intensidade. Avaliado em 4,7 estrelas na Amazon, o modelo da i2Go reserva comentários positivos sobre o funcionamento e o custo-benefício.

Prós: potência de 10W e custo-benefício

potência de 10W e custo-benefício Contras: pode perder as configurações com facilidade

4 de 8 Produto da i2Go tem suporte a luzes RGB — Foto: Divulgação/i2Go Produto da i2Go tem suporte a luzes RGB — Foto: Divulgação/i2Go

4. Positivo Smart Lâmpada Wi-Fi - a partir de R$ 55

A lâmpada da Positivo pode se destacar entre consumidores que buscam a relação entre custo-benefício. Com cerca de 806 lúmens, a luz LED de 9 W pode iluminar um cômodo relativamente grande sem muitos problemas. A característica bivolt permite que o produto seja instalado em qualquer local sem que haja preocupação com a voltagem do ambiente. No entanto, é preciso valer-se de uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz para assegurar o funcionamento do item. O controle pode ser feito via software Positivo Casa Inteligente. Ela é vista por cifras a partir de R$ 55.

Timer, controle de temperatura e de cor são opções que integram a dinâmica da lâmpada, assim como uma garantia de 12 meses. Segundo a fabricante, a vida útil do item promete funcionamento para mais de 15 mil horas e ele pode ser utilizado, entre outras coisas, para compor a decoração do ambiente. Avaliada em 4,7 estrelas na Amazon, a lâmpada agrega comentários positivos sobre o brilho e a luminosidade, mas reserva alertas sobre possíveis problemas de conexão com alguns provedores específicos de internet.

Prós: luminosidade tende a ser potente

luminosidade tende a ser potente Contras: pode apresentar problemas de conexão quando ligados a provedores específicos

5 de 8 Lâmpada Positivo dispõe de 9W de potência — Foto: Divulgação/Positivo Lâmpada Positivo dispõe de 9W de potência — Foto: Divulgação/Positivo

5. RSmart Smart Lâmpada Wi-Fi - a partir de R$ 59

A lâmpada RSmart é uma opção voltada para consumidores que buscam um produto intermediário em termos de preço e iluminação. Isso porque a ficha técnica dele indica uma potência de 9 W, ideal para ambientes internos. Além disso, a instalação dispensa equipamentos elaborados ou mão de obra especializada, uma vez que é preciso apenas rosqueá-la no bocal desejado. O modelo aparece por valores que partem de R$ 59.

Para controlar a lâmpada, basta fazer o download do app RSmart e garantir uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz para desempenhar a comunicação entre luz e aplicativo. Entre as possibilidades de personalização, estão o ajuste de temperatura e RGB, que conferem tonalidades diferentes. Bivolt e com timer disponível, o produto é avaliado em 4,6 estrelas na Amazon. As classificações destacam a boa iluminação, mas outras pontuam problemas de conexão.

Prós: fácil instalação

fácil instalação Contras: não é recomendado o uso em ambientes externos

6 de 8 Produto da RSmart precisa de uma conexão de 2,4 GHz para funcionar — Foto: Divulgação/Amazon Produto da RSmart precisa de uma conexão de 2,4 GHz para funcionar — Foto: Divulgação/Amazon

6. Smarteck Lâmpada Wi-Fi - a partir de R$ 64

O produto Smarteck é indicado para quem busca uma iluminação amena. Ele conta com potência de 7 W e pode ser usado em ambientes internos. Assim como as demais lâmpadas, esta também tem funcionamento programável e pode ter intensidade e cores ajustáveis, de modo a personalizar de acordo com a demanda do momento. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 64 para comprar o produto.

A instalação pode ser feita em qualquer bocal, enquanto o controle das funções via smartphone necessita do download do app Smarteck, disponível para Android e iOS. Para adeptos às assistentes virtuais, a lâmpada também conta com suporte para Google Assistente e Alexa. Com 4,5 estrelas na Amazon, o item agrega elogios de consumidores à instalação, mas tem ressalvas quanto ao processo de conexão a dispositivos inteligentes.

Prós: controle de temperatura e de cores

controle de temperatura e de cores Contras: potência diminuta de 7 W

7 de 8 Lâmpada smart tem controle de temperatura — Foto: Divulgação/Smarteck Lâmpada smart tem controle de temperatura — Foto: Divulgação/Smarteck

7. WiZ A60 - a partir de R$ 97

A WiZ oferece em seu portfólio o modelo A60, uma lâmpada com potência de 8,8 W que pode entregar, na prática e luminosidade semelhante a de uma lâmpada incandescente de 60 W. Por ter cifras mais elevadas, ela pode ser indicada para o público que deseja investir mais em artigos para automatizar a casa. O produto é comercializado por preços a partir de R$ 97.

Dessa vez, o destaque vai para os modo pré-determinados, como hora da TV, luz de velas, lareira, festa, verão e hora de dormir. Para além desses ajustes, é possível escolher cores diferentes e até mesmo programar o horário de funcionamento da luz. Com sistema plug and play, a lâmpada dispensa mão de obra especializada para a instalação, mas precisa ser colocada em fontes de até 127V, pois não é bivolt. Ela pode ser controlada pelo celular, via aplicativo da marca, ou por assistentes virtuais como Siri e Alexa. Os consumidores avaliam o produto em 4,4 estrelas e evidenciam a potência da luminosidade, bem como a facilidade no pareamento com assistentes virtuais.

Prós: potência equivalente a 60W e modos pré-definidos

potência equivalente a 60W e modos pré-definidos Contras: cifras elevadas

8 de 8 Lâmpada WiZ tem modos pré-definidos em suas configurações — Foto: Divulgação/WiZ Lâmpada WiZ tem modos pré-definidos em suas configurações — Foto: Divulgação/WiZ

Com informações de Intelbras, Positivo, i2Go, Smarteck, RSmart e Elgin

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022