Copa do Mundo 2022: veja 6 soundbars para melhorar a experiência nos jogos

Já a Samsung HW-A455/ZD conta com 300 W RMS de potência e design minimalista por valores que partem de R$ 749. Outra alternativa é a JBL MultiBeam 5.0, que pode ser controlado pela Alexa e Google Assistente e apresenta tecnologia Dolby Atmos por cerca de R$ 2.199. Veja a seguir seis soundbars para assistir jogos na Copa do Mundo 2022.

1 de 7 Copa do Mundo 2022: veja 6 soundbars por a partir de R$ 599 — Foto: Divulgação/Bose Copa do Mundo 2022: veja 6 soundbars por a partir de R$ 599 — Foto: Divulgação/Bose

A Goldentec ‎SBG01 é uma soundbar interessante para quem possui televisores mais antigos. Ela possibilita a conexão por meio de cabo RCA, sendo ideal para um upgrade no equipamento. Com 180 W RMS divididos entre 2.1 canais, o equipamento conta ainda com uma caixa subwoofer e a tecnologia de reprodução surround, proporcionando melhor envolvimento do ambiente no som reproduzido. Além disso, é possível reproduzir o áudio de outros dispositivos pela conexão Bluetooth.

Avaliado com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 70% de suas avaliações e se destaca por sua qualidade do som, controle assertivo de volume e excelente custo-benefício. Ela é encontrada por preços a partir de R$ 599.

Prós: conexão RCA, sendo uma alternativa para televisores mais antigos

Contras: modelo simples

2 de 7 Goldentec ‎SBG01 é uma alternativa interessante para quem possui televisores mais antigos — Foto: Divulgação/Goldentec Goldentec ‎SBG01 é uma alternativa interessante para quem possui televisores mais antigos — Foto: Divulgação/Goldentec

A Pulse SP381 é uma opção versátil e de valor acessível. Com 320 W de potência em 2.1 canais, divididos entre a soundbar e um subwoofer bastante profundo, o modelo conta com diversas opções de conexão, como Bluetooth, auxiliar, óptica, USB e processadores digitais que alteram o modo de reprodução do som de acordo com situações específicas. Além disso, o equipamento conta com controle remoto e kit para suporte de parede.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 79% de suas avaliações e se destaca pela qualidade do som reproduzido. O produto é vendido por cerca de R$ 722.

Prós: valor acessível

Contras: modelo mais simples, com especificações técnicas de entrada

3 de 7 Pulse SP381 é uma alternativa interessante na casa dos R$ 700 — Foto: Divulgação/Pulse Pulse SP381 é uma alternativa interessante na casa dos R$ 700 — Foto: Divulgação/Pulse

A Samsung HW-A455/ZD é uma soundbar de valor acessível para quem deseja a experiência de um sistema de som imersivo durante a transmissão dos jogos da Copa. Com sistema de conexão simples, podendo ser realizado via USB ou Bluetooth, o modelo entrega som surround e 300 W RMS de potência, além de garantir um design limpo e minimalista graças ao seu design slim e seu subwoofer wireless, dispensando o grande número de cabos. O modelo é vendido por cifras que partem de R$ 749.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 82% de suas avaliações e se destaca pela qualidade do som e assertividade no controle de volume. Porém, alguns usuários reclamam da qualidade do subwoofer incluso no kit.

Prós: valor abaixo da faixa dos R$ 1.000 e pouquíssimos cabos

Contras: segundo avaliações, subwoofer pode deixar a desejar

4 de 7 Soundbar HW-A455 instalada na TV Samsung — Foto: Divulgação/Samsung Soundbar HW-A455 instalada na TV Samsung — Foto: Divulgação/Samsung

A LG SN4-300 promete entregar agudos claros e graves intensos. Ela é um modelo interessante para quem deseja dar mais profundidade sonora ao ambiente. Com 2.1 canais e 300 W RMS de potência, o modelo conta com as tecnologias AI Sound Pro, que ajusta automaticamente a equalização do dispositivo de acordo com o conteúdo que está sendo reproduzido. Além disso, conta com DTS Virtual:X, que traz ao som e sensação de multidimensionalidade, que juntas proporcionam maior imersividade sonora ao ambiente. O modelo é encontrado por cerca de R$ 891.

Além disso, o equipamento ainda possibilita conexão descomplicada a aparelhos LG, como a conexão direta via Bluetooth para smartphones e a função Sound SyncWireless, que permite a conexão e sincronização perfeita com a imagem de televisores da marca. Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 74% de suas avaliações e também se destaca por sua qualidade do som.

Prós: produto bastante completo e com excelente capacidade de imersão

Contras: equipamento não inclui subwoofer

5 de 7 LG SN4 é uma soundbar de entrada — Foto: Divulgação/LG LG SN4 é uma soundbar de entrada — Foto: Divulgação/LG

5. JBL Cinema SB160 - a partir de R$ 1.189

A JBL Cinema SB160 é indicada para quem deseja uma opção com instalação descomplicada. Precisando apenas da conexão de um cabo HDMI ARC, o modelo entrega 110 W RMS de potência em quatro poderosos drivers full-range, um subwoofer sem fio e a tecnologia Dolby Digital, entregando um som imersivo e de altíssima qualidade. Além disso, é possível conectar qualquer dispositivo móvel ao sistema sem complicações, bastando utilizar a transmissão via Bluetooth.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 78% de suas avaliações e se destaca por sua qualidade sonora e construção em bons materiais. O modelo é encontrado por valores a partir de R$ 1.189.

Prós: produto de alta qualidade e conexão descomplicada

Contras: valor relativamente elevado e conjunto simples

6 de 7 JBL Cinema SB160 tem 110W RMS de potência — Foto: Divulgação/JBL JBL Cinema SB160 tem 110W RMS de potência — Foto: Divulgação/JBL

A JBL MultiBeam 5.0 se adequa ao ambiente em busca da melhor reprodução sonora. Ela pode ser interessante para quem não se importa em comprometer uma parcela maior do orçamento em busca da melhor qualidade. Com conexão HDMI eARC e controle de voz compatível com Alexa e Google Assistente, o modelo conta com graves potentes sem a necessidade de um subwoofer, além de utilizar as tecnologias Dolby Atmos, para uma experiência sonora mais imersiva e JBL MultiBeam, que cria um ambiente sonoro mais amplo e melhor projetado.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 84% de suas avaliações. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 2.199 para comprar o produto.

Prós: graves potentes sem a necessidade de um subwoofer

Contras: valor elevado

7 de 7 Bar 5.0 Multibeam é a nova soundbar da JBL no Brasil — Foto: Divulgação/JBL Bar 5.0 Multibeam é a nova soundbar da JBL no Brasil — Foto: Divulgação/JBL

